Maturità 2024, nuove regole su cellulari e internet: cosa è vietato

Fonte: ANSA Esame di Maturità 2024, le nuove regole su smartphone e internet: cosa è vietato

Mancano poco più di due settimane all’inizio degli esami di Maturità. Il via ufficiale è previsto per mercoledì 19 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta. Le ultime novità riguardano i nomi dei commissari esterni e le regolamentazioni sull’uso di dispositivi elettronici e internet. Con la nota n. 22479 del 30 maggio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha delineato le procedure operative per l’esame di Stato.

Adeguatezza e sicurezza dei locali

I locali scelti per lo svolgimento degli esami di maturità devono rispettare elevati standard di sicurezza, agibilità e igiene. Devono presentarsi in modo dignitoso e accogliente, rispecchiando l’importanza dell’occasione. Qualora i locali disponibili risultino insufficienti o inidonei per il numero di candidati o per situazioni straordinarie, è necessario reperire tempestivamente ambienti alternativi, anche in altre istituzioni scolastiche, purché rispondenti ai requisiti richiesti.

Ogni Commissione deve avere a disposizione inoltre un armadio metallico per la custodia della documentazione degli esaminandi, compresi atti, elaborati e registri.

Attrezzature essenziali per le prove

Le scuole devono assicurare la disponibilità di fotocopiatrici perfettamente funzionanti per garantire la riproduzione delle tracce delle prove scritte in numero sufficiente per tutti i candidati. Inoltre, le Commissioni necessitano di computer connessi a internet e stampanti, per facilitare l’elaborazione dei verbali, la correzione degli elaborati e la conservazione dei documenti.

È indispensabile garantire alle Commissioni un supporto tecnico e operativo continuo. Devono essere disponibili telefono, fax e altri mezzi di comunicazione. La collaborazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è cruciale per il corretto svolgimento delle operazioni d’esame. In particolare, gli uffici di segreteria devono inserire tutti i dati degli studenti necessari per l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web”.

Divieti durante le prove

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ribadito con una nota ufficiale il divieto categorico di utilizzare cellulari, smartphone e smartwatch durante le prove scritte. Questo divieto include anche qualsiasi dispositivo in grado di consultare file, inviare fotografie o immagini, e apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta, con l’eccezione delle calcolatrici scientifiche e grafiche autorizzate.

Anche le apparecchiature elettroniche portatili come palmari o personal computer che possono connettersi all’esterno tramite connessioni wireless o alla rete telefonica sono vietate. Le violazioni comportano l’esclusione dalle prove d’esame.

Sono ammesse solo le calcolatrici scientifiche e grafiche specificate nelle note ministeriali. Anche i Presidenti e i Commissari devono rispettare e far rispettare rigorosamente tali divieti, vigilando attentamente durante lo svolgimento delle prove.

Uso di internet durante le prove

Durante gli esami, l’accesso a internet sarà disattivato in tutte le scuole. La connessione sarà consentita solo per il tempo necessario alla stampa delle tracce delle prove, e solo sui computer utilizzati dal Dirigente scolastico, dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, e dai Referenti di sede autorizzati.

Dopo la stampa delle tracce, tutti gli altri collegamenti internet all’interno delle scuole dovranno essere disattivati. Il Ministero, in collaborazione con la Polizia delle comunicazioni, vigilerà per prevenire qualsiasi uso improprio della rete internet durante lo svolgimento delle prove.

Disposizioni per candidati con esigenze speciali

Per i candidati con disabilità visive o che sostengono l’esame in carceri o ospedali, il Ministero ha predisposto specifiche modalità per soddisfare le loro necessità. Le richieste per i plichi cartacei devono essere presentate tramite le funzioni specifiche del Sidi. Le prove in Braille e altre che non possono essere inviate telematicamente saranno disponibili presso l’Amministrazione centrale.