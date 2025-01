Tutto sulla Maturità 2025: date, materie della seconda prova scritta e consigli per affrontare l’esame con successo

Giornalista pubblicista, in passato ha lavorato come web editor, content creator e social media manager. È bilingue e collabora con testate online nazionali e magazine internazionali. Per DiLei scrive di Lifestyle nella sezione GirlZ.

Quanto conta il voto di maturità?

Il conto alla rovescia per l’esame di maturità 2025 è iniziato.

Sebbene il pensiero della maturità possa sembrarvi ancora molto lontano, è il momento perfetto per cominciare a prendere confidenza con le materie che dovrete affrontare.

Il Ministero dell’Istruzione ha già svelato le materie della seconda prova, e come sempre, ogni indirizzo avrà una propria sfida specifica. E con l’annuncio ufficiale delle discipline del secondo esame scritto, gli studenti possono già farsi un’idea delle sfide che li attendono. Ogni indirizzo scolastico, infatti, ha le sue peculiarità, ma tutti sono chiamati a dimostrare competenze, preparazione e creatività.

Le materie della seconda prova scritta per i licei

La seconda prova scritta dell’esame di maturità 2025 avrà un contenuto altamente personalizzato, in base all’indirizzo di studio. Ogni indirizzo avrà infatti una prova specifica che riflette le competenze acquisite durante il percorso di studi.

Gli studenti del Liceo Classico dovranno affrontare il Latino, un evergreen della tradizione scolastica, mentre per gli studenti del Liceo Scientifico, la prova si concentrerà sulla Matematica, per tutti gli indirizzi, comprese le opzioni come Scienze Applicate e Sportivo. Chi frequenta il Liceo Linguistico si troverà a misurarsi con la Lingua e la Cultura Straniera 1; come inglese, francese, o spagnolo.

Al Liceo delle Scienze Umane gli studenti dell’indirizzo economico-sociale affronteranno una prova di Diritto ed Economia Politica. Nel Liceo Artistico, invece, la seconda prova varierà in base alla specializzazione, con esercitazioni progettuali che rispecchiano la natura del percorso scelto, mentre al Liceo Musicale sarà Teoria, Analisi e Composizione a farla da padrone.

Le materie della seconda prova scritta per gli istituti tecnici

Anche per gli studenti degli Istituti Tecnici, la seconda prova scritta sarà strettamente legata all’indirizzo scelto. Gli allievi degli indirizzi come Amministrazione, Finanza e Marketing dovranno affrontare un’esercitazione in Economia Aziendale, che metterà alla prova la loro conoscenza del mondo del business e della gestione. Per chi frequenta l’indirizzo Turismo, la seconda prova riguarderà la Lingua Inglese, fondamentale per operare nel settore turistico internazionale.

Per chi ha scelto Costruzioni, Ambiente e Territorio, la prova sarà su Geopedologia, Economia ed Estimo, mentre gli studenti di Informatica e Telecomunicazioni si troveranno a risolvere esercitazioni relative a Informatica o Telecomunicazioni, a seconda della specializzazione. Gli Istituti Agrari, infine, vedranno la seconda prova orientata su materie come Economia, Estimo, Marketing e Legislazione, con l’opzione di enologia per chi ha scelto l’indirizzo viticoltura ed enologia.

**Per maggiori informazioni consultate il Motore di ricerca delle discipline per l’Esame di Stato per l’anno scolastico 2024/2025**

Voto di maturità: come viene calcolato?

Il voto massimo ottenibile all’esame di maturità 2025 è di 100 punti, ma il punteggio finale dipenderà sia dalle prove scritte che dal colloquio.

Ogni prova scritta (compresa la prima, quella di italiano) avrà un punteggio massimo di 20 punti. Per raggiungere la sufficienza, gli studenti dovranno totalizzare almeno 12 punti per ogni prova. Il colloquio orale, che avverrà al termine delle prove scritte, permette di accumulare fino a 20 punti. Inoltre, il punteggio finale tiene conto anche dei crediti scolastici ottenuti durante il triennio, per un totale massimo di 60 punti.

Il punteggio finale è quindi il risultato della somma di questi vari punteggi, con la soglia di sufficienza fissata a 60 punti.

Il countdown per la Maturità 2025 è già iniziato, e le date ufficiali sono state fissate. La prima prova scritta (quella di italiano) si terrà mercoledì 18 giugno 2025 a partire dalle 8.30. Gli studenti avranno sei ore per scegliere una delle tracce proposte, che includono analisi del testo, temi argomentativi e temi di attualità. La seconda prova, invece, avverrà il giorno successivo, giovedì 19 giugno.

A seguire, dopo una settimana dedicata alla correzione delle prove, avrà inizio il colloquio orale, che comincerà dal lunedì successivo alla seconda prova, con date che variano a seconda degli istituti.

Come prepararsi alla maturità: consigli pratici

La preparazione per l’esame di maturità richiede metodo e costanza. La prima prova scritta, quella di italiano, è uguale per tutti gli indirizzi e costituisce una sfida che richiede una buona conoscenza della letteratura italiana e delle tecniche di scrittura. Il modo migliore per prepararsi è fare pratica con le tracce degli anni precedenti, in modo da affinare la capacità di analizzare un testo o scrivere un tema argomentativo in tempo.

Per quanto riguarda la seconda prova, la preparazione specifica dipenderà dalla materia d’esame. È utile studiare sui libri di testo, ma anche fare delle simulazioni pratiche; come risolvere esercizi di matematica o scrivere un tema in lingua straniera, a seconda dell’indirizzo. Inoltre, non dimenticatevi di utilizzare le risorse online, come i motori di ricerca ministeriali, che consentono di visualizzare le materie di esame per ogni indirizzo.

La chiave del successo sta nel non arrivare impreparate: iniziate a studiare con largo anticipo, pianificando il tempo in modo equilibrato tra le diverse materie. Dedicate anche del tempo al ripasso delle esperienze del PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), che saranno parte del colloquio orale.

E non dimenticate di dormire e fare pause, perché la lucidità mentale è fondamentale per affrontare ogni prova con serenità.