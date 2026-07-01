Saldi estivi 2026, quando iniziano regione per regione

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iStock Donna che fa shopping

Come ogni anno arriva uno dei momenti più attesi per chi ha voglia di fare shopping, regalarsi qualcosa o semplicemente dedicarsi un po’ a sé andando in giro in cerca di affari. Stiamo parlando ovviamente dei saldi estivi 2026, un’occasione importante per chiunque voglia acquistare capi d’abbigliamento, calzature, accessori e articoli per la casa a prezzi scontati, sia per i negozi che online.

Quando iniziano i saldi estivi 2026

Manca ormai pochissimo all’inizio dei saldi estivi 2026, uno degli appuntamenti commerciali più attesi dell’anno da milioni di consumatori. Come stabilito dal calendario condiviso dalla Conferenza delle Regioni, nella maggior parte d’Italia gli sconti prenderanno il via il primo sabato di luglio, con alcune eccezioni, soprattutto per la conclusione.

Che si scelga di fare acquisti nei negozi fisici oppure online, conoscere il calendario regionale permette di organizzarsi al meglio e approfittare delle offerte fin dai primi giorni: un’opportunità imperdibile per rinnovare il guardaroba approfittando di sconti che, in molti casi, potranno superare anche il 50%.

Il calendario dei saldi regione per regione

L’attesa è finita: i saldi estivi 2026 prenderanno il via sabato 4 luglio nella quasi totalità delle regioni italiane. La data segue il criterio condiviso dalla Conferenza delle Regioni, che individua nel primo sabato di luglio il giorno di partenza delle vendite di fine stagione. Restano però alcune eccezioni, come nelle Province autonome di Trento e Bolzano, dove vigono regole differenti.

Le differenze riguardano soprattutto la data di conclusione: in alcune regioni, come Liguria e Lazio, i saldi dureranno poco più di un mese, mentre in altre potranno proseguire fino ai primi o alla metà di settembre. Fanno invece storia a sé le Province autonome di Trento e Bolzano. In Trentino i commercianti possono scegliere autonomamente il periodo dei saldi, nel rispetto della durata massima prevista dalla normativa. In Alto Adige, invece, il calendario varia in base ai comuni e alle località turistiche, con date differenziate tra aree ordinarie e comuni a vocazione turistica.

Ecco il calendario regione per regione:

Abruzzo: 4 luglio per 60 giorni

Basilicata: 4 luglio fino al 4 settembre

Calabria: 4 luglio per 60 giorni

Campania: 4 luglio per 60 giorni

Emilia-Romagna: 4 luglio fino all’1 settembre

Friuli Venezia Giulia: 4 luglio per 60 giorni

Lazio: 4 luglio per 6 settimane

Liguria: 4 luglio fino al 17 agosto

Lombardia: 4 luglio fino all’1 settembre

Marche: 4 luglio fino all’1 settembre

Molise: 4 luglio per 60 giorni

Piemonte: 4 luglio per 8 settimane

Puglia: 4 luglio fino al 15 settembre

Sardegna: 4 luglio per 60 giorni

Sicilia: 4 luglio fino al 15 settembre

Toscana: 4 luglio per 60 giorni

Umbria: 4 luglio per 60 giorni

Valle d’Aosta: 4 luglio fino al 30 settembre

Veneto: 4 luglio fino al 31 agosto

Provincia di Trento: Date stabilite liberamente dagli esercenti

Provincia di Bolzano: Calendario differenziato in base ai comuni e alle località turistiche

I consigli per gli acquisti (e come evitare le truffe)

Durante i saldi è importante fare attenzione ad alcune semplici regole. I negozi sono tenuti a indicare chiaramente il prezzo originale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale. Inoltre, grazie alla normativa europea sul prezzo più basso, deve essere riportato anche il prezzo minimo praticato nei 30 giorni precedenti all’applicazione dello sconto, così da garantire maggiore trasparenza ai consumatori. Questa disposizione, introdotta dalla normativa europea, permette di verificare se lo sconto applicato è realmente conveniente e limita il fenomeno dei cosiddetti “finti saldi”.

Prima di acquistare è consigliabile confrontare i prezzi anche online, verificare la qualità del prodotto e conservare sempre lo scontrino. In caso di prodotti difettosi, infatti, resta valida la garanzia legale prevista dal Codice del Consumo.

Le stesse date previste per i negozi fisici valgono anche per gli e-commerce italiani. Molti marketplace e store ufficiali propongono inoltre campagne promozionali che iniziano già nei giorni precedenti con offerte dedicate agli iscritti o ai possessori di carte fedeltà, ma controllate sempre le spese di spedizione e le condizioni per il reso prima di fare i vostri acquisti.