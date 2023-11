Davide Renne, morto il direttore creativo di Moschino: aveva 46 anni

Fonte: ANSA Davide Renne

Davide Renne è morto a 46 anni. Era il direttore creativo di Moschino da appena tre settimane, ma la sua creatività era già nota a tutti, non solo agli appassionati del settore. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha colpito il mondo della moda italiana. Giovanissimo e talentoso, ancora nulla si sa sulle cause della sua morte. Come riporta La Repubblica sembra che lo stilista sia mancato nel corso di un intervento chirurgico.

Davide Renne, morto il nuovo volto di Moschino

A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo in terapia intensiva: “Non ci sono parole per descrivere l’incommensurabile dolore che stiamo vivendo in questo momento così drammatico ha dichiarato Massimo Ferretti, Presidente Esecutivo di Aeffe SpA – Davide si era unito a noi solo pochi giorni fa, quando un malore improvviso ha stroncato troppo presto la sua giovane vita. Non riusciamo ancora a credere a quello che è successo. Con Davide stavamo lavorando a un progetto ambizioso, pieni di entusiasmo e di ottimismo verso il futuro. Anche se è stato con noi solo per pochissimo tempo, Davide è stato in grado di farsi subito amare e rispettare. A noi resta oggi la responsabilità di portare avanti ciò che la sua fantasia e creatività avevano solo immaginato. Ci stringiamo alla famiglia e ai numerosissimi amici di Davide con affetto”.

Era nato nel 1977 sulle soleggiate spiagge della Toscana, a Follonica per la precisione. Dagli studi liceali in cui sogna di diventare architetto emerge in realtà la sua più grande passione: la moda in tutte le sue forme, l’espressione della sua creatività attraverso tagli e tessuti sempre nuovi, spingendosi sempre oltre, innovando, provocando, ma senza mai tradire la propria vena creativa.

La carriera: dagli studi ai lavori con i grandi

Studiò al Polimoda di Firenze e trovò lavoro presso Alessandro Dell’Acqua, che riconobbe sempre come suo grande maestro. Un percorso sempre in ascesa, che lo portò subito a ricoprire il ruolo di Head Designer for Womenswear per Gucci, a Roma, dove rimase vent’anni. Fu qui che ebbe l’occasione di trovarsi per otto interi e proficui anni al fianco di Alessandro Michele, ora ex Direttore Creativo di Gucci. Lavorando fianco fianco hanno creato capi indimenticabili, fino a quando le loro strade non si divisero quando Davide Renne, accettò l’offerta di Moschino, diventandone Direttore Creativo con incarico di supervisionare la linea Donna, Uomo ed accessori, prendendo il posto di Jeremy Scott (e aprendo la strada a Gucci per Sabato de Sarno). Ruolo assunto ufficialmente il1 novembre 2023.