Chi è Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo

La notizia della tragica morte di suo figlio Giovanbattista Cutolo aveva fatto il giro d’Italia, comprensibilmente. Una tale violenza, insensata, non poteva che far stringere il cuore di tutti, al di là della provenienza.

Di lei, della madre di Giogiò Cutolo, Daniela Di Maggio, si era però prevalentemente parlato in ambito napoletano e campano. Situazione decisamente mutata dopo la sua apparizione sul palco dell’Ariston, invitata da Amadeus per il Festival di Sanremo. Qui ha ricordato il suo ragazzo. Lo ha pianto e, in qualche modo, lo ha sentito esibirsi in quel luogo dei sogni che tanto aveva desiderato raggiungere.

Chi è Daniela Di Maggio

Della mamma di Giovanbattista Cutolo, Daniela Di Maggio, sappiamo che ha 54 anni ed una professionista. Opera in qualità di logopedista, counselor e terapista cognitivo comportamentale a Napoli. Nel suo percorso di studi ha ottenuto la laurea e conseguito due master.

Sposata con il regista teatrale Franco Cutolo, è madre di due figli, il suo amato Giogò e Ludovica, oggi impegnata insieme alla famiglia nel gestire il profondo dolore per l’uccisione del fratello. Al tempo stesso, però, per tentare di tenerne viva la memoria, che vorrebbero diventi un monito di tutto ciò che dovrebbe essere Napoli.

Intervistata da Caterina Balivo a La Volta Buona, ha spiegato come non abbia necessità di attenzione mediatica. Si è ritrovata a gestire una grande pressione dopo Sanremo. Di fatto è stata anche attaccata da chi ha visto in lei un tentativo quasi di sfruttare la morte di suo figlio.

Ciò che chiede è invece giustizia per lui. Ha accettato l’intervista della Balivo perché in lei rivede un concetto di famiglia partenopea, spiega. Si è sentita di presenziare presupponendo un senso di protezione.

“Sento il bisogno di tenere sempre accesa l’attenzione su Giogiò. Inizia un processo e mio figlio merita giustizia”. Si è poi rivolta a chi ha criticato anche l’abito indossato all’Ariston. Un vestito da sera che ha portato a numerose polemiche sui social.

Su quel palco è però necessario un certo dress code, ha spiegato, per poi specificare di non aver mai avuto l’intenzione di vedere in schermo una certa “pornografia del dolore” che alcuni si sarebbero aspettati.

Daniela Di Maggio in politica

Altro tema che l’ha vista coinvolta è quello delle Europee. Considerando l’eco mediatica, si è vociferato di un possibile interesse di Fratelli d’Italia di portarla alle elezioni. Caterina Balivo le ha quindi chiesto in maniera diretta se fosse così presente in televisione per favorire la propria candidatura.

“Assolutamente no. Questa è una bomba portata avanti credo da Il Foglio. Tutti i giornalisti mi hanno chiamata e si forma un’insalata di parole. Ho soltanto fatto un commento a un reporter che mi chiedeva cosa avrei detto in caso di chiamata. ‘Guardi, considerando che negli ultimi anni non abbiamo sempre avuto persone all’altezza che ci hanno rappresentato in Europa. Magari se ci andassi io, che sto facendo politica in maniera inconsapevole, magari farei un favore all’Italia’”.

Ciò mette la parola fine alle indiscrezioni, anche se la porta non è chiusa. Avendo la certezza di poter realmente dire la propria e progredire a dei cambiamenti, potrebbe prendere in considerazione anche questa idea.