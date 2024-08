Fonte: iStock Quando iniziano le scuole

È (già) ora di tornare a scuola: l’estate sta finendo, cantavano i Righeira, e per i nostri figli è il momento di dedicarsi allo studio, non prima di aver acquistato libri di testo, quaderni, penne e pennarelli (e tanto altro). Ma quali sono le date di inizio regione per regione? Ecco il calendario scolastico 2024-2025.

Calendario scolastico 2024-2025, le date di inizio

Le date del rientro a scuola sono ufficiali: ogni regione ha condiviso i calendari per l’anno scolastico 2024/2025. Un anno non privo di ponti e festività, con un ponte del Primo Maggio che è stato definito da “record”. Vediamo quando inizia (e quando finisce) la scuola regione per regione, considerando anche la chiusura delle scuole dell’infanzia, che in alcune regioni è diversa.

Abruzzo : 16 settembre 2024 – 7 giugno 2025;

: 16 settembre 2024 – 7 giugno 2025; Basilicata : 16 settembre 2024 – 10 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia;

: 16 settembre 2024 – 10 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia; Calabria : 16 settembre 2024 – 7 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia;

: 16 settembre 2024 – 7 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia; Campania : 12 settembre 2024 – 7 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia;

: 12 settembre 2024 – 7 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia; Emilia-Romagna : 16 settembre 2024 – 6 giugno 2025;

: 16 settembre 2024 – 6 giugno 2025; Friuli Venezia Giulia : 11 settembre 2024 – 7 giugno 2025/28 giugno 2025 le scuole dell’infanzia;

: 11 settembre 2024 – 7 giugno 2025/28 giugno 2025 le scuole dell’infanzia; Lazio : 16 settembre 2024 – 7 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia;

: 16 settembre 2024 – 7 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia; Liguria : 16 settembre 2024 – 10 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia;

: 16 settembre 2024 – 10 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia; Lombardia : 12 settembre 2024 – 7 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia;

: 12 settembre 2024 – 7 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia; Marche : 11 settembre 2024 – 7 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia;

: 11 settembre 2024 – 7 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia; Molise : 12 settembre 2024 – 7 giugno 2025;

: 12 settembre 2024 – 7 giugno 2025; Piemonte : 11 settembre 2024 – 7 giugno 2025:

: 11 settembre 2024 – 7 giugno 2025: Puglia : 16 settembre 2024 – 7 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia;

: 16 settembre 2024 – 7 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia; Sardegna : 12 settembre 2024 – 7 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia;

: 12 settembre 2024 – 7 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia; Sicilia : 12 settembre 2024 – 7 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia;

: 12 settembre 2024 – 7 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia; Toscana : 16 settembre 2024 – 10 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia;

: 16 settembre 2024 – 10 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia; Trentino : 9 settembre 2024 – 12 giugno 2025;

: 9 settembre 2024 – 12 giugno 2025; Valle d’Aosta : 11 settembre 2024 – 10 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia;

: 11 settembre 2024 – 10 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia; Veneto : 11 settembre 2024 – 7 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia;

: 11 settembre 2024 – 7 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia; Umbria: 11 settembre 2024 – 7 giugno 2025/30 giugno 2025 le scuole dell’infanzia.

Giorni di festa e ponti, come prepararsi all’inizio della scuola

Per la maggior parte delle regioni, dunque, la data di inizio della scuola è segnata al 16 settembre, mentre altri riprendono il 12, l’11, il 9 o addirittura il 5, come nella Provincia Autonoma di Bolzano. Come sempre, il compito di stabilire anche il calendario delle festività nazionali, che valgono per tutte le scuole di ogni ordine e grado, è del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Sono previsti diversi ponti, come per le vacanze natalizie (ogni scuola decide, ma molti istituti chiuderanno già il 20 dicembre, favorendo un riposo di 17 giorni).

Settembre è alle porte, ed è il mese che segna, come da tradizione, l’inizio delle attività scolastiche. Le vacanze sono finite e, come sempre, tra gli ultimi scampoli d’estate, i genitori si preparano ad accompagnare i propri figli lungo il percorso al meglio. Riprendere il ritmo non è facile, soprattutto perché le vacanze estive durano tre mesi e ricominciare con la solita routine può richiedere il suo tempo.

Bisogna anche prepararsi per tempo con tutto l’occorrente per accompagnare i nostri figli sui banchi di scuola, quindi è fondamentale scegliere lo zaino giusto per elementari, medie o superiori, non solo considerando i modelli migliori, ma anche dando un’occhiata alle caratteristiche e alle proprie esigenze. E per i genitori, la tecnologia viene in soccorso con un grande aiuto, poiché i libri di testo si possono ordinare in anticipo risparmiando (e senza stress).