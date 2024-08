Inizia la scuola: ecco il calendario delle festività e dei ponti 2024-2025 per ricaricare le energie durante l'anno

Fonte: iStock Scuola, i ponti e le festività 2024-2025

Con la fine dell’estate e l’inizio di un nuovo anno scolastico, il ritorno tra i banchi di scuola è sempre un momento carico di aspettative, emozioni e, talvolta, di un po’ di nostalgia per le vacanze appena trascorse. Studenti e insegnanti si preparano a mesi intensi di studio e impegni, ma il calendario offre loro delle piccole “isole felici” di riposo. Ponti e festività, sono l’occasione ideale per ricaricare le energie, organizzare brevi viaggi o semplicemente staccare la spina dalla routine scolastica.

I ponti e le festività dell’anno scolastico 2024-2025

L’anno scolastico 2024-2025 sarà caratterizzato da diversi ponti e giorni festivi che consentiranno a studenti, docenti e famiglie di godere di alcuni meritati momenti di pausa. Vediamo nel dettaglio quali sono le date da segnare sul calendario per sfruttare al meglio queste opportunità.

Primo ponte: Ognissanti

Il primo ponte significativo dell’anno scolastico arriva già dopo meno di due mesi dall’inizio delle lezioni. La festività di Ognissanti, che cade il 1° novembre 2024, sarà di venerdì. Questo permetterà a studenti e insegnanti di beneficiare di un lungo weekend di tre giorni, dal 1° al 3 novembre. Sarà un’ottima occasione per riposarsi e recuperare le energie dopo il primo periodo scolastico.

Un’Immacolata senza ponte

Non tutte le festività portano un ponte. Quest’anno, infatti, la festa dell’Immacolata Concezione, che cade l’8 dicembre, sarà di domenica. Questo significa che, purtroppo, non ci sarà alcun giorno di riposo extra durante questo periodo, e si dovrà attendere ancora un po’ per godere di un momento di pausa più lungo.

Le vacanze di Natale: una lunga pausa invernale

Dopo la festa dell’Immacolata, l’attenzione si sposta sulle vacanze natalizie, che rappresentano il lungo periodo di pausa invernale. Le scuole chiuderanno il 20 dicembre 2024, un venerdì, e riapriranno il 7 gennaio 2025, un martedì. Questo significa che insegnanti e studenti avranno ben 17 giorni di vacanza, perfetti per ricaricare le batterie dopo un trimestre scolastico impegnativo e trascorrere del tempo di qualità con la famiglia e gli amici.

Fonte: iStock

Pasqua e il ponte del 25 aprile

Concluso il periodo natalizio, il calendario scolastico ci porta verso le festività primaverili. La Pasqua nel 2025 cadrà il 20 aprile, e le vacanze scolastiche inizieranno il 17 aprile, un giovedì, per concludersi il 22 aprile, martedì. Dopo un breve ritorno a scuola di soli due giorni, c’è subito un nuovo ponte da segnare: il 25 aprile, Festa della Liberazione, che cade di venerdì. Questo offrirà un altro lungo weekend di tre giorni, ideale per una breve fuga o un po’ di relax casalingo.

Primo Maggio e Festa della Repubblica

Il mese di maggio regala due ulteriori opportunità di pausa. La prima è quella del 1° maggio 2025, Festa dei Lavoratori, che quest’anno cade di giovedì, creando un ponte di quattro giorni dal 1° al 4 maggio. Successivamente, il 2 giugno 2025, Festa della Repubblica, cadrà di lunedì. Anche in questo caso, si potrà contare su un lungo weekend di tre giorni, dal 31 maggio al 2 giugno, perfetto per godere di un’ultima pausa prima della fine dell’anno scolastico, prevista tra il 6 e il 10 giugno a seconda delle diverse regioni.