Taglie inglesi: a corsa corrispondono e come destreggiarsi

Ecco come leggere le taglie inglesi e come destreggiarsi per capire qual è quella più adatta a te

Fonte: 123RF Consigli per convertire la taglie inglesi

Cosa sono le taglie inglesi? E come fare per destreggiarsi e capire qual è quella adatta alla nostra misura? Ecco una spiegazione semplice.

Cosa sono le taglie inglesi

Inghilterra, Europa, Stati Uniti, e Italia hanno un sistema di classificazione delle taglie diverso da paese a paese. Cosa significa questo? Che se acquistiamo un capo di un brand inglese, americano o francese, potremmo trovarci un po’ spaesate e non capire qual è quella che corrisponde a quella italiana, che è quella a cui siam più abituate. Nello specifico le taglie inglesi vanno dal 4 al 20. La 4 corrisponde all’italiana 36, la 6 alla 38, e avanti così, fino alla 20 che corrisponderà alla 52 italiana. Per aiutarvi a capirne qualcosa, vi viene in aiuto la tabella di conversione taglie, come quella che vedete sotto.

Tabella conversione taglie abbigliamento

Questa tabella vi è utile quando si tratta di taglie di taglie per top e vestiti, ma anche pantaloni.

IT GB US EU 36 4 0 32 38 6 2 34 40 8 4 36 42 10 6 38 44 12 8 40 46 14 10 42 48 16 12 44 50 18 14 46

Tabella conversione taglie calzature

Le calzature vivono una vita loro: ecco una tabella che può esservi utile per orientarvi, dal momento che molto spesso si ritrovano questi numeri anche nelle linguette delle sneakers.

IT GB US EU 36 3 5 36 36,5 3,5 5,5 36,5 37 4 6 37 38 5 6,5 38 38,5 5,5 7 38,5 39 6 7,5 39 40 7 8 40 40,5 7,5 8,5 40,5 41 8 9 41

Perché è utile saper convertire le taglie

Quando si va in negozio, se si possono provare i capi, è relativamente semplice capire se un vestito ci è troppo grande o troppo piccolo. Il problema di pone nel momento in cui dobbiamo fare acquisti on line. Ormai, tantissime di noi fanno gran parte del loro shopping in rete ed è facile, se non si sa che le taglie sono diverse da paese a paese, sbagliare e acquistare un capo troppo grande o troppo piccolo. Ecco perché le tabelle di conversione sono molto utili.

Cosa tenere presente quando si acquista (specialmente on line)

Quando acquistate on line però, non basatevi solo sulla tabella di conversione delle taglie, perché per quanto le taglie possono essere precise, non vi dicono nulla sulla vestibilità di un capo. È molto più importante munirsi di metro da sarta e prendere le misure su un nostro capo che sappiamo che ci veste bene. Ad esempio: se dobbiamo acquistare una t-shirt, è bene controllare la misura della lunghezza in centimetri dalla spalla al fondo e la larghezza da un fianco all’altro e da spalla a spalla. Possiamo prendere una nostra t-shirt che ci va bene e con cui ci sentiamo a nostro agio e usare quella come riferimento. prenderemo le misure di quella maglietta e poi verificheremo se quelle riportate sul sito corrispondono. Se non ci sono, scriviamo al brand e facciamocele mandare.

A che capi fare attenzione

Quando si compra on line, ci sono dei capi che sono più facili di altri, mentre ce ne sono alcuni che, per la mia esperienza di consulente, è meglio provare in negozio: tra questi, jeans e reggiseni. Le loro vestibilità possono essere davvero molto soggettive ed è sempre meglio provare questi capi in negozio.

Fonte: 123Rf

A proposito di taglie, c’è una cosa che è importante ricordare sempre

Ricordate: taglie e vestibilità sono due cose completamente diverse. Cinque paia di jeans potrebbero avere la stessa taglia, ma vestire in modo totalmente differente. Quindi: non fissatevi sulle taglie, perché, a prescindere da a quale nazione appartengano, non sono quelle che vi definiscono, ma sono solo un’indicazione. Niente panico quindi se vi capita di acquistare un capo di una taglia in più o in meno rispetto a quella che acquistate di solito: spesso non significa affatto che siete cambiate voi, ma, al contrario, potrebbe essere ul capo ad avere una vestibilità diversa.