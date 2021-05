Oh my shoes! I sandali dell’estate di Primadonna

editato in: da

“Back to Femininity”: è questa la parola d’ordine per la prossima estate! E Primadonna Collection incarna in pieno il mood. Perché quando torna la voglia di uscire, inevitabilmente vogliamo farlo col piede giusto, iper-femminile e, soprattutto modaiolo.

La collezione Spring Summer 2021 del brand segna proprio questo ritorno alla femminilità con l’irrefrenabile desiderio di regalarsi un paio di tacchi in più nei colori brillanti tipici della bella stagione: rosso, arancio, giallo, lilla, nude e celeste, per infondere ottimismo, oro giallo, oro rosa e argento per la sera, senza rinunciare alle classiche nuances di stagione come bianco, cognac, nero, blu e beige.

È un’eleganza moderna e cosmopolita, quella della nuova collezione Primadonna Collection, che mixa forme classiche, accenti vintage dei mitici Nineties e dettagli ultra-contemporanei.

Il risultato? Una scarpa dallo stile sofisticato, grintoso e sempre al passo con le ultime tendenze fashion internazionali.

Il focus principale sarà sulla punta quadrata, distintivo di molti modelli della linea PE2021: scarpe dal piglio deciso che però non rinunciano alla praticità.

La punta squadrata, infatti, sarà accompagnata quasi sempre dal tacco comodo, largo o sottile, a seconda delle necessità. Ma il tacco in tutte le sue forme è protagonista assoluto dell’estate: svettante e lezioso, a spillo, oppure più solido a colonna o squadrato e geometrico.

E la new entry della collezione: il tacco cubano, sagomato e stabile. Insomma, è davvero uno degli hot trend di stagione!

Ma accanto alla voglia di svettare sulle ali della moda, Primadonna Collection propone anche un’ampia gamma di scarpe pratiche e comode, che però non si discostano dalla voglia di romanticismo e femminilità: ballerine, pumps lace-up e slingback dai colori vitaminici rivoluzionano con stile il guardaroba estivo.

E ancora, per la donna cosmopolita e metropolitana, mocassini con la punta affusolata, sneakers scintillanti con suola platform e mules colorate per camminare rasoterra, ma sempre al passo dell’eleganza.

Per chi ama il gusto boho-chic, Primadonna Collection propone camperos, in pelle, camoscio o materiali sintetici: saranno loro il trait d’union tra primavera ed estate, stuzzicando con stile il wardrobe di transizione tra una stagione e l’altra. L’ispirazione gipsy esplode anche con una serie di espadrillas, irresistibili zeppe in sughero o corda e giocose ciabatte per la spiaggia che si accompagnano ai capi d’abbigliamento ad hoc della griffe: caftani e completini in cotone e macramè, perfetti per calamitare gli sguardi.

Accanto agli accenti gipsy, ovviamente, non possono mancare i modelli che strizzano l’occhio alla carica sensuale tipica dell’estate.

Primadonna scommette su lucenti sandali gioiello che sposano la tendenza shimmer & shine, sabot vertiginosi da vera pin up, gladiators realizzati con sapienti intrecci in vera pelle e sandali flat incredibilmente easy chic.

Ma lo stile Primadonna Collection non veste solo il piede: l’inconfondibile tocco del brand è evidente anche nella nuova collezione di borse ad alto tasso di seduzione, versatili, impreziosite da dettagli luxury e realizzati in materiali ultramoderni.

Maxi bag e zaini perfette per completare il daywear in città o per il tempo libero, ma anche clutch e pochette preziose, in vernice o glitterate, per le indimenticabili serate in disco con le amiche.

E per completare il look Primadonna Collection ha pensato anche agli accessori più cool: occhiali da sole, cerchietti, cappelli, bijoux e set di teli per il mare, uniti dallo stesso fil rouge, fashionissimo e decisamente glamour!