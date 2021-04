Nessun limite alla creatività: Burberry in esclusiva per “Honor of Kings”

editato in: da

Andare oltre la dimensione del reale e vestire eroine virtuali, disegnare i simboli dei luoghi della fantasia. Un lavoro incredibilmente creativo quello di disegnare abiti per i protagonisti di un gioco digitale.

Lo ha fatto Riccardo Tisci, Chief Creative Officer di Burberry, progettando in esclusiva due skin per Yao, la famosa eroina del gioco Honor of King.

Un gioco con oltre 100 milioni di giocatori giornalieri, la cui protagonista Yao, incarna lo spirito della natura ed è in grado di trasformarsi in un cervo.

Il rapporto uomo-natura, così importante per Burberry, è alla base della collaborazione incentrata sul tema “Spirit of Nature”.

Il mondo Burberry è strettamente legato alla vita all’aria aperta e il legame con Yao e lo spirito che rappresenta, sembra avvenire in maniera fluida e naturale. Allo stesso modo, il cervo è espressione dei codici Burberry ispirati al regno animale.

Le due skin esclusive di Yao si ispirano ai codici di Burberry reinterpretati da Riccardo Tisci.

Gli elementi distintivi del marchio rivisitati donano a Yao un look moderno in grado di riflettere il suo carattere forte, dinamico e avventuroso.

Il cervo “Spirit of Nature” di Yao assume un aspetto riflettente, ed esprime il concetto di dualità molto caro a Riccardo Tisci.

Burberry ha inoltre co-creato un ‘Spirit of the Forest and Ocean’ skin nell’offerta ‘Legend’ – prima con un marchio di lusso – per Yao utilizzando uno dei look della collezione ‘In Bloom’ SS 2021 – una collezione ispirata a pensieri di rigenerazione, giovinezza, dinamicità e riconnessione con la natura.

Ispirato alle creature mitologiche marine, il look di Yao è composto da un trench blu reale senza collo e un gilet ricamato con cristalli.

Pulsa di luce dello stesso blu reale, il corpo di cristallo del leggendario cervo ‘Spirit of the Forest and Ocean’.

Burberry intende oltrepassare i confini dell’innovazione e della creatività, offrendo alla propria comunità una magnifica opportunità, quella di esplorare il regno digitale di Honor of King.

Le skin esclusive Burberry saranno acquistabili dai giocatori di Honor of Kings nella Cina continentale e rimarranno parte della collezione permanente dei giocatori.

La collaborazione si basa sulla partnership esistente tra l’esclusiva casa di moda Britannica e Tencent.

Riccardo Tisci, Chief Creative Officer di Burberry: “Sono entusiasta nel vedere come la tecnologia abbia trovato un modo per costruire e nutrire i bisogni umani fondamentali e le connessioni personali ed emotive. Honor of Kings ha creato un incredibile mondo digitale in cui la Burberry community troverà un nuovo modo di sognare.

La creatività ha il potere di aprire spazi e superare i confini e avere progettato skin esclusive che trasporteranno i codici della casa Burberry in questo universo immersive mi entusiasma”

Colin Yao, Vice President of Tencent and President of TiMi Studios: “La storia dell’eroina Yao, rappresentazione delle riflessioni orientali di Honor of Kings sulla relazione simbiotica tra esseri umani e natura, coincide armoniosamente con l’esplorazione di Burberry sullo stesso argomento. La combinazione dei concetti creativi orientali e occidentali è una pietra angolare importante di questa collaborazione.

Guardando al futuro, speriamo che le nostre opere co-create possano sorprendere e deliziare un grande numero di utenti”

Josie Zhang, President of Burberry China: “Burberry ha sempre avuto un forte spirito di avventura. La collaborazione con Honor of Kings è per noi un naturale passo avanti nel mondo del gaming, dopo i nostri giochi in-house abbiamo portato l’universo Burberry in un contesto consolidato.

Consentendo ai nostri clienti cinesi di esplorare prodotti virtuali attraverso i giochi online, abbiamo la possibilità di connetterci ed entrare in sintonia con le nostre comunità. È stato fantastico lavorare così a stretto contatto con Tencent per dare vita a questa nuova esperienza per il cliente.”