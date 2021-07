Lotto per Zara: una proposta total look in perfetto stile anni ’60

editato in: da

Gusto sportivo e stile retrò per una proposta fresca che include abiti, shorts, top, scarpe e accessori.

Parliamo della prima collaborazione tra Lotto, marchio simbolo dell’ abbigliamento sportivo dal design italianissimo e Zara, il brand internazionale che fa capo al Gruppo Inditex.

Una proposta total look ispirata ai mitici anni sessanta, quelli del boom economico, delle minigonne e di Swinging London.

Lotto per Zara è la nuova capsule completa, raffinata ed essenziale, che si prepara a conquistare anche le consumatrici più eclettiche con il suo stile dinamico e al tempo stesso sofisticato.

Declinata interamente al femminile, strizza l’occhio al minimalismo degli anni ’60 che rilegge con materiali di ispirazione sportiva.

Pratica, glamour e comoda, insieme ai colori e ai tagli, porta anche l’atmosfera e le suggestioni dei mitici sixties nel nostro guardaroba.

Grandi performance tutti i giorni, dunque, grazie allo stile essenziale di Zara e alla straordinaria versatilità di Lotto.

“Con questa collezione abbiamo voluto esplorare un mondo verso cui proviamo da sempre una grande ammirazione, portando con noi intatti i tratti distintivi del nostro DNA sportivo”, dice Andrea Tomat, Presidente di Lotto Sport Italia.

Se ami la moda degli anni ’60, l’ultima capsule collection Lotto per Zara in Limited Edition è perfetta per te!

La trovi online e dal 19 luglio nei 2200 negozi Zara di tutto il mondo.