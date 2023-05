Dress code per una gita in barca a vela, consigli di stile

Fonte: Getty Images, Castaner, Carrera, That's Alyki, KWay, My Style Bags, Roy Rogers cosa indossare in barca a vela

La vacanza in barca a vela è diversa da una vacanza al mare: la bellezza delle barca è che per tutto il tempo in cui ci sei sopra vivi praticamente in costume e a piedi nidi, quindi la valigia prevederà pochi capi semplici e praticissimi. Vediamo quali!

Premessa

In barca a vela niente valigie rigide: portatevi una sacca morbida che poi schiaccerete in una nicchia (e di cui vi dimenticherete). Non serve prevedere tanti cambi d’abito, perché la vita in barca a vela è molto spartana (ed è il suo bello). Vi basta avere gli indispensabili.

Gli indispensabili per una gita in barca a vela

Costumi da bagno

Portate tutti quelli più comodi e pratici che avete: in barca non si sta sempre distesi al sole. Si sale e si scende sopracoperta, ci si aiuta durante la navigazione, insomma, è una vacanza poco “statica”, per cui è indispensabile essere comodi!

Copricostumi

È bene averne almeno un paio, per quando il sole picchia, in modo da non ritrovarvi con le spalle a fuoco. Sono utili anche se decidete di fermarvi in un paesino sulla costa durante il giorno per essere in ordine e carine.

Felpa e t-shirt

Se in barca tira vento, fa fresco: una bella felpa, magari a righe bianche e blu, è indispensabile, in alternativa blu con il cappuccio sarà perfetta. Utili anche un paio di t-shirt da avere in caso di necessità.

Shorts o bermuda

Se vi fermate in porto o scendete dalla barca, potete stare magari con il reggiseno del costume, ma un paio di pantaloncini o di shorts possono essere molto utili.

Infradito e un solo paio di scarpe

In barca le scarpe non si portano, si sta scalzi. Vi serviranno quindi un paio di infradito da mettere in caso di soste nei porti e un paio di scarpe comode o sandali piatti da mettere se scendete per una passeggiata serale.

Un abitino carino

Ve ne basta uno, da portare quando uscite a cena in qualche città carina e che potete riutilizzare più di una volta. In barca lo spazio è pochissimo, quindi bisogna ottimizzare al massimo.

Altri indispensabili

Fondamentale una cerata in caso di pioggia, un cappello di paglia o con il frontino e occhiali da sole con un paio di lenti adatte a schermare il riflesso, che in barca è molto forte. Poi è utile una piccola borsa di tela morbida per portare le vostre cose con voi quando scendete a terra e che potete riporre e schiacciare una volta tornate in barca.

Consigli di look per una gita barca a vela

Come dicevo sopra, in barca è necessario avere un look pratico e veloce. I look migliori sono quelli che seguono questo stile, a base di tessuti semplici e naturali come cotone e lino, colori neutri come il bianco, il blu, le righe, il beige, e accessori semplici come la corda e la rafia.

Cosa non indossare in una gita in barca a vela

Considerato che lo spirito della barca è molto libero, vanno evitati tutti i capi scomodi e fuori luogo in questo contesto: tacchi, minidress, paillettes, trucco vistoso, colori troppo sgargianti, abiti scomodi e fascianti, tessuti sintetici e capi troppo costruiti come blazer con le spalline, camicie inamidate, rouches e volant. Più siete semplici e più vi semplificate la vita!