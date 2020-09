Come scegliere gli occhiali: ecco qualche consiglio

editato in: da

Come si scelgono gli occhiali? A cosa bisogna prestare attenzione? Sapete che sono una consulente d’immagine molto elastica e a cui schemi e regole stanno un pochino stretti. Ecco quindi i miei consigli dedicati a come scegliere gli occhiali da sole perfetti per voi!

Come scegliere gli occhiali: assecondate il vostro stile

Gli occhiali sono un accessorio che dice moltissimo del vostro stile, anzi, che arriva perfino a caratterizzarlo in modo ben preciso. La prima cosa a cui pensare quindi è qual è lo stile che volete ottenere. Se vi piace il gusto vintage, potrebbero fare a al caso vostro i modelli a gatta anni ’50. Se invece avete un look più rock’n’roll, allora saranno ideali per voi modelli che sono diventati iconici, come quello combinato in metallo e acetato che indossa Lucy Hale nella foto sotto.

Come scegliere gli occhiali: assecondate il vostro viso

L’occhiale deve sposarsi bene anche con la forma del vostro viso. Fate attenzione che non si appoggi sugli zigomi, altrimenti potrebbe darvi fastidio mentre parlate o sorridete. Inoltre, soprattutto se indossate lenti graduate, tenete conto del peso delle lenti montate: più l’occhiale è grande, più grande e pesante è la lente (piccoli dettagli da parte di una che ha lavorato nell’occhialeria per un bel pezzo!).

Come scegliere gli occhiali: giocate con il colore e con le forme

È vero che gli occhiali quando sono color avana o neri sono dei passe partout, ma non temete di giocare con il colore. Come dicevo prima, l’occhiale è un accessorio che fa parte del vostro look a tutti gli effetti, quindi provate a osare con colori particolari, soprattutto nella stagione estiva. Anche le forme insolite sono da tenere in considerazione: tagli squadrati, oversize o a farfalla hanno un’allure unica e definiscono con gran carattere il look.