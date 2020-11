editato in: da

Per usare un hashtag in voce in questo periodo, possiamo dire davvero che la mascherina è #thenewnormal, ossia una nuova normalità che ormai fa parte della nostra vita di tutti i giorni e che, volenti o nolenti, dobbiamo farci andare giù almeno per un altro po’. La mascherina però può diventare anche un dettaglio di stile. Vediamo qualche idea di look.

Premessa

Se preferite indossare mascherine chirurgiche di vari livelli per sentirvi sicure e protette, potete mettere sopra la vostra mascherina in tessuto. È un’idea carina, che vi aiuta a dare carattere al vostro look. La tratterete a tutti gli effetti come un accessorio e vi risulterà più gradevole l’idea di doverla indossare.

Come indossare la mascherina con stile: in pendant, ma senza esagerare

La mascherina abbinata ad uno dei vostri capi di abbigliamento sarà perfetta per ottenere un look elegante, ma senza troppo sforzo. Riprendete il colore di uno dei vostri capi, anche quello meno presente: vi aiuterà ad aggiungere un tocco di colore inaspettato.

Come indossare la mascherina con stile: nera

Sto vedendo tantissime mascherine nere ultimamente, anche chirurgiche. Allora: non ho nulla in contrario alla mascherina nera, ma cercate di fare in modo che nel vostro look ci sia almeno un dettaglio colorato, per evitare di spegnere tutto l’insieme. Può essere il cappello, un gioiello, o una sciarpa, ma portate un po’ di luce il più vicino possibile al viso.

Come indossare la mascherina con stile: metal

A proposito di luce! La mascherina in versione metal è di grande effetto e aiuta letteralmente ad illuminarvi il viso. Ovviamente è un dettaglio, quindi fa per voi se vi piace il genere e se ve la sentite!

Come indossare la mascherina con stile: statement

Con stampe che parlano di voi, frasi che rappresentano, parole che vorreste dire con le labbra ma non potete perché sono coperte. A volte anche la mascherina può diventare un mezzo per esprimersi!