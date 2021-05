Cerchietti &co: dimmi cosa porti tra i capelli e ti dirò chi sei

editato in: da

Indossare qualcosa tra i capelli è un vezzo che mi piace proprio tanto, forse perché io per prima porto molto poco i cerchietti, in favore di pony tail pratiche, ma spesso un po’ monotone, lo ammetto! Per fortuna per questa primavera abbiamo un sacco di belle idee a cui ispirarci, una più glam dell’altra. Vediamone insieme qualcuna.

Tendenza cerchietti: sottile ma visibile

Sottile sì, ma dorato, argentato, glitterato, a catenella (come questo qui sotto di Chanel): l’importante è che si veda. Il cerchietto è proprio un vezzo, quindi non serve per tirare su i capelli i per raccoglierli o trattenerli: serve più che altro a decorare il capo e il viso e quindi indossatelo con nonchalance, come se fosse lì per caso.

Tendenza cerchietti: per chi li porta meno, c’è il foulard

Per chi porta meno i cerchietti, ma vuole comunque indossare qualcosa di colorato per illuminare il viso, un’ottima soluzione è il foulard. Ci sono mille modi di indossarlo e potete sbizzarrirvi con i colori, scegliendo quelli che si avvicinano alla vostra palette cromatica e che vi aiuteranno a far risaltare la vostra carnagione, soprattutto se lo indossate in modo che vi copra parzialmente la fronte.

Tendenza cerchietti: in stoffa e con il nodo

Se l’idea del foulard vi piace, ma fate fatica ad indossarlo, un’ottima soluzione sono i cerchietti ricoperti di stoffa, che adesso si trovano con un piccolo nodo incorporato, come se indossaste un nastro tra i capelli. Sono molto pratici e graziosi! Anche qui, portatelo non per fermare i capelli, ma come un vezzo, quindi lasciate che qualche ciocca vi cada ai lati del viso.

Tendenza cerchietti: XXL

Trend iniziato sulla passerella di Prada qualche stagione fa e a quanto pare destinato a durare ancora per un po’: il cerchietto XXL. Bombato ed extra large va ancora tantissimo. Ve lo suggerisco in particolar modo se avete un viso lungo o squadrato, perché ne bilancerà e ammorbidirà la forma.