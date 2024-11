Le borse più desiderate che devi regalarti adesso (e che paghi la metà grazie al Black Friday)

Il Black Friday 2024 è arrivato su Amazon, portando con sé una valanga di offerte straordinarie! Ora è il momento perfetto per approfittare di sconti incredibili su una vasta gamma di prodotti, ideali non solo per i regali di Natale, ma anche per concederti qualche desiderio personale approfittando dei prezzi eccezionali.

Tutte le offerte del Black Friday 2024 di Amazon

Non solo Casa, beauty o Tecnologia, anche la Moda offre tante opportunità di acquisto a prezzi wow, soprattutto sui prodotti dei grandi brand. Ecco perché se è da tempo che rimandi l’acquisto di una nuova borsa oppure hai già in mente qualche modello esclusivo per un regalo di Natale, tieni pronto il tuo carrello Amazon per non farti sfuggire queste chicche!

Attenzione: i prezzi riportati potrebbero subire delle variazioni rispetto a quanto indicato. Sai prega di verificare sempre il prezzo aggiornato su Amazon.

Borsette da sera in offerta per il Black Friday 2024

L’outfit da sera più semplice e banale può diventare super cool con l’utilizzo sapiente degli accessori, perché non sfruttarli appieno?

Moschino è il brand di alta moda più irriverente e divertente del panorama mondiale ed è per questo che da il meglio si sé negli accessori femminili, come questa deliziosa borsetta della linea Love Moschino con un grande fiocco in raso rosa baby e chiusura in oro. Scommettiamo che sarà lei la tua nuova protagonista di qualsiasi look da sera?

Hai l’occasione di pagarla solo 86,13€ approfittando dello sconto del 51% dal prezzo di partenza!

Se la tua idea di femminilità passa per un look audace e sexy, punta tutto sull’estetica di Pinko, perfettamente incarnata in questa borsetta a tracolla in pelle color bronzo metallizzato e con la chiusura con l’iconica fibbia Love Birds Diamond Cut con effetto cut-out di Pinko.

Con lo sconto del 30% la paghi solamente 222,53€ e rimarrà un pezzo iconico del tuo guardaroba.

Una piccola borsetta low cost passepartout per le tue serate? Detto fatto, eccola qui! Realizzata in pelle vegana, impermeabile e resistente all’usura, è caratterizzata dal design effetto coccodrillo, di grande tendenza in questa stagione. Con uno sconto del 20% la pagherai solamente 12,79€. Cosa aspetti? Può essere anche un bellissimo regalino di Natale per amiche, sorelle e cuginette.

Borse piccole e medie in offerta per il Black Friday 2024

Se ami le borsette medio piccole, pratiche ma capienti, da usare tutto il giorno, con il Black Friday di Amazon troverai molte occasioni interessanti a prezzi piccoli piccoli.

Se ti piace lo stile old money e dal sapore vintage, amerai questa borsetta realizzata in morbida pelle PU di alta qualità e tela denim. Piccola ma non troppo, contiene facilmente portafogli, cosmetici, rossetti, chiavi e telefoni cellulari di varie dimensioni. Il colore sui toni del beige e del marrone la rendono facilmente abbinabile con qualsiasi look!

Con il 17% di sconto la pagherai appena 24,64€.

Design minimal e linee decise, ecco una borsetta nera rigida perfetta da mattina a sera, con tutta la qualità di NeroGiardini, brand che produce in Italia. La borsa è realizzata con materiali tecnici e accessori di qualità. Viene venduta anche con la sua custodia antipolvere. Nera, comoda, durevole e pratica, oggi scontata al 50%! Il prezzo attuale è quindi di soli 44,75€.

Praticità e stile in una sola borsa: Bata, il retailer e produttore di calzature e accessori, ha realizzato una borsa crossbody in vera pelle, con tracolla regolabile, borchie applicate e chiusura con patta frontale e bottone.

Perfetta per chi ha uno stile casual e grintoso e adatta al quotidiano per dimensioni, design e colore (un beige neutro che si abbina davvero con tutto). Cogli l’attimo, oggi la paghi con il 50% di sconto per un prezzo finale di 49,99€.

Borse grandi in offerta per il Black Friday 2024

Se hai bisogno di capienza ma non vuoi rinunciare allo stile, ecco il tuo momento. Mai come quest’anno stiamo vedendo il grande ritorno delle borse grandi o addirittura XXL e se ne trovano davvero per ogni gusto e necessità. Con il Black Friday di Amazon puoi approfittare per scovare qualche pezzo forte. Eccone alcuni!

Chi dice chic e stile senza tempo, dice Mandarina Duck. Il brand da sempre offre soluzioni creative ed originali con uno stile contemporaneo e informale con una particolare attenzione al design (e tantissimi colori pop!).

Da portare a mano o a tracolla, in 100% pelle di vitello e di un bellissimo verde salvia, questa capiente borsa diventerà un pezzo iconico all’interno della tua collezione di borse da giorno. Tieniti forte perché qui lo sconto è del 70% ed il prezzo finale è di soli 60,86€! Approfittane perché sconti così alti su brand di questo calibro sono una vera rarità.

Cerchi un accessorio moderno ed elegante? La borsa a tracolla Expatrié “Sarah” sarà una nuova capiente compagna per la vita quotidiana, in città, in ufficio o per le occasioni speciali. Non ti stancherà per via del suo design minimal che conferisce alla borsa un’eleganza senza tempo. Inoltre la tracolla può anche essere rimossa, in modo da trasformarla in una borsa a mano o a spalla. Custodiscici tutto ciò che vuoi perché è anche In più la borsa è impermeabile! Con il 50% di sconto in questo bellissimo grigio perla, la paghi solamente 29,95€.

Il camoscio è la scelta ideale per una borsa invernale passepartout: un esempio? Questa di NeroGiardini in vera pelle di camoscio, comoda e capientissima! Il bello è che è scontata del 50% per cui la pagherai solamente 84,50€!

Offerta NeroGiardini Borsa camoscio vera pelle

Queste sono solo alcune delle grandi offerte in occasione del Black Friday, non solo sulla moda ma anche su molti prodotti differenti: hai tempo fino alle 23.59 del 2 dicembre per fare affari!

Clicca qui per conoscere tutti gli sconti favolosi!

Ricorda che questo è anche il momento ideale per iscriversi ad Amazon Prime, che garantisce la spedizione veloce dei tuoi affari su Amazon e che, al contempo, offre tanti altri vantaggi come l’abbonamento a Prime Video, ma anche la possibilità di leggere libri in formato digitale con Prime Reading e sfruttare giochi.

Iscriviti ad Amazon Prime e sfrutta il mese gratuito!

Se è la prima volta che lo attivi, sappi che il primo mese è gratuito (poi scatta il pagamento di 49,90 euro per chi sceglie la sottoscrizione annuale e a 4,99 euro per l’abbonamento mensile).