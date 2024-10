Matrimoni dal mondo: le tradizioni delle nozze in Cina

Fonte: iStock Matrimonio cinese

Vivaci e pieni di colori, i matrimoni cinesi sono cerimonie che celebrano l’amore tra i due futuri sposi e le rispettive famiglie. Si tratta di feste caratterizzate da un gran numero di riti e tradizioni, in cui non mancano simboli di prosperità, felicità e abbondanza per tutti.

Profondamente influenzati dalla storia millenaria del Paese, i matrimoni cinesi sono un’esperienza indimenticabile per tutte gli ospiti che vi parteciperanno. Ma quali sono le tradizioni più comuni nei fiori d’arancio di questo tipo? Ve lo spieghiamo in questa guida.

Il matrimonio in Cina: i riti

In Cina non esistono i matrimoni civili come in Occidente. La celebrazione nuziale avviene solitamente settimane, o addirittura mesi, dopo il giorno in cui l’unione viene registrata. La cerimonia, quindi, non ha carattere né religioso né civile, e rappresenta solo una festa in cui la coppia viene presentata ad amici e parenti. A caratterizzarla sono cibo, spettacoli e regali, ma non mancano riti prima e durante la festa. Prima del ricevimento vero e proprio, la tradizione cinese prevede che gli sposi debbano rispettare alcuni riti.

Il gioco della porta

L’inizio della cerimonia coincide con l’incontro dello sposo con la sposa. La mattina del matrimonio lo sposo e i suoi amici arrivano a casa della futura moglie, dove si svolge il gioco delle porte.

Secondo la tradizione, infatti, il futuro coniuge “deve meritare” la mano della giovane, così la famiglia lo sottopone ad un test. Quando lo sposo e i suoi amici arrivano a casa della sposa, devono superare una serie di prove allestite dalle damigelle. Nei matrimoni moderni si tratta spesso di strane danze o canzoni da dedicare alla futura moglie per poterla incontrare, ma anche flessioni o l’assaggio di strani cibi. Solo quando i genitori della fanciulla saranno soddisfatti, lui potrà finalmente vedere la ragazza.

La cerimonia del tè

La cerimonia del tè è probabilmente il rito più importante delle nozze cinesi. Una volta completata, agli occhi di tutti, i due giovani sono ufficialmente uniti in matrimonio. Durante questo rito, il tè è servito alla famiglia dello sposo (la sposa ha già servito il tè in privato alla propria famiglia la mattina stessa) dalla coppia: è l’occasione perfetta per ricevere consigli e auguri di un’unione felice.



La bevanda non va versata solo ai genitori del futuro marito, ma a tutti i parenti più anziani in segno di rispetto. In alcune occasioni il té è arricchito da ingredienti tradizionali come lotus, datteri rossi e semi, una combinazione che indica dolcezza nel matrimonio e futuri eredi.

Il rito dell’acconciatura

La madre della sposa, secondo la tradizione, pettina la figlia nella mattina del matrimonio. Anche la madre dello sposo svolge la stessa operazione prima della cerimonia: è un modo per assicurarsi che i giovani arrivino al meglio ad un appuntamento così importante. Spesso sono anche recitate delle preghiere e delle benedizioni durante la funzione.

Il ricevimento dei fiori d’arancio in Cina

Il momento più importante della cerimonia cinese è il ricevimento, che si distingue per i dettagli sontuosi e colorati.

L’abito della sposa

Il rosso è il colore principale nelle nozze cinesi, ma è riservato alla sola coppia di sposi. La futura moglie, in particolare, indossa un abito chiamato qipao in Mandarino e cheongsam in Cantonese. Si tratta di un modello sontuoso e prezioso, su cui sono spesso presenti intarsi e decorazioni con fili d’oro che rappresentano fenici, dragoni e fiori.

E’ assolutamente proibito indossare nero o bianco durante le celebrazioni. Questi due colori sono infatti utilizzati durante i funerali, e simbolizzano sfortuna. Via libera, invece, a viola, rosa o toni caldi.

Simboli e decorazioni

Il rosso e il dorato sono i due colori più utilizzati nei matrimoni in Cina. Il rosso infatti è associato a molti aspetti positivi come successo, lealtà, onore, fertilità e amore. Secondo la tradizione, inoltre, ha il merito di allontanare anche la sfortuna e le energie negative. Per questo motivo, le spose cinesi vestono tradizionalmente di rosso. Il dorato viene invece scelto per accenti e dettagli perché simbolizza ricchezza e fortuna.

Conosciuto come shuāngxǐ, il simbolo della doppia felicità è invece una delle icone più riconoscibili inglobate nei matrimoni cinesi. Si tratta di copie del carattere xi, che significa felicità, che vengono utilizzate in ogni tipo di decorazioni: dai cake toppers, agli inviti di matrimonio, fino alla wedding stationery.

Il menù

Nell’antica tradizione cinese, un matrimonio era accompagnato da più banchetti. In molti casi le rispettive famiglie degli sposi organizzavano delle feste separate, ma era quella allestita dai genitori dello sposo la più importante: rappresentava infatti la celebrazione dell’unione nella società, e doveva essere sfarzosa e ricca di pietanze.

Così come per i matrimoni arabi ed indiani, anche in quelli cinesi il cibo svolge un ruolo centrale. Di solito i banchetti sono composti da almeno 10 pietanze, con porzioni piuttosto abbondanti. Il menù include quasi sempre un abalone, perché è un simbolo di prosperità e buona fortuna. Anche il pesce è servito spesso.

Non possono assolutamente mancare le palle di riso: mangiarle è di buon auspicio, e indica che la famiglia vivrà molti momenti felici insieme. Per il dessert, invece, sono molto comuni i semi dolci di lotus, simbolo di una prole numerosa. In ogni caso, i primi a ricevere i piatti sono genitori e nonni della coppia.

L’ intrattenimento

Oltre al cibo, nel corso del banchetto ci sono diversi momenti dedicati ai discorsi. Nella quasi totalità dei casi, le parole servono ad onorare genitori e nonni degli sposi. A volte sono cantate anche delle canzoni o mostrate delle immagini.

Molte coppie scelgono di ospitare la danza del leone durante il ricevimento, perché secondo la tradizione può scacciare spiriti maligni e assicurare un futuro roseo alla coppia. Per lo stesso motivo vengono sparati petardi per scacciare la sfortuna.

I dodici regali

La tradizione vuole che la famiglia dello sposo prepari 12 regali per la sposa nel giorno del matrimonio. I matrimoni moderni hanno ridotto il numero a sei più essenziali, ovvero biscotti del matrimonio, la tradizionale torta nuziale cinese, candele e petardi, soldi e gioielli d’oro, indumenti da testa a piedi (abiti, scarpe e borse). Tutti i regali, inclusi quelli degli ospiti, sono inseriti all’interno di una tradizionale busta rossa.