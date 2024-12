Matrimoni dal mondo: le tradizioni delle nozze messicane

Dai look degli sposi ai riti più singolari: ecco le tradizioni dei matrimoni in Messico

Fonte: 123RF Un matrimonio in Messico

Antichi riti, coinvolgenti danze e canti tradizionali: i matrimoni messicani sono tra le cerimonie nuziali più suggestive al mondo. Se la fede cattolica gioca un ruolo centrale nelle celebrazioni, ampio spazio è concesso anche al divertimento, con concerti dei mariachi, giochi e serenate.

Siete curiosi di scoprire qualcosa in più sui matrimoni messicani? Dai look degli sposi al menù del banchetto, ecco le tradizioni più osservate.

I look degli sposi

Gli outfit degli sposi possono variare a seconda della zona del Messico in cui ci si trovi. L’abito della sposa, seconda la tradizione, viene cucito dalla ragazza e dalle donne della sua famiglia, ma le spese sono a carico dello sposo. Deve essere di colore bianco e necessariamente incorporare disegni di buon auspicio e prosperità. Non può inoltre mancare un velo che copra il capo della futura moglie.

Lo sposo, invece, indossa la tradizionale camicia messicana, detta guayaberas, abbinata a pantaloni di lino o neri. In alternativa, può optare per uno smoking.

Il rito religioso

Il matrimonio in Messico viene celebrato secondo la liturgia della religione cattolica. Per gli sposi messicani è quindi fondamentale che l’unione venga celebrata in Chiesa, alla presenza di Dio e di uno dei suoi ministri. Il rito viene solitamente officiato in lingua spagnola, e riconosce un ruolo centrale alle famiglie della coppia: entrambi gli sposi, infatti, sono accompagnati all’altare dai rispettivi genitori.

La Messa nuziale include, proprio come in Italia, un momento di scambio dei voti e la successiva benedizione matrimoniale. Per ricevere quest’ultima, gli sposi sono chiamati ad inginocchiarsi su dei particolari cuscini bianchi regalati loro da padrini e madrine. L’ultimo atto del rito è invece rappresentato dall’eucarestia, che rappresenta il primo “pasto” degli sposi come marito e moglie.

Il ruolo di padrini e madrine

Prima del rito, la coppia di sposi deve scegliere i propri padrini e madrine, che rivestono un ruolo molto importante nella cerimonia. Questi ultimi hanno una funzione simile a quella dei testimoni, e spesso finanziano alcune parti del ricevimento, oltre a leggere durante la messa e ad organizzare il bridal party. Non esiste un numero definito di padrini e madrine, ma essere scelti per ricoprire questo ruolo viene considerato un grande privilegio: si tratta infatti di figure simbolo di amore e devozione, che i futuri sposi si pongono come modelli da emulare.

El lazo

“El lazo” (letteralmente il laccio) è una cerimonia che si svolge dopo lo scambio dei voti utilizzando un laccio per unire la coppia. Questo legame è in molti casi realizzato con un rosario gigante oppure con una corda di seta. Il lazo è posizionato sui coniugi dai padrini e dalle madrine, ed indica come da due siano diventati una sola cosa. E’ inoltre un simbolo di supporto reciproco e di un’equa divisione di doveri e responsabilità di coppia.

Le monete del matrimonio

Un altro rito molto particolare è quello delle “monete di matrimonio“. Secondo la tradizione, 13 monete devono essere posizionate all’interno di una scatola dorata donata da padrini e madrine. Dopo che il sacerdote le ha benedette, lo sposo le porge in dono alla sposa, in segno della sua dedizione e supporto: il numero non è casuale, poiché corrisponde a Gesù con i 12 apostoli, e sottolinea quanto sia importante la relazione degli sposi con Dio.

Il dono del bouquet

Molte coppie messicane decidono di regalare il bouquet di matrimonio alla Vergine Maria dopo la cerimonia, chiedendo la benedizione per la loro unione. Si tratta di un’usanza molto diffusa affinché la Madonna interceda per i desideri degli sposi. Un secondo bouquet è comunque preparato per poter essere utilizzato durante il ricevimento e per lo shooting fotografico.

Il ricevimento nuziale

I ricevimenti nuziali in Messino sono riconosciuti in tutto il mondo per i piatti prelibati serviti a tavola e le danze che si protraggono fino a notte fonda, o, in alcuni casi, per diversi giorni consecutivi.

La parata nuziale

La Callejoneadaè una parata che si svolge dopo la cerimonia religiosa. Guidata da un gruppo di mariachi o di altri musicisti, è una vera e propria celebrazione danzante che accompagna gli ospiti dal rito al ricevimento. Questo passaggio, serve anche a preparare l’atmosfera festosa che accompagnerà gli invitati fino a notte fonda.

Il menù del banchetto

Il menù di un ricevimento nuziale include soprattutto pietanze locali come tacos, tamales, carne di maiale, chiles rellenos (ripieni con peperoni) ed enchiladas. In ogni caso, gli sposi cercheranno di portare in tavola una gran varietà di gusti, così da accontentare le esigenze di tutti gli ospiti: via libera a diversi tipi di carne, salse e condimenti. Oltre alla tradizionale torta nuziale, non possono assolutamente mancare i dessert. Tra i più diffusi, la torta tres leches, il flan, i polvorones (tipici biscotti messicani), i buñuelos (dolci fritti) e il pan dulce (pane dolce).

Nella maggior parte dei matrimoni messicani, inoltre, è disponibile per gli ospiti un open bar, che serve soprattutto drink tradizionali come tequila e margaritas. Non mancano comunque bibite analcoliche come l’ horchata (riso e cannella), e succhi a base di tamarindo, limone o anguria.

L’intrattenimento

Il divertimento gioca un ruolo molto importante nei matrimoni messicani, che assumono spesso l’aspetto di feste gioiose. In ogni cerimonia messicana che si rispetti, non possono assolutamente mancare i mariachi, gruppi musicali tipici di queste zone. Oltre ad intrattenere gli ospiti durante il banchetto, possono anche suonare inni e canzoni religiose durante la Messa.

Per quanto riguarda le danze tradizionali, invece, c’è La Vibora de La Mar (la danza del serprente marino). Si tratta di un ballo in cui lo sposo e la sposa sono in piedi su due sedie poste l’una di fronte all’altra, e piegano le braccia formando un arco sotto il quale passano tutti gli ospiti danzando. Lo scopo è quello di non interrompere la formazione di un serpentone, impresa che diventa più difficile man mano che la musica si velocizza. Nella Danza del denaro, invece, gli invitati “pagano” gli sposi per un ballo, posizionando delle banconote sul loro abito. Un modo per far avere alla coppia i propri auguri più sinceri.