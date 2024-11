Tantissime idee per comprare dei doni da mettere sotto l'albero per i bambini e a prezzi super convenienti

Quale momento migliore se non il Black Friday 2024 per acquistare i regali di Natale per i bambini? In questi giorni di ribassi pazzeschi su Amazon si può fare shopping conveniente su tantissimi prodotti per fare felici i più piccoli: dai giochi più amati, ai personaggi più celebri, sino agli oggetti tecnologici che li possono rendere felici, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Come le costruzioni Lego che sono un giocattolo che non passerà mai di moda e che, soprattutto, piace a tutte le età. Con il Black Friday 2024 di Amazon si può acquistare con uno sconto del 20% Icons piante grasse: una piccola collezione di 9 piante da costruire. Si tratta di un set adatto a essere realizzato insieme agli adulti, oppure che può essere regalato ai ragazzi e alle ragazze più grandi.

Offerta Lego set di piante Per i ragazzi più grandi oppure per essere costruito con mamma e papà: lo sconto è del 20%

Il Black Friday di Amazon dura 12 giorni, fino alle 23,59 del due dicembre, ed è il momento giusto per fare affari e comprare regali per noi e per gli altri.

Costruzioni, regali senza tempo

Le costruzioni Lego sono davvero regali senza tempo, che possono essere apprezzati a tutte le età. Proprio come il set botanico da tenere in bella vista nella propria casa e che ora si acquista con uno sconto del 20%, cliccando il link si possono conoscere maggiori dettagli.

Ma non solo, perché ci sono anche altri prodotti in sconto in occasione del Black Friday 2024. Come Lego Ninjago Mech Elemento Fuoco di Kai che comprende 2 mech snodabili e 4 minifigure di eroi ninja: per allenare la precisione nel costruire con la fantasia di creare sempre nuove storie. Lo sconto è dell’11%, clicca sul link per maggiori informazioni.

Offerta Lego Ninjago Mech Elemento Fuoco di Kai Da costruire per inventare nuove storie: lo sconto è dell’11%

Un grande classico, poi, è la Scatola Mattoncini Creativi Lego di dimensioni medie: al suo interno vi sono un totale di 484 pezzi declinati in 35 colorazioni differenti, vi sono 18 pneumatici e 18 cerchioni, una finestra con telaio, 3 set di occhi, una base LEGO verde 8 x 16 cm e altri pezzi speciali. Il regalo perfetto per allenare la fantasia: lo sconto è del 13%, maggiori info cliccando il link.

Offerta Scatola Mattoncini Creativi Lego Da costruire per inventare nuove storie: lo sconto è dell’11%

Giochi per tutta la famiglia

Un’altra idea furba per i regali di Natale, il periodo più amato dai bambini, è quella di acquistare un gioco che possa piacere a tutta la famiglia: ci sono tante opzioni scontate da comprare a prezzi super convenienti.

Ad esempio, Dixit di Asmodee, gioco di carte e narrazione che stimola la fantasia e permette di dare sfogo alla propria immaginazione: da 3 a 8 giocatori, consigliato a partire dagli 8 anni. Lo sconto è del 10%, clicca sul link per maggiori info.

Offerta Dixit di Asmodee Gioco da fare tutti insieme, fino a 8 partecipanti. Lo sconto è del 10%

Amato da intere generazioni è il Monopoly Classico che può coinvolgere fino a 6 persone (con un minimo di due): per sperimentare la contrattazione, gli acquisti e le vendite, oltre alle strategie. Cliccando il link si possono avere maggiori informazioni, lo sconto è del 17%.

Offerta Monopoly Classico Un grande classico dei giochi da tavolo. Lo sconto è del 17%

È consigliato dai 10 anni in su e per un massimo di otto persone, invece, Crack List: una versione di “nomi, cose e città” ma utilizzando le carte, vince chi rimane senza. Scontato del 14%, maggiori info sul link.

Offerta Crack List Nomi, cose e città con le carte. Lo sconto è del 14%

Risiko di Editrice Giochi, poi, è un modo per mettere alla prova la propria strategia e si deve fare con almeno tre giocatori, che si devono sfidare con gli eserciti su territori da conquistare. Lo sconto ammonta al 14%, per saperne di più clicca sul link.

Offerta Risiko Un gioco di strategia per tutta la famiglia. Lo sconto è del 14%

I personaggi più amati

Dai super eroi alle bambole, fino ai peluches: ci sono tantissimi personaggi amati dai bambini di ogni età, che permettono di sviluppare la fantasia, creando storie e situazioni sempre nuove e sono il perfetto dono da mettere sotto l’albero di Natale.

Sei personaggi a un prezzo speciale: sono quelli che si possono acquistare con lo sconto del 31% in occasione del Black Friday 2024. Si tratta dei Titan Hero Series, in una confezione multipla con 6 action figure da 30 centimetri. Vi sono: Spider-Man, Capitan America, Iron Man, Thor, Capitan Marvel e Black Panther. Clicca sul link per saperne di più.

Offerta Titan Hero Series Confezione con sei personaggi. Lo sconto è del 31%

Harley Quinn è un altro personaggio amatissimo e la si può avere per farle vivere tantissime avventure: è alta 30 centimetri e scontata del 13%, maggiori informazioni al link.

Offerta Harley Quinn Personaggio alto 30 cm. Lo sconto è del 13%

La Casa dei sogni di Barbie, poi, è davvero bellissima completa di piscina, scivolo, ascensore e 75 accessori, è la location ideale per inventare molte storie che vedono la celebre bambola e i suoi amici come protagonisti. Si può acquistare con il 16% di sconto, maggiori dettagli al link.

Offerta Casa dei sogni di Barbie Casa a tre piani di Barbie. Lo sconto è del 16%

Pokédex della regione di Kanto è il regalo perfetto per chi ama i Pokemon: si tratta di un set da costruire composto da 322 pezzi, display, dettagli luminosi e 5 carte lenticolari intercambiabili. Puoi avere più dettagli cliccando sul link e lo sconto ammonta al 31%.

Offerta Pokédex della regione di Kanto Il regalo perfetto per chi ama i Pokemon. Lo sconto è del 35%

Sono due, sono elettronici e in miniatura: stiamo parlando dei Furby venduti in una confezione che contiene May-May e Greenie-Meanie, dotati di oltre 45 effetti sonori ciascuno. Se vuoi saperne di più clicca sul link: lo sconto è del 19%.

Offerta Furby Due personaggi elettronici e in miniatura. Lo sconto è del 19%

I giochi per i più piccoli

E per le bambine e i bambini più piccoli? Per Natale ci sono tante idee diverse. Ad esempio, c’è la Busy Board Montessori, un gioco in legno con 10 interruttori e 19 led, che vanno a formare un pannello sensoriale che può essere usato dai 2 ai 4 anni. Lo sconto è del 16%, scopri di più al link.

Offerta Busy Board Montessori Tavola in legno con interruttori e led. Scontata del 16%

Busy Board Libro Montessori Interattivo è il regalo ideale dall’anno di età, composto da 10 pagine con differenti attività, che vedono animali della fattoria, la ruota del mulino e molto altro. È scontato del 17%, scopri di più al link.

Offerta Busy Board Libro Montessori Interattivo Libro con tante attività. Scontato del 17%

Le costruzioni magnetiche di Condis sono composte da 120 pezzi e sono consigliate dai tre anni di età: tante le forme, che possono costruire moltissime cose diverse, dando spazio alla fantasia. Maggiori info al link, lo sconto ammonta al 12%.

Offerta Costruzioni magnetiche di Condis Tante forme da assemblare tra loro. Scontate del 12%

La bici senza pedali aiuta ad allenare l’equilibrio, Mhcylion la fornisce facile da montare, robusta e confortevole. Ora è scontata del 20%, clicca sul link per più dettagli.

Offerta Bici senza pedali Perfetta fino ai due anni di età. Scontata del 20%

Regali tecnologici

Per i bambini e i ragazzi che amano la tecnologia ci sono diverse opzioni, come lo smartwatch che contiene 26 giochi, contapassi, fotocamera, lettore MP3, sveglia e tanto altro. Lo sconto è del 3%, per tutte le funzionalità clicca il link.

Smartwatch con tante funzionalità Giochi, contapassi e molto altro. Scontato del 3%

La tavoletta grafica lcd 12 pollici scrive in maniera colorata ed è cancellabile, per un’esperienza crativa da portare sempre con sé: maggiori info al link, lo sconto è del 20%.

Una macchina fotografica per bambini: è istantanea, ha 32gb di scheda e 2,4 pollici, permette anche di stampare le proprie foto e di disegnare con penne colorate. Lo sconto è del 29%, clicca il link per saperne di più.

Offerta Macchina fotografica per bambini Con tante funzioni differenti. Scontata del 29%

Punirunes è un cucciolo digitale per un gioco sensoriale, dotato di uno schermo che mostra anche la sua reazione: si può giocare e interagire con lui. Maggiori info al link: lo sconto è del 6%.

Offerta Punirunes Un vero e proprio cucciolo digitale che si può toccare. Lo sconto è del 6%

