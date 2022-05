Nutrimento, relax e coccole: 8 consigli per scegliere il biberon e il succhietto ideali

Delicato, fondamentale, magico, l’allattamento è un’esperienza così centrale nel rapporto tra mamma e bambino nei primi mesi di vita che è normale essere piene di domande, dubbi e curiosità.

Se sei all’inizio dell’avventura e hai bisogno di qualche dritta, abbiamo selezionato e riassunto 8 suggerimenti che possono aiutarti a vivere serenamente l’allattamento e l’eventuale scelta di biberon e succhietti adatti ai bisogni tuoi e del tuo bambino.

Non solo fame

La suzione nei neonati non rappresenta soltanto una manifestazione di appetito. Succhiare è un istinto, un’urgenza del bambino, una delle sue prime esperienze formative e di scoperta del mondo. Ha un effetto calmante e rassicurante, placa le crisi di pianto, permette al bambino di produrre serotonina che regolerà il suo umore e i ritmi del sonno. La poppata materna diventa un momento di relax, di intenso benessere psicofisico e di crescita reciproca, del bambino e della madre. Il bambino cercherà il seno non solo perché ha fame, ma perché ha bisogno di stare con te.

Ogni famiglia è diversa e speciale

I benefici dell’allattamento al seno sullo sviluppo del bambino e sulla prevenzione di numerose malattie sono riconosciuti da tempo e l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l’allattamento esclusivo fino al compimento del sesto mese di vita. È però possibile e normale che alcune famiglie passino all’allattamento misto per necessità personali, per motivi di salute o per scelte individuali. Ogni famiglia è un universo unico, fatto di progetti, sogni, affetto e desideri, e le decisioni compiute in modo consapevole e informato sono sempre giuste. Qualsiasi sia il percorso che decidi di intraprendere, ricordati di chiedere sempre consiglio agli esperti.

Come scegliere il biberon

Nel caso dell’allattamento misto, la scelta del biberon è fondamentale: bisogna optare per una tettarella che ricordi il più possibile il capezzolo materno, che abbia il giusto flusso e sia fatta in un materiale piacevole al tatto, morbido, resistente e sicuro.

I biberon della linea Gold SX Pro di Suavinex sono pensati per garantire la maggiore continuità con l’esperienza dell’allattamento al seno. La tettarella simmetrica è prodotta in silicone morbido che si adatta al palato e ricorda la consistenza del capezzolo. La sua forma piatta permette alla lingua di rimanere nella stessa posizione che il bambino mantiene quando succhia dalla mamma. La bottiglia ha, inoltre, un’impugnatura studiata per essere afferrata facilmente anche dalle mani più piccole.

Rispetta lo sviluppo del palato

Nella scelta della tettarella è importante non interferire con lo sviluppo del cavo orale del bambino e con la crescita dei dentini. Gli odontoiatri pediatrici consigliano una tettarella simmetrica che aiuti la lingua del bambino a rimanere nella stessa posizione mantenuta durante l’allattamento al seno. La tettarella SX Pro di Suavinex è progettata pensando alla mascella e mandibola ancora in fase di sviluppo e alla peculiarità del cavo orale non ancora formato. Il design e la tecnologia di SX Pro favoriscono un’alimentazione con biberon il più naturale possibile e rendono l’allattamento misto un’esperienza facile e piacevole. È un prodotto consigliato dall’associazione Italiana di Specialisti in Ortodonzia e approvato dalla Società Spagnola di Odontopediatria, e viene realizzata in 3 varianti di flusso (lento, medio e denso) per crescere insieme al piccolo.

Goditi il momento della poppata

L’allattamento è un momento importante e intimo per la madre e per il bambino, occasione per coccolarsi, per fare conoscenza reciproca, per crescere insieme. Anche la poppata con il biberon può e deve essere uno spazio sicuro in cui accrescere e rinsaldare un legame tanto potente.

Per promuovere il bonding, la relazione affettiva e profonda che si instaura tra mamma e neonato, puoi provare a tenere sempre in braccio il bambino quando gli dai il biberon, a guardarlo negli occhi mentre succhia, a carezzarlo a parlargli o a cantare dolcemente per lui. Prova a rilassarti durante le poppate, a spegnere il telefono e a concentrarti soltanto su voi due, sul piacere di stare insieme. E non avere paura di viziare il tuo piccolo: interagire con lui con le coccole e con il contatto fisico lo aiuterà ad avere più fiducia in sé stesso.

Succhietto: quando, come, perché

Anche il succhietto può diventare un valido alleato per calmare il piccolo, per regolare il sonno, per soddisfare il bisogno di contatto e di compagnia. Il ciuccio adeguato stimola, inoltre, l’attività neuromuscolare del bambino, aiutando il corretto sviluppo dei muscoli del viso, della lingua e della bocca.

Come scegliere il succhietto perfetto? Optando, anche qui, per design e materiali che ricordino il seno materno. I succhietti in silicone della linea Gold SX pro di Suavinex hanno il collo sottile e largo che consente al bambino di chiudere quasi completamente la bocca, la testina piatta e simmetrica che permette alla lingua di riposare, e fantasie e colori così belli che vorrai collezionarli tutti.

Un tocco fashion

Chi ha detto che succhietti e biberon non possono essere anche belli da vedere? L’offerta di colori, fantasie, forme, accessori coordinati è così vasta che puoi abbinarli ai vestiti dei tuoi piccoli, al passeggino e, addirittura, alle tue borse preferite.

Gold Edition di Suavinex è una collezione dalla vena romantica e poetica che unisce all’efficacia dei prodotti del brand, design e decorazioni d’impatto ispirate alla natura. Fiori, petali, foglie nelle due varianti rosa e azzurro impreziosite da note brillanti di oro.

Il pezzo di cui non potrai fare a meno: la catenella portasucchietto con immagini floreali e finiture premium cromate.

Dubbi? Chiedi sempre agli esperti

Diventare genitori è un percorso, un’avventura da vivere sul campo. Se hai curiosità, perplessità e domande sull’allattamento misto, sulla suzione del bambino, sulla dentizione o su qualsiasi altra questione, rivolgiti sempre al tuo pediatra di fiducia. E ricorda che non esistono domande sciocche e che ogni genitore impara giorno per giorno, anche dai propri errori.