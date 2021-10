Il tuo bambino ti sembra speciale? Lo è. Lo conferma la scienza

L'arrivo di un bambino porta con sé tante emozioni, tutte meravigliose. Potremmo restare a guardarli per ore e a trovare in ogni loro gestualità qualcosa di speciale. E in effetti, la sensazione che i nostri piccoli siano straordinari , non è solo nella nostra testa, ma è confermata anche dalla scienza . Ecco cosa ha scoperto un recente studio condotto da ricercatori italiani.

I bambini hanno i super poteri, o meglio, è questa l'impressione che ci danno sin dai primi giorni di vita. Sembrano percepire la nostra presenza e lo spazio che ci circonda, e in effetti questa non è solo una nostra sensazione.

Secondo uno studio condotto dal reparto Manibus Lab del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino e dalla Neonatologia universitaria dell'ospedale Sant'Anna della Città della Salute, in collaborazione con le Università di Losanna e di New York, i neonati sono in grado di codificare lo spazio esterno, sin dai primi giorni della loro nascita.

Esattamente come succede ai grandi, anche i bambini appena nati sanno distinguere la sorgente degli stimoli esterni, tenendo come punto di riferimento il loro corpo. Questo dimostra che sono in grado di codificare lo spazio già dai primi giorni di vita.

Per arrivare a questa scoperta, i ricercatori si sono serviti dell'elettroencefalografia, una tecnica non invasiva di neuro immagine, che è servita a comprendere come si sviluppa la rappresentazione dello spazio in cui il corpo del piccolo si trova. Gli stimoli multisensoriali, quindi, servono al neonato per iniziare a codificare lo spazio che lo circonda che, come è stato rivelato, viene riconosciuto da subito.

La scoperta è molto importante per tutto il settore perché la prima volta che si chiarisce l'aspetto della multisensorialità dei neonati già dalle prime ore di vita, a differenza invece da quello che succede in natura con i mammiferi che, invece, sviluppano questa capacità più lentamente durante lo sviluppo.

I dati portati alla luce dalla ricerca italiana, quindi, confermano quanto siano fondamentali le interazioni con i neonati, così come è importante creare per loro un ambiente ricco di stimoli e di relazioni sociali sin dai primi giorni di nascita, così da permettere al bambino di sviluppare il meccanismo di integrazione sensoriale da subito.