Come recuperare i debiti formativi senza stress

L’anno scolastico è finalmente finito e, pur avendo scampato la bocciatura, tuo figlio potrebbe ritrovarsi con uno o più debiti formativi da recuperare. Non c’è troppo da festeggiare, insomma: in questo caso il rischio di dover ripetere l’anno è vincolato al superamento di un test. Il debito viene infatti assegnato quando si arriva a giugno con un’insufficienza non recuperata e ciò può accadere al massimo in tre materie: oltre questa soglia scatta la bocciatura diretta.

Tra la fine di agosto e settembre, prima del rientro ufficiale in classe, gli studenti con il debito devono quindi sostenere un esame di riparazione dal cui esito dipende l’ammissione all’anno scolastico successivo. Ecco perché il debito formativo non è da sottovalutare, anche perché le lacune, se non vengono colmate, purtroppo si ripresentano nell’anno scolastico successivo. Il modo migliore per affrontarlo con successo è affidarsi al percorso di recupero debiti di Grandi Scuole.

Il segreto del successo è un metodo di studio personalizzato

Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione, in Italia lo scorso anno scolastico gli studenti con i debiti sono stati quasi uno su cinque, un numero tra l’altro più alto rispetto a quello dell’anno precedente. La situazione appariva particolarmente allarmante in Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, dove quasi il 23% degli studenti aveva ricevuto dei debiti formativi. Le percentuali più basse erano invece quelle di Puglia e Campania, dove comunque gli studenti rimandati a settembre erano rispettivamente l’11,2% e il 13,2%.

Riuscire a recuperare le lacune durante l’estate non è però sempre semplice, anche perché molto probabilmente l’insufficienza ufficializzata a fine anno è preceduta da mesi di difficoltà di studio e comprensione della materia. Il servizio di recupero debiti e insufficienze di Grandi Scuole funziona perché è individuale e personalizzato. Tiene conto della tipologia di apprendimento del singolo studente, delle difficoltà che ha incontrato durante l’anno scolastico e dell’indirizzo scolastico che sta frequentando.

Le motivazioni dietro un debito formativo, infatti, possono essere diverse: la difficile comprensione di un particolare argomento trattato durante l’anno, la mancanza dei principi di base necessari a capire una certa materia… Solo una volta identificata la causa ci si può orientare verso un metodo di studio più adeguato. Il percorso di recupero di Grandi Scuole segue proprio questa direzione: inizia con l’individuazione delle specifiche difficoltà incontrate dallo studente e prosegue con la conseguente messa a punto di metodi di studio su misura.

Studiare in estate è più facile grazie ai tutor

L’intero percorso di recupero di Grandi Scuole avviene con il supporto di tutor qualificati e grazie all’esperienza trentennale nel campo dei servizi scolastici.

Che il debito da recuperare sia in greco, latino, chimica, inglese, matematica o qualunque altra materia, nei centri Grandi Scuole distribuiti in tutta Italia c’è sempre personale competente e preparato per aiutare lo studente a superare l’insufficienza in questione.

Per i genitori, sapere che il recupero dei debiti non è un percorso irrimediabile quando i propri figli sono affidati ad una struttura seria, è sicuramente motivo di serenità. L’affiancamento di un tutor esperto e la possibilità di studiare in miniclassi sono vantaggi da non sottovalutare, anche per lo studente stesso, perché potrà trascorrere l’estate con tranquillità, senza la preoccupazione di non superare l’esame di riparazione a settembre e godersi in pace le vacanze e gli amici.