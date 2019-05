10 buone ragioni per chiamare la tua mamma ogni giorno (soprattutto oggi)

editato in: da

La mamma non è una persona come tutte le altre, è qualcuno di speciale che farà per sempre parte della tua vita. Per questo ogni tanto è importante ritagliarsi un po’ di tempo, prendere il telefono e chiamarla. Se pensi ancora che la tua giornata sia troppo frenetica per farla, ti diamo dieci buone ragioni per comporre il suo numero (anche adesso).

1. Ti conosce come nessun altro al mondo: sa quando hai perso il primo dentino e il nome della tua prima cotta, conosce le tue paure e le tue debolezze. Insomma, sa praticamente tutto di te e riesce ad interpretare il tuo umore solo con uno sguardo o dal tono di voce.

2. C’è sempre stata per te: certo, gli amici sono importanti, l’amore pure, ma una mamma è per sempre. Ti è stata accanto da piccola quando cadevi e ti facevi male e, allo stesso modo, ti ha consolato quando avevi il cuore spezzato o quando qualcuno ti aveva ferito.

3. È il tuo porto sicuro: quando litighi con il tuo Lui, quando al lavoro il capo ti fa impazzire e la casa è un vero disastro sai di poter correre da lei. La tua mamma è il porto sicuro in cui puoi rifugiarti quando tutto va male e la giornata non potrebbe andare peggio. Non solo ti consolerà, ma ti aiuterà anche a rialzarti e a sistemare le cose.

4. Sa darti buoni consigli: per anni hai cercato di negarlo ed è stato difficile ammetterlo, ma la mamma sa darti davvero degli ottimi consigli. D’altronde conosce il mondo meglio di te e ha vissuto molto prima certe situazioni e dinamiche. Per questo spesso le sue parole sono delle vere e proprie perle di saggezza.

5. È la cuoca migliore del mondo: i suoi pranzi della domenica sono una leggenda e tu vorresti avere solo un briciolo della sua pazienza (e maestria) quando prepara la pasta fatta in casa o il ragù. Il bello è che non solo è brava come uno chef stellato, ma sarà anche felice di condividere con te le ricette e i segreti della sua cucina.

6. Ti ha insegnato ad avere fiducia in te stessa: quando ti vedevi brutta allo specchio, quando avevi i brufoli o quando niente nell’armadio ti stava bene, lei è sempre stata lì per darti un consiglio, consolarti, ma soprattutto insegnarti ad avere fiducia in te stessa. “Sei bella”, “Sei brava”, “Ce la puoi fare”: sono tutte frasi che tua madre ti ha pronunciato milioni di volte da quando eri piccola per aiutarti a coltivare la tua autostima.

7. Ha fatto tanti sacrifici per te: l’apparecchio ai denti, l’università, il motorino e la festa dei 18 anni, i sacrifici che ha fatto per te non si possono contare sulle dita della mano. Ha sempre voluto che avessi il meglio e si è impegnata perché questo accadesse.

8. Non ti ha mai fatto pesare quello che ha fatto per te, ma ha affrontato tutto con il sorriso sulle labbra.

9. I tuoi successi sono i suoi: quando ti sei laureata, quando le hai detto che ti sposavi, ma anche quando hai partorito o hai ottenuto quel lavoro, ogni tua vittoria è stata anche la sua e il suo sorriso ti ha mostrato quanto fosse fiera di te.

10. Il suo sorriso è la cosa più bella del mondo: per renderla felice basta poco e tu lo sai. Un regalino inaspettato, un bacio sulla guancia e un abbraccio, una giornata insieme o una telefonata solo per dirle che le vuoi bene e ricordarle quanto è importante per te.