Meghan Markle e Harry di nuovo in crisi. “Un’esistenza inutile, in autoesilio”

Meghan Markle e Harry sarebbero di nuovo in crisi dopo il trasferimento negli Stati Uniti che, secondo The Telegraph, avrebbe messo a rischio tutte le certezze del secondogenito di Lady Diana. La Megxit è stata particolarmente dura per Harry che ha lasciato l’Inghilterra per trasferirsi in America. Oggi vive a Montecito con la famiglia, in una magione da quattordici milioni di dollari dove però non avrebbe trovato del tutto la serenità.

A svelarlo è Hugo Vickers, esperto reale, secondo cui Harry starebbe vivendo ancora una profonda crisi. La sua vita infatti è in Gran Bretagna e il principe si sentirebbe in “autoesilio”, lontano dagli amici e dalla famiglia. “Un’esistenza inutile, in autoesilio – ha dichiarato l’esperto al The Telegraph, parlando della vita di Harry in America -. Dalla sua famiglia, dall’esercito, dagli amici. Sarebbe stato bello se Harry, durante l’emergenza coronavirus, avesse applaudito al Servizio nazionale sanitario britannico come hanno fatto suo fratello William e Kate Middleton”.

Vickers fa riferimento al breve tour in treno organizzato dalla Regina per i Cambridge allo scopo di ringraziare tutte le persone che si sono impegnate per superare l’emergenza Coronavirus. Durante l’isolamento della Sovrana, Kate Middleton e William hanno preso le redini della Corona e, secondo alcune indiscrezioni, il primogenito di Diana avrebbe chiesto al fratello di tornare a Londra, ricevendo però un netto rifiuto. A bloccare Harry sarebbe stata, anche, Meghan Markle, decisa a costruire con lui un’esistenza in California. La coppia ha da poco firmato dei contratti milionari con Spotify e con Netflix, ma il pensiero di Harry sarebbe ancora rivolto all’Inghilterra, dove ha lasciato tutta la sua vita.

“Basti pensare alle sue esperienze militari o agli Invictus Games, che avevano un enorme successo”, ha ricordato l’esperto reale, secondo cui il principe non sarebbe felice come vuole lasciare intendere. Al contrario, starebbe ancora cercando la sua dimensione e questo avrebbe più volte messo in crisi il suo rapporto con Meghan Markle. “L’amore vince su tutto”, hanno ripetuto i due nel primo podcast per Spotify (in cui la vera star è stato Archie) e di certo anche questa volta sarà così.