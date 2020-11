Kate Middleton e William, il gesto su Instagram che è piaciuto alla Regina

editato in: da

Kate Middleton e il Principe William hanno aggiornato la foto profilo dei loro account social, scegliendo uno scatto particolare per celebrare un’occasione alla quale la Famiglia Reale ha sempre dato grande importanza. Il gesto dei Duchi di Cambridge ha ispirato anche la Regina Elisabetta II, tanto che anche la sua foto è stata prontamente cambiata.

Fino a poco fa, sbirciando la pagina Instagram di Kensington Palace, dedicata proprio a Kate Middleton e alla sua splendida famiglia, era possibile ammirare un tenero ritratto della Duchessa e di suo marito, il Principe William, assieme ai loro tre bellissimi bambini – George, Charlotte e Louis. Lo scatto era stato scelto tra tanti altri per essere utilizzato come foto profilo, che in effetti viene cambiata davvero con poca frequenza.

Questa volta, però, il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno provveduto a sostituire lo scatto per una buona ragione: si tratta di un piccolo gesto per commemorare i caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. L’11 novembre si celebra infatti il Remembrance Day, mentre la domenica precedente (in questo caso l’8 novembre) si tengono numerose cerimonie in tutto il Paese in occasione del Remembrance Sunday.

L’attuale foto profilo vede Kate e William che depongono una corona di papaveri durante la loro visita a Manchester del 2016, entrambi vestiti di scuro come è consuetudine in occasioni di questo tipo. Gli altri membri della Royal Family hanno subito seguito l’esempio dei Duchi di Cambridge, a partire dalla Regina Elisabetta II: l’account di Sua Maestà ha ora un bellissimo scatto che la ritrae vestita di nero con una spilla rossa sul bavero, durante la cerimonia che si è tenuta presso il Field of Remembrance dell’abbazia di Westminster nel 2004.

Clarence House ha invece utilizzato una foto del 2009. In quell’occasione, il Principe Carlo e Camilla erano in Canada, nel corso del loro tour reale: durante la cerimonia, il Duca di Cornovaglia indossava la sua uniforme militare, mentre sua moglie aveva un lungo cappotto nero con la stessa spilla rossa che rappresenta un simbolo in onore delle vittime di guerra.

La Famiglia Reale si prepara a celebrare anche quest’anno il Remembrance Day, sebbene in una forma diversa dal solito. Per la prima volta, infatti, la cerimonia sarà chiusa al pubblico, per evitare assembramenti.