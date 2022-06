Chi è Tosca, la sorella di Elon Musk ideatrice di Passionflix (tutto per le donne)

No, non c’è “solo” Elon Musk a rivoluzionare il mondo. C’è anche Tosca, che è la sorella minore e che ha avuto un’idea geniale: è stata lei a pensare a una piattaforma di streaming dedicata alle donne, che porta il nome di Passionflix. La Musk è una regista e produttrice esecutiva, e ha alle spalle una carriera imponente: è una mamma, una lavoratrice instancabile. Un modello da prendere come esempio.

Chi è Tosca Musk, sorella minore di Elon

Se pensiamo al cognome Musk, siamo soliti associarlo a Elon, ma non è l’unico a essere estremamente impegnato sul lavoro in famiglia. Perché la sorella, di tre anni più piccola – è nata il 20 luglio del 1974 – è decisamente un’ispiratrice. Di certo, essere imparentata con l’uomo più ricco del mondo, almeno in base alla classifica stilata da Forbes, non è affatto semplice. Ma non c’è alcuna “aria di competizione” in casa.

“Regista e mamma“, così si è definita Tosca su Instagram: è madre di due figli, Isabeau e Grayson. Ma è anche una lavoratrice abituata a districarsi tra set e impegni professionali. Il suo nome – Tosca – non è nemmeno un caso: la mamma, Maye, grande appassionata di Giacomo Puccini, lo ha scelto per lei. Nata in Sud Africa, è cresciuta a Johannesburg con i fratelli maggiori, Kimbal ed Elon.

La sua infanzia è stata segnata inevitabilmente dal divorzio, avvenuto nel 1979, dei suoi genitori: Errol e Maye. Nel 1981, Elon è andato a vivere con il padre, e quattro anni dopo anche Kimbal lo ha raggiunto. Solamente nel 1989, Tosca, insieme alla mamma Maye, suo enorme punto di riferimento, si è trasferita in Canada. Negli anni ’90 ha frequentato l’University of British Columbia, laureandosi nel 1997.

La carriera di Tosca Musk

Dopo la laurea, Tosca ha rincorso i suoi sogni nel cassetto e non ci ha mai rinunciato. Tutt’altro, perché non è solita farlo. La rinuncia non è nel suo DNA, così come non lo è per il fratello Elon, che oltretutto l’ha sempre sostenuta nella sua carriera. Del resto, il suo primo film fu prodotto grazie a lui. Con il tempo, Tosca ha svolto diversi lavori per il cinema e per la televisione, oltre ad avere prodotto nel 2005 la web serie Tiki Bar TV: il suo lavoro venne enormemente apprezzato persino da Steve Jobs. Parte della sua fama deriva proprio dalla condivisione della web serie in occasione di una presentazione di Apple.

Cos’è Passionflix, il servizio ideato per le donne

Passionflix è un’idea tratteggiata da Tosca Musk, in collaborazione con Joany Kane e Jina Panebianco. La piattaforma è stata pensata totalmente per le donne, ed è già enormemente apprezzata, soprattutto perché ha raccolto ben 22 milioni di dollari per il finanziamento, come ha scritto il New York Times.

L’obiettivo di Passionflix è davvero interessante: l’intento è di riuscire a produrre alcuni adattamenti di film, serie TV, ma anche romanzi rosa o persino fan fiction erotiche. Oltre alle novità, tuttavia, c’è molto di più, come la possibilità di accaparrarsi i diritti dei contenuti rivolti al pubblico femminile, per offrire una piattaforma streaming “in rosa”. Il costo? Nemmeno esoso: si parla di 6 dollari al mese.