Viaggio in Puglia per la famiglia: all’avventura nello Zoo Safari fra eventi e divertimento

Fonte: Zoo Safari

Natura, avventura e divertimento: lo Zoosafari di Fasano apre le porte ai visitatori anche in autunno e inverno con tantissimi eventi e occasioni per divertirsi insieme a tutta la famiglia! Dal safari fra tigri e leoni alla Festa della birra, sino alle giostre natalizie: da ottobre a dicembre, ogni giorno è perfetto per regalare momenti unici a grandi e bambini.

All’avventura nello Zoo Safari di Fasano

Nel cuore selvaggio della Puglia, in provincia di Brindisi, si trova uno dei parchi faunistici più grandi d’Europa. Si tratta dello Zoo Safari di Fasano: 140 ettari di terra in cui ammirare elefanti, zebre e leoni. Superata la zona biglietteria comincia un viaggio eccezionale alla scoperta degli animali selvaggi. Il percorso più emozionante è quello in auto: sei chilometri fra carrubi e ulivi per incontrare le eleganti tigri, scoprire la bellezza degli elefanti e stupirsi di fronte agli altri animali della savana.

L’area pedonale non è meno emozionante, con straordinari incontri che restano impressi nella memoria: dai gorilla agli scimpanzé, passando per i lemuri e gli alpaca. Saliti a bordo del Metrozoo poi si raggiunge il cuore verde del parco, il Lago dei grandi mammiferi, dove si incontrano orsi polari e bruni, gibboni e ippopotami, mentre il momento più divertente resta il giro a bordo del trenino nel Villaggio delle scimmie.

Il bello dello Zoosafari di Fasano è che sa regalare emozioni nuove e sorprese a ogni angolo. C’è la Sala tropicale, con i suoi rettili e pesci, il Sealion Aquarium, per la scoperta degli animali marini (foche, pinguini e leoni marini) e poi le mostre dei dinosauri e delle farfalle, la fattoria didattica, il percorso botanico e la Puglia in miniatura… Prenota sul sito ufficiale e approfitta delle tariffe migliori e di esclusivi vantaggi.

Gli eventi da non perdere

Chi l’ha detto che in Puglia ci si diverte solo d’estate? Ottobre, novembre e dicembre sono i mesi perfetti per regalarsi una vacanza divertente e indimenticabile con tutta la famiglia. Allo Zoo Safari di Fasano arrivano tantissime iniziative ed eventi dedicati alla tradizione e all’allegria.

Lo Zoo Beer Fest fra birre e gastronomia

Dal 1° al 2 ottobre va in scena lo Zoo Beer Fest, un evento dedicato agli amanti della birra e non solo. Stuzzichini deliziosi, tanti stand e birre di ogni tipo: bionde, rosse, artigianali e una vasta scelta di marchi originali Oktober Fest.

Due giorni spumeggianti in cui lo Zoosafari di Fasano si veste a festa, regalando un evento imperdibile in una location d’eccezione. Oltre alle giostre, agli spettacoli e all’intrattenimento, infatti, i visitatori, fra una visita a lemuri e alpaca, potranno sorseggiare boccali di birra, accompagnati da delizie gastronomiche e musica dal vivo.

Halloween Party, per un “dolcetto o scherzetto” da brividi

Chi ha paura dei fantasmi? Dal 29 ottobre al 1° novembre zucche, streghe e ragnatele invadono il parco rendendolo ancora più divertente. Una festa mostruosa, a caccia di dolcetti e scherzetti, amatissima da grandi e bambini. Lo Zoosafari di Fasano accoglierà zombie, fantasmini e creature di ogni tipo per dare vita a un party indimenticabile con attrazioni, sorprese e spettacoli a tema horror che faranno… morire dal ridere! E ricordate, sfoggiare il travestimento più spaventoso è il modo migliore per entrare nell’atmosfera di Hallooween!

Natale fra le giostre, per vivere la magia delle feste

Dall’8 all’11 dicembre è invece in programma Natale fra le giostre, l’occasione perfetta per respirare la vera atmosfera magica di uno dei periodi più belli dell’anno. Lucine colorate, festoni, luminarie e decorazioni accenderanno di bellezza lo Zoo Safari di Fasano per una festa che lascerà a bocca aperta adulti e piccini. Passeggiando nel Magico Villaggio di Babbo Natale si potrà incontrare Babbo Natale e i suoi piccoli aiutanti elfi indaffarati con i regali. Bambini, non dimenticate di consegnargli direttamente la vostra letterina, scoprirete tutti i segreti della Fabbrica dei giocattoli.

Grandi, piccini, famiglie e ragazzi… tutti resteranno sorpresi di fronte allo spettacolo di Natale, potranno ammirare il presepe vivente, divertirsi con le giostre e passeggiare nei mercatini, fra stand gastronomici e musica.

Il consiglio per godersi al massimo la vacanza? Scegliere una struttura convenzionata, per usufruire di pacchetti e offerte, organizzando con facilità una vacanza indimenticabile per tutta la famiglia. Prenota sul sito ufficiale e approfitta delle tariffe migliori e di esclusivi vantaggi.