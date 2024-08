Thomas Ceccon, perché si parla di “frecciata” social a Gianmarco Tamberi

Fonte: IPA Gianmarco Tamberi e Thomas Ceccon

Non resistiamo di fronte alle “frecciate”, anche e soprattutto quando sono indirette. Ad avere alimentato l’ipotesi di una stoccata da parte di Thomas Ceccon a Gianmarco Tamberi sono stati gli utenti sui social, dopo che il primo ha condiviso nelle sue stories su Instagram una riflessione di Andrea Pucci.

Thomas Ceccon, il gesto social “frecciata” a Gianmarco Tamberi

Sono due Campioni, con la C maiuscola. Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono finite, ma, come sempre accade in questi casi, non mancano “strascichi” di cui discutere. Un gesto social, in particolare, è finito sotto la lente di ingrandimento dei fan e delle testate: quello di Thomas Ceccon, ormai famosissimo in tutto il mondo, la rivincita del ragazzo caparbio, tenace e ribelle. Ma perché questa cassa di risonanza mediatica per un semplice post?

Per la riflessione di Andrea Pucci, un pensiero che è condivisibile o meno. “Questo è un campione, si fa i ca**i suoi, non fa scene da protagonista, vittima. Vince e se ne va. E poi non lo ca*a più nessuno perché si fa la sua vita senza continuare a fare l’attore, che non è capace. Grande Ceccon”. Ovviamente, Ceccon ha condiviso il post sul suo Instagram, scrivendo: “Pucci Number 1”. Vista la curiosità che si è scatenata intorno alla questione, ci si chiede: Ceccon o Tamberi romperanno il silenzio per commentare la vicenda? Certo, è vero che di Tamberi non si fa menzione, ma – purtroppo – negli ultimi giorni è stato criticato e definito quasi “teatrale” nelle sue reazioni.

Ovviamente, è d’obbligo a questo punto sottolineare che Ceccon e Tamberi sono due Campioni. Con caratteri differenti, ovviamente, perché nessuno di noi è uguale a un’altra persona. Se Ceccon è una sorta di “Campione silenzioso”, non particolarmente amante dei riflettori (ha anche chiesto di non essere sessualizzato), Tamberi è invece molto più diretto, meno impostato, più “sanguigno”. Sia nelle gioie quanto nei dolori, come abbiamo visto a Parigi 2024, dopo tutte le difficoltà sorte a causa delle coliche renali.

Tra l’altro, Thomas Ceccon è riuscito nell’impresa di conquistare il cuore del suo idolo, Michael Phelps, leggenda dello sport nel mondo. Al Corriere della Sera, ha detto su di lui: “Mia moglie mi ha mandato la foto di lui che fa un pisolino nel parco, ho pensato che fosse un po’ folle. Adoro guardarlo nuotare, mi sembra un bravo ragazzo, con i piedi per terra”.

Olimpiadi di Parigi 2024 all’insegna della polemica

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono giunte al termine: Parigi è stata promossa a pieni voti da molti, ma non sono mancate polemiche, anche abbastanza sterili, soprattutto per atleti e atlete in gara. Indubbiamente tra i momenti top vale la pena menzionare l’impegno dei nostri atleti, che sono riusciti a portare a casa ben 40 medaglie. Molti si sono classificati al quarto posto, come Benedetta Pilato. L’Italia ha segnato un record anche sui quarti posti e, infatti, non è un caso se il Presidente Mattarella ha scelto di riceverli insieme a coloro che sono saliti sul podio. Decisamente delle Olimpiadi difficili da dimenticare, destinate a rimanere nella storia.