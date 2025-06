Test: Che tipo da spiaggia sei?

Qualche giorno al mare? Ecco alcuni tip furbi per divertirti, rilassarti ed esprimere al meglio la tua personalità "da vacanza". Per scoprire qual è, gioca con il test e scopri se sei la queen del lido o l’anima ribelle che ignora mode e pose

Riuscire a ritagliarsi qualche giorno di vacanza al mare è il sogno di quasi tutte, perché il mare ci fa belle, abbronzate, toniche, riposate. Ci permette di vivere senza troppe regole ma con molte libertà. Sveglia alle 6,30 del mattino? No, grazie. Tuffarsi in mare con gli amici alle 3 di notte? Sì, volentieri! Certo, chi ha bambini non può alterare troppo i ritmi, ma anche i piccoli si godono un periodo di “tregua” dalla solita routine.

Tempi distesi

Se non abbiamo obblighi familiari da rispettare siamo più libere di vivere tempi rilassati, lunghe sessioni di abbronzatura, alternate a tuffi rinfrescanti (e magari hot, se siamo con un partner), spuntini, passeggiate, letture e pisolini. Cosa chiedere di meglio? È il bellissimo tempo sospeso della vacanza, che ci restituisce le energie e l’equilibrio interiore che mesi di studio, lavoro e impegni quotidiani avevano compromesso.

Fondamentale per tutte è sentirsi a proprio agio, libere di muoverci e di esprimerci. Quindi, almeno in vacanza, niente forzature ma seguiamo il nostro mood e i nostri gusti. A cominciare dall’outfit: indossiamo capi nei quali ci sentiamo sicure, carine e comode. Possiamo farlo sia che siamo fashion addicted che fan dei look low cost. Non indossiamo nulla, insomma, che ci metta a disagio: i pantaloncini crochet saranno anche di tendenza, ma se non li vediamo bene su di noi optiamo pure per un copricostume svolazzante o una candida camicia over.

Sciogliamo i pensieri

In ogni momento della nostra “vita da spiaggia” dobbiamo essere noi stesse e seguire il nostro stile. Non appena arrivate al mare, scegliamo il nostro punto preferito, stendiamo il telo e prepariamoci a disconnetterci dalle ansie, dai dubbi, ma anche dalle persone che ci creano fastidi o sensazioni negative. Il primo tuffo in mare è come un rito di purificazione: sentiamo l’acqua salata che ci abbraccia e porta via i pensieri negativi. La “coccola di mare” prosegue lasciandoci asciugare al sole, con la mente libera dalle ombre mentre lo sguardo si perde nell’orizzonte.

Relax e movimento

Ma la vita da spiaggia non è solo “dolce far niente”. Se ci va (e solo se ci va!) possiamo muoverci: ad esempio, lanciarci in una partita di beach volley con gli amici, fare una nuotata fino alla prima boa, passeggiare lungo la riva in beata solitudine o insieme al partner. Possiamo anche provare lo stand-up paddle, il surf o lo snorkeling per esplorare il mondo sottomarino. L’importante è divertirci e rilassarci, anche se ci cimentiamo solo in un tranquillo torneo di carte!

A pranzo evitiamo i soliti panini che fanno tanto “pausa ufficio”. Concediamoci un poke vegetariano, un’insalata di riso, una caprese, una ricca macedonia o anche un gelato artigianale: tutto gustoso, leggero e rinfrescante. E beviamo tanta acqua.

Connettiamoci con gli altri

Sì, connettiamoci agli altri, non solo via smartphone ma proprio faccia a faccia. Essere disposte a conoscere persone diverse, ascoltare le loro storie, divertirsi insieme durante una avventurosa escursione in barca o una serata al cinema all’aperto significa condividere esperienze indimenticabili, creare ricordi e legami.

Ogni incontro può arricchire la nostra vacanza e di conseguenza la nostra vita. Collezioniamo momenti, non solo foto: condividere con gli altri emozioni, confidenze e risate significa fare esperienze “vere” che custodiremo per sempre nella memoria e nel cuore.

Un’occhiata ai dintorni

Sia che siamo lucertole immobili al sole per ore o instancabili protagoniste di nuoto, snorkeling, beach walking e beach volley, dedichiamo del tempo ad esplorare i dintorni. Lasciamo la spiaggia e perdiamoci tra le stradine del borgo marinaro, assaggiamo un dolce del luogo, visitiamo una chiesa antichissima e un mercatino locale. È una esperienza che ci consente di conoscere il mare dalla parte di chi lo vive davvero, con la sua cultura, le tradizioni, la storia, al di là della struttura in cui ci troviamo, che sia villaggio, agriturismo, stabilimento balneare, camping nascosto tra gli scogli.

L’idea in più

L’idea da non farsi mancare? Non perdiamoci il tramonto. Nella vita frenetica che conduciamo, raramente ci siamo prese il tempo di gustarci questo suggestivo momento in cui il cielo diventa rosa, arancio, viola. Sediamoci sulla sabbia, ascoltando il rumore delle onde che si fanno più sommesse, celebriamo il giorno che finisce e la notte che arriva.

Questa è l’occasione per sentirci (tutto sommato!) grate per quello che abbiamo, per condividere bei pensieri con le persone a cui vogliamo bene o semplicemente per goderci la bellezza del mondo, a cui partecipiamo profondamente proprio in eventi a cui non facciamo più caso ma che sono immensi come un semplice tramonto.

Outfit in libertà

E poi, dato che la parola d’ordine in spiaggia è “libertà”, ognuna può seguire il suo mood: essere fashionista e trendy, perfetta nel suo micro bikini griffato e le ciabattine a H, oppure rivendicare la sua anima libera, con costume comodo, capelli super-messy e infradito del mercatino. Ma ci sono tante di noi che preferiscono una via di mezzo: vogliono sentirsi curate ma senza stress, carine ma comode, belle senza sbattimenti. Almeno al mare, vogliamo concederci di essere… come ci pare?

Ognuna di noi dunque vive la spiaggia in modo diverso, a seconda della propria personalità e delle proprie esigenze. E tu, che tipo da spiaggia sei? Sempre perfetta o easy al massimo? Gioca con il test e scopri qual è la tua attitudine per la tua vacanza al mare!