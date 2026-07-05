Slow-mo e il meaningful travel, i trend viaggi puntano sulla lentezza

Non più vacanze da consumare in fretta, ma esperienze lente e consapevoli: lo slow-mo e meaningful travel ci dicono che nel 2026 viaggiare significa soprattutto riconnetterci

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

iStock Slow-mo e meaningful travel: vogliamo rallentare e fare esperienze autentiche

Abbiamo passato anni a credere che una vacanza riuscita fosse quella da cui tornare con la galleria piena e il corpo distrutto. Il volo all’alba, il trolley minuscolo, la tabella di marcia più precisa di un piano militare, la sveglia impostata anche in ferie perché bisogna incastrare tutto, senza perdere nemmeno un minuto.

A un certo punto, però, questa idea del viaggio come accumulo ha iniziato a starci stretta. Non perché abbiamo smesso di desiderare il mondo, anzi: forse proprio perché lo desideriamo davvero, non vogliamo più attraversarlo come se fosse un feed da scorrere. Vogliamo entrarci dentro, capire il ritmo di un posto, la sua cultura, non solo “spuntare” il monumento più famoso come fosse una lista della spesa.

È da qui che nascono lo slow-mo travel e il meaningful travel, i trend viaggi del 2026 che ci rappresentano, due definizioni nuove per un bisogno molto concreto: viaggiare più lentamente, ma soprattutto viaggiare con più intenzione. E tornare con la sensazione di aver vissuto qualcosa che, anche se poco, ci ha cambiati.

Come è cambiato il nostro modo di viaggiare

Fino a poco tempo fa, almeno per molti di noi, il viaggio era anche una prova di efficienza. Più tappe riuscivamo a incastrare, meglio era. Un weekend diventava allora una maratona travestita da fuga romantica, una settimana all’estero si trasformava presto in un giro di forza tra musei, mercati, ristoranti e panorami obbligatori. Dovevamo vedere tanto, possibilmente prima degli altri, possibilmente meglio degli altri.

Ora il desiderio sembra spostarsi altrove: non vogliamo fare meno esperienze, ma esperienze più consapevoli. Ci interessa capire come ci sentiamo in un luogo, non solo cosa quel luogo può offrirci in termini di contenuto. Se prima cercavamo la meta perfetta per TikTok, adesso cerchiamo un modo più umano di viverla, anche solo per pochi giorni.

I report sul turismo 2025 e 2026 fotografano bene questa trasformazione: tra Millennial e Gen Z cresce l’attenzione per itinerari in cui il tragitto, le soste e la qualità del tempo hanno lo stesso peso della destinazione. E non è un aspetto secondario. Siamo cresciuti dentro un’idea di velocità continua, tra notifiche, precarietà, voli low cost e ansia da FOMO. È abbastanza logico, quindi, che quando finalmente partiamo non cerchiamo più soltanto spostamenti. Cerchiamo soprattutto una tregua.

La vacanza, così, smette di essere una parentesi da riempire e diventa un modo per ascoltare meglio quello che nella vita quotidiana passa inosservato. Se scegliamo una città meno ovvia forse non stiamo rinunciando a qualcosa ma stiamo cercando un respiro diverso. Se preferiamo una meta fuori stagione, magari vogliamo vedere cosa succede quando un luogo non è assalito dall’overtourism.

Slow-mo e meaningful travel: partire senza consumare i luoghi

Ecco allora i due maggiori trend viaggi del 2026: lo slow-mo travel e il meaningful travel. Il primo non significa soltanto andare piano. Significa smettere di trattare il viaggio come una corsa contro il tempo, è la scelta di non comprimere tutto, di non cercare di riempire ogni ora libera, di non misurare una vacanza dal numero di posti visitati. In pratica, vuol dire fare scelte più semplici e meno frenetiche: preferire un treno a un volo interno, dedicare tempo a un solo quartiere invece di correre tra più attrazioni, oppure lasciare qualche momento libero senza programmi, per vedere cosa succede.

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Il meaningful travel aggiunge una domanda in più: che senso ha questo viaggio per noi? Senza farne una questione troppo seria, non serve per forza tornare illuminati o parlare di “rinascita” dopo due giorni in agriturismo. Il punto è più semplice. Vogliamo che la vacanza lasci una traccia vera, anche piccola: uno scambio con qualcuno del posto, un sapore nuovo, un silenzio, un paesaggio che ci rimette a posto con noi stessi senza sapere bene come.

Questo spiega anche il nuovo interesse per luoghi meno turistici, mete di provincia, città medie, borghi e paesaggi meno battuti. Posti, insomma, che chiedono un passo più lento per essere capiti. Che non ci sommergono con elenchi di attrazioni imperdibili ma ci invitano piuttosto a fermarci, osservare con attenzione e immergerci in una dimensione più autentica e quotidiana.

Le microtendenze che girano intorno alla lentezza

Oltre allo slow-mo e meaningful travel, e attorno a questa nuova filosofia del viaggio, si stanno muovendo tante parole per altrettanti microtrend, alcune più belle, altre più strane, altre palesemente nate per diventare hashtag. Ma sotto le etichette c’è un filo comune: il bisogno di vacanze meno caotiche, più personali e più capaci di farci respirare.

Souljourn

Il souljourn è la vacanza pensata per chi arriva alla partenza con la testa piena e le energie al minimo. Non è una fuga spirituale da condividere, né la promessa miracolosa di tornare persone nuove. È un modo più semplice e concreto di stare via, fatto di ritmi lenti, pochi programmi, pause vere e la libertà di riposare senza sentirsi in difetto. Ci piace perché possiamo semplicemente rallentare abbastanza da accorgerci di quanto eravamo stanchi.

Puddling

Il puddling racconta il fascino dei luoghi intimi, raccolti, lontano dalle mete principali. Non cerca l’effetto wow, ma quella felicità discreta che arriva quando il paesaggio non pretende nulla da noi. Una passeggiata vicino all’acqua, una strada di campagna, un borgo attraversato senza aspettative possono diventare più memorabili di un itinerario pieno fino all’orlo.

Hushed hobbies

Gli hushed hobbies sono attività tranquille che ci spingono ad allenarci a guardare senza consumare subito ciò che abbiamo davanti. Non puntano sull’adrenalina o sullo spettacolo, ma sulla capacità di fermarsi e osservare. C’è chi parte per seguire una guida naturalistica, chi per imparare a riconoscere le piante, chi per osservare gli animali rispettando il loro spazio.

Star bathing

Lo star bathing – perdersi nel cielo notturno – è forse la forma più essenziale di questa voglia di lentezza che ci fa amare lo slow-mo travel e il meaningful travel. E in questo osservare le stelle, entrare in una sorta di contemplazione come facevano gli antichi, lasciando da parte lo schermo del telefono. Potremmo scoprire cose di noi che non avremmo mai pensato.

Cowboycore

Il cowboycore prende spunto dall’immaginario western, ma va oltre la semplice estetica. Ci sono stivali, camicie, cavalli e grandi spazi aperti, ma il suo richiamo più forte è quello di una libertà concreta, fatta di gesti semplici e ritmi meno compressi, lontani dall’asfalto e dalla frenesia urbana.

Blue e beige therapy

La blue therapy parte da un’intuizione semplice: quando siamo vicino all’acqua, qualcosa dentro di noi rallenta. Il mare, un lago o anche solo una riva tranquilla riescono a fare ciò che tanti centri benessere o spa promettono ma non mantengono, ovvero riportarci a un ritmo più umano.

La beige therapy, invece, lavora per sottrazione. paesaggi essenziali, le distese chiare, gli spazi apparentemente vuoti ci liberano dall’eccesso di stimoli. Non cercano di catturare la nostra attenzione, ma di restituircela.

Grand gatherings

Infine ci sono i grand gatherings, viaggi costruiti attorno all’idea di stare insieme davvero e in modo numeroso. Famiglie, amici sparsi, persone che nella quotidianità si incrociano appena: qui la lentezza diventa occasione per condividere tempo, senza fretta e senza distrazioni.

Forse il punto non è nemmeno dove andiamo, ma come scegliamo di stare nei luoghi. Se riusciamo a rallentare abbastanza da ascoltare, a lasciare spazio all’imprevisto, a non riempire ogni momento, il viaggio smette di essere una parentesi e diventa un modo diverso di abitare il tempo. E allora sì, può succedere che al ritorno non abbiamo molto da raccontare in termini di tappe, ma che qualcosa dentro si sia mosso davvero.