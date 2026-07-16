Nonna Maxxing, le nonne italiane ci ispirano (ma ci interrogano sul nostro futuro)

iStock Il trend del Nonna Maxxing è fonte di ispirazione per noi, ma la vita di alcune nonne italiane non è sempre stata rosa e fiori

Fare il sugo la domenica, uscire senza fretta, chiacchierare con le vicine, passare un pomeriggio all’ombra invece di rispondere alle notifiche. Su TikTok tutto questo ha un nome: Nonna Maxxing.

È diventato virale poiché la nostra generazione ricerca spesso la quiete, dato che la società iperproduttiva sembra toglierci sempre più spazio per rallentare. Il mondo va avanti, e il Nonna Maxxing mette in discussione lo stile di vita che ci ritroviamo a vivere ora. Riuscirà a sopravvivere anche in futuro?

Cos’è il Nonna Maxxing (e perché TikTok ne è ossessionato)

Su TikTok, tutto ciò che rappresenta un’estetica va virale in poco tempo. Per le persone è confortevole riconoscersi in un ambiente che le attira e sembra donare armonia a una mente caotica.

Il Nonna Maxxing è il trend che si ispira allo stile di vita delle nonne italiane: lento, confortevole, basato su valori saldi. Significa cucinare da zero i propri pasti, fare lunghe passeggiate e limitare l’uso della tecnologia, come se si tornasse indietro nel tempo. È un atto di ribellione contro lo stress moderno, che ci sta togliendo la gioia di assaporare i bei momenti, fatti di lentezza e tranquillità. È il classico stile di vita che oggi associamo alla salute, alla tranquillità e ai ritmi lenti.

Oggi definiamo in maniera più poetica lo stile di vita delle nonne italiane: è Slow Living. Prendersi una pausa da ritmi di lavoro estenuanti e dal rispettare gli standard di perfezione che sono stati imposti sono solo due dei motivi per cui il Nonna Maxxing ci sembra una buona soluzione. Ma c’è un dettaglio che TikTok spesso dimentica: quella lentezza, per molte donne, convive con un enorme carico di lavoro domestico invisibile.

Resta da chiedersi se è un modo di vivere applicabile nel futuro: per molte nonne, soprattutto oggi che sono in pensione, questo stile di vita è diventato parte della quotidianità. Oggi, con la hustle culture, l’iperproduttività e la corsa ad essere sempre la migliore nel proprio campo, riusciremmo ad adottare lo Slow Living delle nonne italiane?

Nonna Maxxing: perché piace a chi sogna lo Slow Living

I nomi non sono casuali: il suffisso -maxxing è un trend che negli ultimi mesi sta spopolando sui social, in particolare su TikTok.

Significa massimizzare tutto, ossia portare all’estremo un hobby, obiettivo o stile di vita. Il Nonna Maxxing ci ispira a stravolgere i ritmi che abbiamo e ad adottare la “vita lenta“, l’aesthetic che sui social ci piace tanto, fatto di colori tenui, mare, sole, buon cibo e relazioni profonde.

Le nonne italiane e il loro modo di vivere rappresentano un ritratto idilliaco della classica vita mediterranea, ma nel contesto in cui ci troviamo ora, risulta sempre più difficile adottare il loro Slow Living. Il Nonna Maxxing rifiuta l’iperproduttività, aspetto che invece viene promosso dal mondo del lavoro. Il cibo è fatto in casa e con le ricette che non seguono con precisione le quantità per sperimentare e imparare a cucinare, mentre oggi spesso ci ritroviamo a ordinare da asporto poiché il tempo a disposizione si riduce sempre più.

Anche la suddivisione della giornata è diversa: nell’immaginario collettivo, le nonne italiane fanno molte passeggiate, hanno tempo per cucinare e restare ore a chiacchierare con le amiche, le vicine di casa o i famigliari che le vanno a trovare. Tra università, stage, notifiche e lavori precari, a volte non abbiamo nemmeno cinque minuti da dedicare alle nostre nonne, un bene inestimabile. Le nonne italiane sono, per noi, l’idealizzazione del vivere bene e in salute.

Il Nonna Maxxing è una boccata d’aria fresca per lo stress e la competizione che viviamo quotidianamente, ed è il motivo per cui alcune di noi hanno deciso di adottare lo stile di vita dello Slow Living.

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Le nonne italiane vivono davvero meglio?

L’idealizzazione che ha portato al Nonna Maxxing potrebbe non corrispondere alla realtà. È vero, vivono una vita fatta di profumi, sole, colori e tranquillità. Ma nella loro vita hanno affrontato anche le disparità di genere, i sacrifici invisibili e un lavoro domestico non riconosciuto. Molte nonne sono in pensione, quindi hanno molto tempo per dedicarsi alla casa, alla cucina e alla cura di sé, mentre altre non hanno mai avuto un lavoro e si dedicavano esclusivamente alla casa.

Il lavoro domestico non è tuttora considerato come impegno, anzi. Viene categorizzato come tempo libero.

Inoltre, non dimentichiamo che la donna viene da sempre associata alla casa e alla cura dei famigliari. La disparità di genere è una delle cause che ha portato le nonne italiane a dedicarsi a ciò che “spettava” loro: cucina, casa e lavoro di cura. Forse alcune nonne sarebbero addirittura stupite di vedere il proprio stile di vita come esempio, poiché per alcune di loro è stata costrizione sociale e necessità. Capire le motivazioni dietro un certo modo di vivere può aiutarci a prenderne solo il bello, ricordandoci che per ogni situazione, c’è il rovescio della medaglia.

Nonna Maxxing: cosa ci manca davvero e perché ci piace

Le estetiche vanno virali perché rappresentano, in modo armonioso, una fetta di vita che ci piacerebbe vivere. Il Nonna Maxxing porta con sé tranquillità, attaccamento alle proprie radici e amore per la propria terra. A differenza di molte nonne, noi ora abbiamo la possibilità di scegliere come vivere, e benché per loro lo Slow Living sia stato più una costrizione che una scelta, noi possiamo decidere quali aspetti positivi “rubare”.

Nella società iperconnessa in cui ci troviamo, ci manca il senso di comunità. Di avere un luogo da chiamare davvero casa e le stesse facce da vedere tutti i giorni. Per le nonne italiane è routine bere un caffè con le amiche o i vicini e aggiornarsi sulle novità del quartiere o partecipare alle iniziative del proprio paese. Anche noi facciamo tanto gossip (e ci piace), ma è tutto più amplificato con i social e la possibilità di sapere tutto di davvero tante persone.

Lo stile di vita delle nonne italiane è una vera e propria routine, ciò che noi fatichiamo ad avere perché gli impegni sono tanti e il tempo è sempre meno.

Ciò che possiamo “idealizzare” delle nostre nonne sono le ricette improvvisate, il riposo privo di sensi di colpa e la cura per le relazioni, che sono aspetti che con il tempo si sono persi ma che restano fondamentali per la creatività e il benessere personale. Il Nonna Maxxing è molto più di un trend TikTok: racconta il desiderio della nostra generazione di rallentare, senza dimenticare che lo stile di vita delle nostre nonne è nato in un contesto storico molto diverso.

Forse noi aspiriamo a vivere più lentamente come fanno loro, ma forse loro hanno sognato di poter vivere come noi: con la possibilità di scegliere.