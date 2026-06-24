Beigeification, il mondo ha perso colore: riprendiamoci la nostra imperfezione

iStock Il fenomeno della Beigeification è l'omologazione degli spazi, sacrificando personalità e carattere

Un mondo minimalista, neutro e tutto uguale. È il fenomeno della beigeification, ossia l’utilizzo di colori neutri per spazi, mobili e oggetti allo scopo di infondere calma e ordine.

Un fenomeno nato per cercare un equilibrio in un mondo sempre più veloce e caotico, ma che a lungo andare ci ha tolto ciò che caratterizzava il mondo che ci circonda: il colore.

Cos’è il fenomeno della beigeification

Sembra quasi che il mondo abbia perso colore, e con esso parte della sua personalità.

Il fenomeno della beigeification descrive l’omologazione degli spazi e degli oggetti che ci circondano verso toni neutri come il bianco, il grigio o il beige. Da qui, il nome del fenomeno culturale ed estetico. Più di una volta le persone sui social si sono lamentate di come il mondo stesse piano piano perdendo personalità e i suoi tratti caratteristici: ora tutto è uguale e tutto viene costruito seguendo modelli generici e uniformi. Pulizia, ordine e minimalismo sono gli elementi che la beigeification ha voluto diffondere.

Il minimal è ovunque. Quante volte abbiamo studiato la foto da postare su Instagram affinché il nostro profilo rimanesse pulito e “in ordine”? Le case sembrano essere fatte in serie. Prediligiamo i colori neutri per mobili, pareti e accessori, spesso dimenticandoci di dare un po’ di personalità al nostro ambiente.

Per le strade, i lampioni a luce calda sono stati sostituiti da banali LED a luce fredda. L’illuminazione contribuisce a dare carattere all’atmosfera e a renderla più piacevole per le persone. La luce fredda dona visibilità maggiore negli spazi pubblici, ma rende tutto molto noioso.

La beigeification è nata per infondere calma in un mondo caotico, perché è vero: i colori neutri diffondono sensazioni di tranquillità, pace e ordine. Ma quando tutto ciò che ci circonda viene creato sulla base degli stessi concetti, si rischia di vivere in un mondo che non ha più colore.

Manca l’imperfezione e quel tocco di brio in più. Vivendo in un mondo standardizzato, ci siamo lentamente omologati anche noi.

Come la beigeification influenza i social e la nostra identità

Da quando la beigeification è passata dal mondo reale ai social, come Pinterest o Instagram, spinta anche dagli algoritmi che ripropongono gli stessi oggetti o trend virali, l’estetica di calma e colori neutri è diventata un vero e proprio tratto della personalità. Basta aprire la porta di una qualsiasi casa per trovare i mobili neutri, il divano color panna, le pareti beige. È sufficiente guardare il profilo di un utente qualsiasi su Instagram per notare come le foto siano pubblicate in uno schema tale da rendere il feed armonioso, o vedere gli stessi outfit monocromo indosso alle clean girl.

È vero, la beigeification è il fenomeno specifico degli spazi che ci circondano. Ma l’ossessione per l’omologazione, l’estetica neutrale e la perfezione visiva sono ormai ovunque. Non significa più, quindi, dipingere le pareti con colori neutri, ma convincersi che preferiamo essere circondati da ordine e calma piuttosto di seguire i nostri gusti personali e utilizzare i colori che ci piacciono.

Anche i trend sui social riflettono la ricerca di uniformità visiva: gli aesthetic come le Clean Girl o That Girl, vogliono colori neutri, uniformità, pace e tranquillità. Praticamente stiamo tutte vivendo in una pubblicità di un ammorbidente.

Il rischio è di costruire una cultura senza identità, poiché non è solo il mondo ad essersi omologato, ma con esso anche noi. Per non sentirci escluse, perché ciò che vediamo sui social è uguale per tutte, perché ciò che ci circonda è tutto uguale: siamo esattamente in mezzo a una situazione che ha preferito il minimalismo alla vivacità, è chiaro che non è semplice non essere standardizzate.

Perché siamo stanche della perfezione estenuante del mondo

La beigeification è un altro fenomeno che si inserisce tra i promotori di standard di perfezione sempre più alti. Dove tutto è impeccabile, curato nei minimi dettagli. La verità è che siamo stanche di rispettare trend che diffondono estetiche di omologazione. Ci stiamo rifiutando di seguire canoni estetici sempre più curati: il costo emotivo della continua ricerca di perfezione sta diventando davvero troppo alto per noi.

Nelle case stanno ricomparendo i poster con scritte o immagini colorate, mentre sui social postiamo senza più controllare tanto la coerenza dei colori del profilo.

È una reazione più che giustificata: dopo anni a cercare la calma nei colori neutri e in un mondo uniforme, la nostra personalità scalpita per uscire.

Nella moda stanno tornando il massimalismo, i capi colorati e i mix di stili, come succede nel trend della scarpa sbagliata, virale sui social. La vulnerabilità è tornata ad essere mostrata nei video che ci capita di scorrere. Insomma, le stiamo tentando tutte pur di spazzare via il minimalismo che ci ha circondate fino ad ora.

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Più colore, meno performance: i trend che sfidano la beigeification

La sentiamo eccome la pressione del dover essere sempre curate, impeccabili e tranquille. Viviamo come se tutto dovesse essere instagrammabile: le città perfette, gli outfit curati nei minimi dettagli. La perfezione visiva della beigeification è all’ordine del giorno, soffocando la creatività e il carattere.

Per questo motivo, trend come la Messy Girl si stanno ritagliando il loro posto: va controcorrente rispetto agli standard curati che ci vogliono far rispettare. L’estetica della Messy Girl è caotica, con un trucco non troppo curato e spesso sbavato. Il suo stile di vita riflette la personalità: un vissuto fatto di divertimento, ribellione e l’espressione autentica del proprio carattere. Un trend che vuole far emergere la personalità delle donne per ricordare loro cosa significa vivere davvero, seguendo i propri ritmi e ideali.

Premia l’autenticità.

Nella personalizzazione delle case, invece, trend come il Dopamine Decor (il nome ci suggerisce già l’intento di diffondere piacere) vogliono colori caldi e avvolgenti, con un arredamento tutt’altro che minimal.

La beigeification è sicuramente un fenomeno davvero difficile da togliere, specie perché lo troviamo anche negli spazi urbani.

Ma se continuiamo a far sentire la nostra voce e a decorare gli spazi sulla base della nostra personalità, ignorare i toni neutri fuori sarà meno complicato. Abbiamo voglia di colore, creatività e soprattutto di tornare a vivere in ambienti che abbiano carattere e che trasmettano la loro vera essenza, cullandoci tra le luci calde come se fosse una casa accogliente.