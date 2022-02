Cosa sono i segni lunari dello zodiaco

Sapevi che il segno lunare, in qualche modo, influenza alcuni tratti del carattere di una persona? È un argomento molto interessante, di cui ci sarebbe molto da discutere, ma procediamo con calma e precisione. Gli studiosi di astrologia sono perfettamente in grado di leggere tutti gli elementi significativi al fine di comprendere i segni lunari e le influenze sulla personalità, così come le relative caratteristiche.

Per comprendere a pieno come imparare a scoprire tutti gli aspetti più nascosti del proprio carattere, è importante essere in grado di leggere un segno lunare. Il significato di quest’ultimo, poi, è definito dalla posizione della Luna nello zodiaco durante la nascita.

Cosa sono i segni lunari?

Ma cosa rappresenta esattamente un segno lunare? La risposta al quesito è molto più semplice di quanto si possa immaginare: i desideri più nascosti, l’inconscio. Tutte quelle emozioni che dominano il mondo insieme alle paure, gli istinti e le voglie. Per imparare a comprendere meglio la propria personalità, conoscere il segno lunare è fondamentale.

E dunque, sfruttare l’astrologia per conoscere meglio i lati più nascosti del proprio carattere e migliorare la propria esistenza, diventa un vero e proprio bisogno. I segni lunari, infatti, vengono ormai da tempo associati alle emozioni degli individui, ma in pochissimi ne sono a conoscenza. Sicuramente, avventurarsi in un’esperienza di questo tipo richiede coraggio e tanta, tantissima curiosità.

I segni lunari non sono recente oggetto di studio: in tempi antichi, infatti, moltissimi erano i filosofi impegnati in questa materia così complessa, ma allo stesso tempo affascinante. Molti imputavano determinati stati mentali alle fasi delle maree del ciclo lunare. Da qui, la tendenza ad utilizzare, a partire dal XIII secolo, il termine “lunatico” in senso offensivo per descrivere gli individui affetti da una pazzia ricorrente e subordinata alle varie fasi lunari. Inoltre, il segno lunare rappresenta una parte fondamentale del profilo astrologico di una persona: è sinonimo di emozioni, intuizioni, paure ed inclinazioni emotive. Conoscere il proprio segno lunare, dunque, significa comprendere le più intime emozioni.

Come calcolare il segno lunare

Come abbiamo detto, calcolare il segno lunare non è un’operazione così semplice, soprattutto se non si hanno conoscenze in ambito astrologico. Ad ogni modo, con gli strumenti che ci sono oggi a disposizione, come il Web, è possibile farlo. Lo zodiaco è la fascia della volta celeste dove si trovano pianeti e stelle, e Sole e Luna sembra proprio vogliano percorrere questa porzione di cielo.

È molto curioso scoprire come il Sole impieghi 30 giorni a spostarsi da un segno ad un altro; mentre la Luna, muovendosi di 13,5 gradi al giorno, trascorre all’incirca 3 giorni in ciascun segno al mese. Calcolare il segno lunare non è semplicissimo ma, dopo aver acquisito queste informazioni, potrai utilizzare uno dei praticissimi calcolatori per scoprire dove si trovava la Luna al momento della tua nascita. Dunque, un’impresa molto ardua, ma non impossibile!

Pesci

Chi nasce con la Luna in Pesci è psicologicamente molto equilibrato e, pertanto, una persona estremamente sicura e determinata. I Pesci sono per natura molto sentimentali ed empatici: si preoccupano sempre dire la coda giusto, al momento giusto e nella maniera più pragmatica possibile. Coloro nati sotto il segno dei Pesci possono essere definiti creativi per antonomasia e nulla li spaventa, se non la monotonia dei giorni che trascorrono tutti allo stesso modo.

Allo stesso tempo, però, assorbono molto facilmente gli stati d’animo altrui, immedesimandosi perfettamente sia in situazioni positive che negative. Sarà questo un vantaggio? Chi ha la Luna in Pesci, infine, si caratterizza per una forte razionalità e capacità di separare fantasie dalla vita reale. Ciò aiuta senz’altro ad affrontare le difficoltà nella vita con grande ed invidiabile equilibrio.

Acquario

Segno d’aria è invece l’Acquario: la Luna è in questo caso governata da Uranio. Coloro nati sotto la Luna in Acquario sono alla perenne ricerca di indipendenza e amano l’esplorazione nuovi mondi.

Le loro personalità si caratterizzano per una forte propensione alla filantropia, unitamente a all’utilizzo di un istinto che li porta ad incontrare persone stravaganti e con le medesime intuizioni.

I nati sotto il segno dell’Acquario sono persone estremamente forti e amano circondarsi di persone altrettanto precise e determinate. Talvolta, possono apparire scostanti e poco empatici, ma preferiscono donare la loro fiducia a chi ne è davvero meritevole. Una personalità davvero molto particolare!

Capricorno

Pazienza e perseveranza sono le caratteristiche di cui coloro nati sotto il segno del Capricorno adorano circondarsi. Senz’altro, coloro nati sotto il segno del Capricorno, sono molto diligenti e meticolosi in qualsiasi ambito: dal lavoro agli affetti personali. I nati con la Luna in Capricorno, dominata dal giudizioso Saturno, utilizzano la loro infinita tenacia per raggiungere obiettivi di grande importanza. Sono poi molto riflessivi ed instancabili lavoratori: ci si ferma solamente dopo aver raggiunto il risultato sperato.

Il successo, soprattutto lavorativo, ha un’importanza quasi indefinibile per coloro nati sotto il segno del Capricorno ed apprezzano molto essere riconosciuti per gli obiettivi raggiunti in breve tempo. prendono la vita molto seriamente, sotto qualsiasi aspetto, e questo grazie alla scarsa inclinazione alla superficialità per cui si caratterizzano.

Sono sempre sinceri ed esigono lo stesso anche dagli altri. Non sopportano proprio le menzogne e, tantomeno, chi non sa prendere la vita seriamente. Adorano comunque, dopo una lunga e stressante giornata di lavoro, rilassarsi con il proprio partner e trascorrere qualche piacevole ora.

Sagittario

Giove governa i nati con la Luna in Sagittario con grande ottimismo e vitalità: per questo tutti coloro nati in questa condizione vengono reputati davvero molto, molto fortunati. Il Sagittario è instancabile e adora partire alla scoperta di nuovi mondi. L’avventura e tutto ciò che non conosce, non costituiscono sicuramente un ostacolo. Adora stare in compagnia ed intrattenere coloro che siedono al suo tavolo con racconti mozzafiato.

Coloro nati sotto il segno del Sagittario amano condividere momenti di convivialità ma, allo stesso tempo, sanno proteggersi perfettamente quando provocati. Insomma, una personalità davvero molto impegnativa. Con un Sagittario, annoiarsi sarà impossibile!

Scorpione

I nati sotto il segno lunare dello Scorpione vantano una personalità estremamente energica ed intuitiva. Sono noti per la loro natura così tanto riflessiva e profonda e indossano spesso una maschera per nascondere le proprie emozioni per paura di essere feriti nell’anima.

Allo stesso modo, però, prediligono circondarsi di persone oneste e riflessive, aprendo il proprio cuore solo nel momento in cui iniziano a fidarsi completamente. Conquistare uno Scorpione non è un’impresa facile, ci vogliono sincerità e tanta perseveranza. Nell’astrologia classica, il governatore dello Scorpione era Marte, anche se oggi la tradizione impone che questo sia governato da Plutone.

Bilancia

Coloro che hanno la Luna in Bilancia, trovano molto piacere nella condivisione della gioia della vita con gli altri. Questo permette di creare un equilibrio molto forte e di gestire ogni situazione con grande diplomazia. Usano l’intelligenza per esprimere emozioni e sentimenti e questo li rende, senz’altro, partner molto affettuosi e passionali. Adorano riempire di attenzioni e coccole le persone a cui vogliono bene, sia in amore che in amicizia e non si nascondono dietro ai propri sentimenti. Si fanno guidare dal proprio istinto, ma volta possono apparire giudicanti e poco empatici.

Vergine

Analitici ed estremamente riflessivi: sono coloro nati sotto il segno lunare della Vergine. Compagni pignoli ed esageratamente esigenti, sono in grado di lasciarsi il dramma alle spalle e procedere per la propria strada. La pazienza è tra i tratti caratteristici che spiccano nel segno della Vergine, ma la buona notizia è che coloro nati sotto questo segno si definiscono sempre pronti a dare il meglio di sé; pretendendo lo stesso dal partner. La Luna in Vergine è governata da Mercurio.

Leone

O tutto, o niente: è questo il motto di coloro nati sotto il segno lunare del Leone. Per loro la vita non contempla sfumature e bisogna puntare dritto agli obiettivi. Sempre. Il Leone si caratterizza per una personalità molto generosa e disponibile, ma anche per un ego talvolta smisurato. Non provare a calpestarlo o il Leone potrebbe iniziare a ruggire! Sincerità e amore sono i due pilastri fondamentali della loro vita.

Cancro

Il Cancro è un segno governato esplicitamente dalla Luna ed è molto tendente alla nostalgia. Tende ad avvicinare chi lo fa sentire sicuro e si propone di instaurare rapporti durevoli nel tempo. Vanta l’enorme capacità di guardare le situazioni da differenti prospettive e questo non è poco. Non ama abbandonare la propria comfort zone ed utilizza grande razionalità nell’esprimere emozioni e sentimenti. Rifiuta le situazioni che lo fanno sentire in pericolo.

Gemelli

Le persone con la Luna in Gemelli vantano un’estrema intelligenza emotiva: riflettono molto sui propri sentimenti e sono orientati a risolvere i problemi della vita. Si fanno sempre guidare dall’istinto e, agiscono talvolta in maniera impulsiva. Sanno poi però ragionare con grande impegno sui propri errori e ritornare sui propri passi. Lo sapevi, poi, che i Gemelli sono l’unico segno con un partner di vita in cielo? I gemelli Castore e Polluce della mitologia greca.

Toro

Il Toro è un segno zodiacale controllato da Venere: spicca una personalità senza dubbio creativa, molto sensuale e particolarmente materialista. Coloro nati sotto questo segno sono molto servizievoli e leali; adorano assaporare il bello delle piccole e cose e per loro la vita è sinonimo di semplicità. Pace e amore sono parole chiave della loro esistenza.

Ariete

Spesso aggressivi ed impulsivi, coloro nati sotto il segno dell’Ariete non si nascondono certamente dietro ad una corazza. La Luna in Ariete è governata dal combattente Marte e ciò spiega perfettamente una personalità passionale e difensiva. Troppo spesso pretendono che gli capiscano i loro bisogno, pur non essendo in grado di esprimerli perfettamente e nel modo giusto. Ad ogni modo, se davvero conquistati, possono essere di grande aiuto.