Quali sono i segni di fuoco e le loro caratteristiche

Prima di scoprire tutte le caratteristiche distintive dei segni di fuoco, è bene comprendere a pieno cosa è un segno e cosa significa Zodiaco. Ci sembra un’introduzione doverosa affinché tu, nostra affezionata lettrice, possa capire cosa contraddistingue un Ariete da un Sagittario, piuttosto che da un Leone.

Nel complesso è davvero fondamentale capire come funziona esattamente l’Astrologia prima di poter discutere nel dettaglio il significato di ogni segno zodiacale. Seppur questo articolo si dedicherà completamente ai segni di fuoco, quali Sagittario, Leone e Ariete, scegliamo di offrire qualche nozione in più per rendere l’argomento estremamente interessante e coinvolgente.

Cos’è un segno zodiacale

Una base di teoria è proprio dovuta: un segno zodiacale è infatti un’entità molto peculiare, in quanto sistema composto da svariati elementi: un significato, un significante ed, infine, un referente. Per funzionare al meglio, un segno deve esistere in prima battuta come significante, avere certamente una sostanza (elemento grafico o concetto) che rimanda ad un significato; quest’ultimo viene ovviamente interpretato da un referente.

Ma chi è il referente? Si tratta di un individuo in grado di sentire, vedere e recepire a pieno il segno in ogni sua manifestazione fisica, ma anche nel suo contenuto. È poi importare fare una netta distinzione tra segni naturali, segni simbolici e segni indicali. I primi indicano, ad esempio, l’impronta lasciata da una scarpa nel terreno; i secondi possono trovare la propria forma, ad esempio, nell’alfabeto piuttosto che nei numeri; ed i terzi, infine, vengono identificati in un cartello stradale, in un segna-posto, ma anche in una freccia.

Sono solo pochi esempi utilizzati per far comprendere al meglio questo argomento ancora oggi così complesso. Invece, in ambito astrologico, i segni zodiacali fanno riferimento espressamente ad una serie di significati, nonché contenuti simbolici dal valore metaforico: questi si manifestano come simboli grafici aventi un nome ben preciso e che fanno riferimento a costellazioni dello Zodiaco. Attenzione però, è bene non confondere i segni zodiacali con le Costellazioni zodiacali, le quali sono un insieme di stelle che paiono molto vicine tra loro, le cui leggende narrano di storie di divinità e animali fantastici.

Zodiaco: da dove deriva e cosa è

Il termine Zodiaco come avrai sicuramente ben supposto, deriva dal greco antico zoon, animale, e hodos, percorso o strada e letteralmente significa “strada degli animali”. Dal punto di vista astronomico fa riferimento ad una porzione di volta celeste, ossia una fascia circolare parallela all’equatore avente ampiezza di 17 ° e una circonferenza di 360°. Lo Zodiaco è attraversato dall’Eclittica. Di cosa si tratta? È molto semplice: una linea circolare che, simbolicamente, rappresenta il percorso del Sole e all’interno della quale si muovono tutti i pianeti. È possibile intendere i segni zodiacali come delle vere e proprie sezioni, precisamente 12, che appartengono allo Zodiaco. Le stelle che compongono lo Zodiaco, poi, danno vita ad una serie di incantevoli costellazioni, le quali portano nomi di esseri fantastici, ma anche animali veri.

Il concetto di Fuoco

Il Fuoco in natura è un elemento che produce calore e luce e, in alcune circostanze, anche parecchio pericoloso. È però anche importante considerare che, sotto l’aspetto meramente filosofico e astronomico, questo è sinonimo di forza, energia, determinazione e azione: tutte caratteristiche appartenenti ai segni di fuoco. Si tende ad associare il Fuoco alla facoltà dell’intuizione, irrazionale e che percepisce in maniera diretta ogni stimolo, presiedendo qualsiasi istinto alla necessità costante e fondamentale di sopravvivenza.

Il Fuoco è pienamente in grado di manifestarsi come sole che riscalda, ma anche come fulmine che si scaglia o fiaccola che illumina nel bel mezzo di una stanza buia. Inoltre, la presenza di molti pianeti nei segni di Fuoco può produrre un forte movimento centripeto, il quale potrebbe tradursi molto facilmente in distruzione, dispotismo e violenza. Proprio da qui, il concetto ben definito di caratteri forti, autoritari, scrupolosi e determinati tipici dei segni zodiacali del Leone, Ariete e Sagittario.

Segni zodiacali di fuoco: caratteristiche e tratti distintivi

I segni zodiacali si dividono in quattro elementi: aria, fuoco, terra e acqua e, ad ognuno di essi, corrispondono caratteristiche proprie e tratti distintivi davvero unici. Le persone nate sotto i segni di fuoco hanno una personalità molto forte ed energica, sempre molto estroverse e con un approccio estremamente positivo alla vita. Secondo gli studi astrologici, i segni zodiacali di fuoco sono Leone, Sagittario e Ariete: poco inclini alle influenze altrui, dominanti e dinamici. È poi molto curioso scoprire il gioco con i pianeti e, in particolare, Giove che conferisce bontà e gentilezza, Marte forza e azione ed il Sole piena energia. Tutte queste irrinunciabili caratteristiche sono tipiche dei segni di fuoco.

Ma le persone nate sotto i segni di fuoco, si contraddistinguono anche per moltissime altre peculiarità. I segni di fuoco sono soliti essere definiti attivi perché estremamente intraprendenti e pronti all’azione. Il loro carattere molto istintivo, poi, si rende immediatamente riconoscibile per la straordinaria capacità di reagire alle situazioni, belle o brutte che possano essere, con grinta e voglia di fare. Un segno di fuoco è inoltre un ottimo compagno di giochi e lavori.

Libertà è senz’altro una parola chiave per i segni di fuoco: Leone, Ariete e Sagittario pretendono di poter fare sempre ciò che desiderano o progettano e non amano costrizioni o regole troppo ferree. Un Leone, ad esempio, dovrà sempre portare a termine l’obiettivo prefissato. Provare a privare della propria libertà questi segni è sicuramente un errore da non commettere, onde evitare di andare ad annullare tutta la vivacità ed energia che li contraddistingue.

Il concetto di libertà si sposa perfettamente con l’idea di indipendenza ed autonomia: Leone, Sagittario e Ariete non possono fare a meno sperimentare in completa solitudine qualsiasi cosa che gli venga in mente; ma attenzione, questo non significa che non siano in grado di costruire legami forti e duraturi nel tempo. L’avventura è sempre dietro l’angolo.

Onestà non è solamente una parola chiave nel mondo dei segni zodiacali di fuoco, ma rappresenta un modo di vivere davvero irrinunciabile. Le persone nate sotto i segni di fuoco sono estremamente sincere e trasparenti e, dell’altro canto, pretendono lo stesso da chi sceglie di rapportarsi a loro. Sono solitamente molto schiette e tendono ad esprimere le proprie idee senza filtri: questo, in alcuni casi, potrebbe sembrare scortese e poco educato.

Non vi è cattiveria nelle parole di un Sagittario, un Leone o Ariete, ma solo tanta, tantissima onestà. Agire correttamente ed in maniera trasparente nei confronti dei segni di fuoco non è cosa da poco per farsi perdonare eventuali errori o mancanze. Nonostante il carattere forte ed il temperamento acceso, i segni di fuoco si caratterizzano anche per una forte benevolenza nei confronti del prossimo o di chi si trova in difficoltà.

Avrai sicuramente notato che le persone nate sotto questi segni sono particolarmente vivaci, esuberanti, propositive ed avventurose; pertanto, non amano perdere il proprio tempo. Altra condizione davvero irrinunciabile è il movimento: infatti, i segni di fuoco non concepiscono la pigrizia e la mancanza di entusiasmo.

Ciò, chiaramente, si collega fortemente all’idea di libertà sposata da coloro che appartengono ai segni dell’Ariete, Leone e del Sagittario. La vita è per loro una grandissima e bellissima avventura che va goduta a pieno ed in totale indipendenza. Ed è proprio questa personalità entusiasta ed intraprendente che porta i segni di fuoco a dar forma ad una vera e propria leadership: adorano essere autoritari, ma non dispotici e sono sempre pronti ad andare incontro alle esigenze altrui.

Nonostante prediligano avere la situazione sotto controllo, non impongono mai la propria idea senza prima essersi confrontati, sono determinati, ma mai prepotenti. La tendenza è sicuramente quella di ergersi a leader di un gruppo, così da poterlo guidare verso le decisioni più appropriate.

Si rendono una guida perfetta grazie alla vitalità e l’entusiasmo che da sempre li contraddistingue ma, al contempo, si assumono le proprie responsabilità; non dimenticare, poi, che un segno di fuoco si impegnerà sempre per spronare il prossimo. Certamente, un supporto più riflessivo non sarà mai e poi mai rifiutato. Ora sei perfettamente a conoscenza di tutte le caratteristiche che contraddistinguono i segni zodiacali di fuoco, quali Leone, Sagittario e Ariete: pensi di poterli fronteggiare?

L’uomo e la donna Leone

Coloro nati sotto il segno del Leone sono estremamente orgogliosi e ambiziosi, puntano sempre in alto, sia in amore che in ambito lavorativo e non perdono mai un colpo! Sono molto generosi ed altruisti e apprezzano molto che questo venga notato e, in un certo senso, ricompensato. La vita è per loro un’avventura da vivere tutta d’un fiato e, in virtù di questo, esigono sempre e solo il meglio: la tendenza, molto forte, è proprio quella di spendere in grandi firme, divertirsi, viaggiare e scoprire il mondo con i propri occhi. Un carattere forte e ben deciso? È sicuramente quello di un Leone!

L’uomo e la donna Ariete

Sono leader nati: perseguono i propri obiettivi lavorando duramente e scrupolosamente e si pongono a capo di un gruppo. Coloro che sono nati sotto il segno dell’Ariete potrebbero dare l’impressione di essere dispotici e poco disposti ad ascoltare il pensiero altrui, ma così non è, anzi, adorano confrontarsi e discutere per arrivare alla migliore conclusione.Si tratta di persone molto passionali che adorano la semplicità e apprezzano tutto ciò che la vita potrebbe offrire: proprio come il Leone, pretendono e lavorano per ottenere il meglio. Sei un osso duro? Allora l’Ariete non potrà certo farti paura!

L’uomo e la donna Sagittario

Hanno personalità da vendere, sono un vulcano di idee e non possono mai star fermi: di chi stiamo parlando? Ma dell’uomo e della donna Sagittario! La loro personalità si caratterizza per una creatività senza limiti unita ad un puro ottimismo che li accompagna in qualsiasi circostanza: dalla loro bocca potrai sentire pronunciare solo tante parole positive. Ogni giorno è per loro una nuova sfida e adorano esortare anche il prossimo a cogliere solo il meglio dalla vita. E la parola pigrizia? Non sanno nemmeno cosa sia!