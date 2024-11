Fonte: ViaRoma60 La tenda "Mirella" di ViaRoma60

Sei in cerca di un tessuto che possa donare la giusta importanza alla tua camera? Che sia il salotto, camera da letto, cucina o bagno i tessuti Via Roma, 60 sono in grado di donare le giuste nuance di colore al tuo arredamento, rinnovandolo e creando un ambiente caldo e accogliente.

Scegliere le tende diventerà semplicissimo!

Ecco una guida stilata da interior designer ed esperti di settore

Acquistare tende per la casa è un processo che richiede attenzione ai dettagli e una buona dose di gusto estetico. Occorre tenere in considerazione che non sono solo elementi decorativi ma anche funzioni pratiche, come la luce che si desidera percepire, se beneficiare di una maggiore privacy o di un isolamento termico e acustico degli ambienti. D’inverno trattengono il calore, mentre d’estate filtrano i raggi solari mantenendo più fresca l’abitazione. Ogni stagione ha quindi un’esigenza particolare che richiede un tipo di tenda ad hoc. Una volta calcolata la quantità di luce e di calore desiderata, si può procedere a scegliere la tenda giusta per ogni stanza.

Via Roma, 60 è un’azienda tessile italiana attenta alla qualità dei suoi prodotti, che unisce tradizione e innovazione, e per rendere facile la scelta dei tessuti di arredamento ha fornito una piccola guida pratica con dei semplici suggerimenti.

Come scegliere le tende in tre step

Se stai pensando di rinnovare l’arredamento con nuove tende o di acquistarle per la prima volta, ecco una guida pratica con suggerimenti e idee su come scegliere la soluzione ideale che ti aiuti a prendere correttamente le misure grazie alla tabella di rilevazione che potrai scaricare più avanti.

• Primo step: individua lo specialista a cui fare riferimento. Via Roma, 60 ha creato un’apposita sezione in cui poter geolocalizzare il rivenditore più vicino a te;

• Secondo step: prima di recarti dal rivenditore che hai scelto, fotografa con cura l’ambiente in cui vuoi installare le tende, prestando attenzione alle zone soprastanti al vano luce e a quelle intorno. Le foto permetteranno al rivenditore di studiare l’ambiente e valutare la tipologia di tenda da poter apporre, oltre a eventuali peculiarità che dovrà avere il bastone;

• Terzo step: prendi le misure.

Grazie alle misure rilevate correttamente, il rivenditore avrà un’idea precisa del tessuto occorrente, velocizzando tutti i passi successivi.

Scarica qui la scheda per le misure

Ora puoi recarti dal rivenditore Via Roma, 60 più vicino a te e selezionare, con il suo aiuto, il tipo di tenda su misura più idonea al tuo ambiente.

Cosa prediligere?

Scegliere il tipo di tenda in base all’ambiente

Ogni stanza ha le sue peculiarità e le sue esigenze funzionali ed è per questo che devi affidarti a un tappezziere esperto che possa consigliarti al meglio nella scelta dei tuoi nuovi tendaggi. Fra le tende per la casa Via Roma, 60 potrai scegliere tra tende in cotone, tende misto lino, tende 100% lino, tende in tessuto ignifugo, tende idrorepellenti, tende in tessuto ricamato, tende in georgette, tende outdoor antimuffa che non scoloriscono.

Le tende hanno l’importante funzione di dosare la luce che penetra nelle stanze. Prima di scegliere il modello giusto per ogni stanza, è necessario poter ricevere alcuni consigli per ogni tipo di ambiente della casa.

Salotto

Il salotto è generalmente l’ambiente più vissuto di casa e quello in cui si ricevono ospiti. Le tende devono essere eleganti, ma al tempo stesso pratiche. Scegli tessuti in lino, cotone e materiali misti come i dévoré, ideali per creare atmosfere accoglienti e raffinate. Per il living, si possono scegliere tende lunghe fino a terra per un aspetto sofisticato, oppure optare per delle tende a pannello nel caso di ambienti moderni. In questo caso, suggeriamo di alternare pannelli con tessuti leggeri a pannelli con tessuti pesanti per far entrare luce naturale, mantenendo la giusta privacy.

Camera da letto

Per la camera da letto, l’intimità è un fattore chiave. Le calate con tende oscuranti sono una scelta frequente, perché permettono di ridurre la luce esterna e creare un ambiente riposante. Preferisci tende oscuranti di alta qualità in colori neutri o scuri che si adattano perfettamente alla maggior parte delle camere da letto. Inoltre, Via Roma, 60 propone una vastissima gamma di tessuti oscuranti pertanto sarà semplice abbinarli anche al colore delle pareti.

Cucina

Le tende in cucina devono essere pratiche e facili da pulire, quindi è meglio optare per tessuti

lavabili e resistenti. Prediligi l’installazione di tende a vetro o a pacchetto che risultano particolarmente adatte agli spazi funzionali come questo. Sono facili da mantenere e consentono di regolare la luce in base alle esigenze e soprattutto non saranno di intralcio tra le frequentissime aperture di finestra mentre si cucina.

Bagno

Per il bagno, è fondamentale scegliere tende resistenti all’umidità. Opta per materiali resistenti come il poliestere che oltretutto evitano la formazione di muffa.

Considera la funzione del tessuto

Una volta identificato il tipo di tenda per ogni ambiente, è importante considerare i tessuti poiché ogni materiale ha un diverso impatto sull’estetica e sulla funzionalità. Qui puoi dare libero sfogo alla fantasia, tenendo conto che i tessuti sono capaci di arredare e trasformare un ambiente rendendolo più personale e accogliente. Via Roma, 60 in questo può supportarti con un vasto assortimento di tessuti che ben si prestano a soddisfare e tuoi gusti e le tue esigenze.

Tessuti leggeri : organze, sablè, mussole, pongè ecc. sono tessuti ideali per ambienti che necessitano di luce naturale. La loro trama leggera permette di filtrare la luce senza bloccarla completamente, creando un effetto morbido e luminoso;

: organze, sablè, mussole, pongè ecc. sono tessuti ideali per ambienti che necessitano di luce naturale. La loro trama leggera permette di filtrare la luce senza bloccarla completamente, creando un effetto morbido e luminoso; Tessuti oscuranti : perfetti per la camera da letto o altre stanze in cui si vuole ottenere buio totale. I tessuti oscuranti sono ideali per ridurre l’ingresso di luce e favorire il riposo;

: perfetti per la camera da letto o altre stanze in cui si vuole ottenere buio totale. I tessuti oscuranti sono ideali per ridurre l’ingresso di luce e favorire il riposo; Tessuti tecnici: sono pratici e funzionali, come il poliestere e le miscele sintetiche. Questi materiali sono resistenti, facili da pulire e durano nel tempo, adatti per ambienti come la cucina o il bagno.

Opta per lo stile adatto alla casa

Lo stile delle tende deve armonizzarsi con quello degli arredi e dell’architettura della casa. Via Roma, 60 mette a disposizione una varietà di stili, che vanno dal classico al moderno. I nostri rivenditori sapranno guidarti nella scelta rendendo facile trovare la tenda che meglio si abbina al tuo arredamento.

Stile classico : tende dai colori neutri e dai tessuti pregiati come la seta o il cotone lavorato sono perfette per case dallo stile tradizionale. Tende arricciate o con piega baciata sono un’ottima scelta per ottenere un look senza tempo;

: tende dai colori neutri e dai tessuti pregiati come la seta o il cotone lavorato sono perfette per case dallo stile tradizionale. Tende arricciate o con piega baciata sono un’ottima scelta per ottenere un look senza tempo; Stile moderno : per ambienti dallo stile moderno e minimalista, scegli tende dalle linee pulite quindi in tinta unita, dévoré o rigate. Per la cucitura potrai optare per l’attualissima cucitura Wave o per le intramontabili tende a pannello. Questi modelli sono perfetti per chi desidera un’estetica contemporanea, funzionale e priva di fronzoli;

: per ambienti dallo stile moderno e minimalista, scegli tende dalle linee pulite quindi in tinta unita, dévoré o rigate. Per la cucitura potrai optare per l’attualissima cucitura Wave o per le intramontabili tende a pannello. Questi modelli sono perfetti per chi desidera un’estetica contemporanea, funzionale e priva di fronzoli; Stile boho o rustico: chi preferisce uno stile più bohémien o rustico, può scegliere tende in tessuti grezzi o tessuti naturali dalle tinte calde e terrose. Le tende in lino canapone con finiture semplici e naturali, si adattano bene a questo tipo di arredamento.

Scegli i colori

La selezione del colore è uno degli aspetti più importanti nella scelta delle tende, poiché può influenzare l’atmosfera della stanza. Via Roma, 60 dispone di dodicimila referenze tessili, pertanto di ogni colore che si adatti a diverse esigenze e gusti personali:

Colori neutri : questi colori sono ideali per chi desidera un ambiente luminoso e armonioso. I toni tenui si adattano facilmente a qualsiasi stile e possono essere utilizzati in diverse stanze, dal soggiorno alla camera da letto;

: questi colori sono ideali per chi desidera un ambiente luminoso e armonioso. I toni tenui si adattano facilmente a qualsiasi stile e possono essere utilizzati in diverse stanze, dal soggiorno alla camera da letto; Colori scuri : i colori scuri danno un tocco di eleganza e sono ideali per chi desidera un ambiente più intimo e accogliente. Questi toni funzionano bene in ambienti ampi o dove si vuole un maggiore effetto accogliente e/o raccolto;

: i colori scuri danno un tocco di eleganza e sono ideali per chi desidera un ambiente più intimo e accogliente. Questi toni funzionano bene in ambienti ampi o dove si vuole un maggiore effetto accogliente e/o raccolto; Colori vivaci: se vuoi dare un tocco di personalità e originalità alla tua casa, i colori vivaci possono fare la differenza. Via Roma, 60 propone tende in tonalità vivaci che possono diventare un vero e proprio elemento decorativo.

Adesso hai tutte le info per scegliere al meglio le tue tende.

Come prendere correttamente le misure

Un ultimo appunto: per prendere correttamente le misure delle tende, è fondamentale considerare diversi elementi strutturali e di spazio. Per prima cosa, valuta l’ingombro complessivo della finestra, inclusi eventuali cassonetti per le tapparelle, poiché questi influenzeranno la larghezza e l’altezza del tendaggio. Misura accuratamente la larghezza della finestra e del cassonetto, se presente, aggiungendo almeno 20-30 cm per lato, per garantire una copertura adeguata e migliorare l’effetto estetico.

Per quanto riguarda l’altezza, misura la distanza tra il soffitto e la parte superiore del cassonetto o della finestra. Se hai uno spazio limitato, considera con il rivenditore di montare il bastone o il binario delle tende direttamente al soffitto per ottenere un effetto visivo di maggiore altezza e profondità. Inoltre, decidi se desideri che la tenda arrivi a sfiorare il pavimento o si fermi prima. La lunghezza ideale varia in base allo stile e all’uso della stanza; generalmente, si suggerisce di lasciare almeno 1 cm tra la tenda e il pavimento per evitare accumuli di polvere.

Qualora avessi esigenze particolari, lasciati consigliare dal rivenditore autorizzato Via Roma, 60 o valuta eventualmente di far prendere a lui le misure.

Considera la manutenzione

Le tende richiedono una manutenzione regolare per mantenere inalterata la loro bellezza nel tempo. Scegliere tende di qualità, come quelle di Via Roma, 60, assicura una lunga durata e resistenza all’usura. Ti consigliamo, prima di lavarle di rimuovere sempre i ganci paperini per appenderle (che potrebbero staccarsi o impigliarsi al tessuto, rovinandolo) e di lavarle in un sacchetto neutro di organza.

È sempre importante seguire le istruzioni di lavaggio:

Lavaggio a secco : alcuni tessuti pregiati, come la seta e alcuni tessuti oscuranti, richiedono il lavaggio a secco per evitare danni;

: alcuni tessuti pregiati, come la seta e alcuni tessuti oscuranti, richiedono il lavaggio a secco per evitare danni; Lavaggio in lavatrice : tessuti in cotone o lino possono essere lavati in lavatrice, ma è consigliabile usare un ciclo delicato e una temperatura bassa;

: tessuti in cotone o lino possono essere lavati in lavatrice, ma è consigliabile usare un ciclo delicato e una temperatura bassa; Spolveratura regolare: anche se non vengono lavate frequentemente, è buona abitudine spolverare le tende con un aspirapolvere a bassa potenza per rimuovere polvere e impurità.

Scegliere le tende giuste diventa così semplice e divertente, ma non dimenticare di rivolgerti a un tappezziere esperto che possa aiutarti a trasformare la tua casa e i tuoi ambienti.

Ora che hai tutti gli elementi necessari non puoi farti sfuggire l'occasione per poter beneficiare della promo tende di Via Roma, 60.