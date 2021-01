San Valentino, i regali tech da fare a lui

editato in: da

Per chi è alla ricerca continua dell’innovazione, per chi ama la praticità e le cose utili non c’è regalo più adatto di un oggetto tech. E quale momento migliore di San Valentino per fare un regalo tecnologico e utile? Una selezione di cinque oggetti per tutte le tasche e per lasciarsi ispirare e trovare il dono perfetto per la festa più romantica dell’anno.

Smartwatch

Ne esistono di tutte le fogge e dimensioni: gli smartwatch sono sempre più utilizzati e amati. Hanno i design più disparati, che possono incontrare i gusti differenti delle persone, e tante funzioni utili. Dal cardiofrequenzimetro, al traker sonno per analizzare la qualità del riposo, fino alla possibilità di ricevere notifiche e il conteggio delle calorie. Queste sono solo alcune delle tante funzioni che offre uno smartwatch.

Quello selezionato da noi è il Hommie L3 – ES lo puoi acquistare qui.

Cuffie Bluetooth

I fili delle cuffie spesso diventano un ammasso intricato difficile da sistemare, poi ci impongono anche di girare con il telefono o di non poterci muovere dal pc. Per queste ragioni, e molte altre, le cuffie senza fili sono un regalo molto gradito, soprattutto in un periodo storico come questo in cui le call di lavoro hanno soppiantato le riunioni. Si possono connettere con ogni dispositivo dotato di bluetooth. Le più moderne hanno forme ergonomiche per adattarsi con facilità alle orecchie e una durata della batteria eccezionale. Tra le altre caratteristiche, quelle selezionate, hanno la ricarica magnetica e l’accoppiamento automatico.

Quelle selezionate da noi sono le Poweradd e le puoi acquistare qui.

GoPro

Un design innovativo, foto e video di grande qualità che si possono anche condividere live sui social, riprese notturne temporizzate. Queste sono solo alcune delle funzionalità della GoPro Hero8 Black un regalo perfetto per chi ama fare video e foto.

La puoi acquistare qui.

Echo Dot

Autoparlante con Alexa inclusa per una casa più intelligente: il nuovo Echo Dot (la quarta generazione) non solo offre la funzionalità di sveglia e timer (la prima si può posticipare con un semplice tocco, la svolta per quelli del gruppo “ancora cinque minuti e poi mi alzo”), permette di dialogare con Alexa per chiedere, ad esempio, musica o le ultime notizie, ma permette anche di controllare i dispositivi compatibili presenti in casa.

Lo puoi acquistare qui.

Proiettore portatile

L’emozione dl maxi schermo a casa propria: con il proiettore portatile si possono seguire partite vedere film e serie tv, oppure giocare, oltre a disporre anche di un’ottima qualità audio per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

Quello selezionato da noi è il Vankyo Leisure 470 e lo puoi acquistare qui.