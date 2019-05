Perché almeno una volta nella vita dovresti fare un viaggio con la tua migliore amica

editato in: da

Avete mai pensato di partire per una vacanza insieme alla vostra migliore amica? Se l’idea vi stuzzica da tempo, ora c’è un motivo in più per farlo.

Secondo la scienza viaggiare con le amiche, e in particolare con quella del cuore, aiuta infatti a combattere la tristezza e lo stress. Merito dell’ossitocina che, in viaggio, viene prodotta in quantità maggiori rispetto al normale. Questo ormone, un po’ come la serotonina, è associato alla felicità, alla tranquillità, all’amore. Viene prodotto dall’ipotalamo ed è presente in maggiori quantità nelle donne, vantaggio non da poco!

Fondamentale anche durante il travaglio e il parto, perché stimola le contrazioni della muscolatura liscia dell’utero, l’ossitocina favorisce inoltre l’empatia e le relazioni interpersonali, rendendoci più predisposte a socializzare e ad avere fiducia negli altri. Secondo diversi studi una vacanza insieme alla migliore amica è il miglior modo per attivarne la produzione, e di conseguenza per sentirsi più serene e generose verso se stesse e il mondo circostante.

Altre ricerche affermano che l’amicizia stessa allunghi la vita, diminuendo il rischio di infarto. Gli studiosi di Harvard, al riguardo, hanno scoperto che le persone con amicizie di lunga data, e di qualità, sono mediamente le più felici e in salute. Poco importa, quindi, dove deciderete di andare, l’importante è viaggiare con un’amica a cui tenete particolarmente, basta questo per ritrovare il buonumore e il benessere psicofisico.

Ma se cercate qualche consiglio di viaggio, ecco alcune destinazioni che potrebbero fare al caso vostro: