Naomi, chi è la nipote di Biden che si sposa alla Casa Bianca

Jill Biden, abito rosso fiammante per il debutto del cucciolo Commander

La bellissima nipote di Joe Biden è pronta per le nozze e la location per il suo matrimonio è davvero d’eccezione: la cerimonia si terrà infatti presso la Casa Bianca come lei stessa ha annunciato. Una scelta importante, sicuramente non per tutti, quella che ricade sulla residenza dei presidenti degli Stati Uniti. Ma chi è Naomi Biden? Tutti i dettagli sulla nipote del Presidente.

Naomi Biden, chi è la nipote del Presidente

Naomi Biden è la primogenita delle tre figlie di Hunter Biden, secondogenito del Presidente degli Stati Uniti d’America Joe. Classe 1993, la bellissima nipote avrà l’incredibile privilegio di avere per sé la Casa Bianca in uno dei giorni più importanti della sua vita, quello del matrimonio con il compagno Peter Neal che si terrà nel 2022.

Non si conoscono molti dettagli sulla sua vita privata, a parte il fatto che ha conseguito una laurea presso la Pennsylvania’s School of Art & Science e un master in legge alla Columbia, ma Naomi Biden è apparsa spesso in compagnia del nonno durante alcuni eventi pubblici e per questo il suo volto e il suo nome sono ben conosciuti. Attualmente vive nella città di Washington, ed è molto legata alla sua famiglia: proprio in occasione dell’annuncio del luogo del suo matrimonio, la splendida Naomi ha scritto un post sul suo profilo Twitter in cui ringrazia i suoi nonni che hanno concesso loro di svolgere la cerimonia nella loro residenza: “Peter ed io siamo infinitamente grati a nonna e nonno per l’opportunità di celebrare il nostro matrimonio alla Casa Bianca. Non vediamo l’ora di rendere ufficiale il nostro impegno reciproco e per quello che ci aspetta”, ha pubblicato, ufficializzando l’evento pubblicamente.

Naomi Biden, il matrimonio con Peter Neal alla Casa Bianca

Un grandissimo evento e soprattutto raro, quello del matrimonio alla Casa Bianca. La volta precedente risale al 1994, quando Anthony Rodham, il fratello di Hillary Clinton, sposò Nicole Boxer; prima ancora, nel 1971, a sposarsi in quella location da favola fu la figlia dell’allora presidente degli USA, Richard Nixon, e quella giornata è rimasta nella memoria di tutti. Nonostante non sia la prima persona a sposarsi presso la residenza dei presidenti degli Stati Uniti, la concessione della location è ugualmente un grande evento per l’importanza del luogo che certamente non può essere per tutti. E chi, se non la prima nipote di Joe Biden, potrebbe mai avere questo onore?

I due innamorati avevano già annunciato il loro fidanzamento ufficiale attraverso il profilo Instagram di Naomi, la quale aveva pubblicato una loro tenera foto con l’anello bene in vista e sole due parole a confermare un grande amore: “Per sempre”. Naomi e Peter si sono conosciuti durante il percorso di studi in università, e ad oggi sono una coppia inseparabile. Lui ha quattro anni in meno e sta ancora studiando per diventare un avvocato, mentre lei ha già conseguito la laurea in giurisprudenza. Nel 2022, probabilmente nel mese di novembre, convoleranno a nozze e la cerimonia che si terrà presso la Casa Bianca ha già l’aria di essere indimenticabile.