Pensi di spazzolarti i denti benissimo da trent’anni, poi vai dal dentista e ti chiedono “ma qui dietro arrivi con lo spazzolino?” È successo a tutte almeno una volta e il problema non è quasi mai la motivazione, ma la tecnica. Si tende a premere troppo, a trascurare alcune zone, a finire troppo in fretta da un lato rispetto all’altro.
È qui che gli spazzolini elettrici smart più tecnologici fanno la differenza rispetto alle generazioni precedenti: rilevano la pressione in tempo reale, mappano le zone già pulite e quelle saltate, correggono le abitudini sbagliate e tengono traccia dei progressi nel tempo. Scommettiamo che non conoscevi tutte queste innovazioni?
Indice
Oral-B iO Series 10: la guida visiva senza smartphone
Il punto di forza dell’iO Series 10 è la sua capacità di trasformarsi in coach della salute orale. La sua base iO Sense con LED colorati indica in tempo reale su quale zona stai lavorando e se stai premendo troppo, senza dover guardare il telefono.
Il sistema di azionamento magnetico concentra l’energia sulle punte delle setole invece di far vibrare tutta la testa, rendendolo notevolmente più silenzioso. L’app, nel frattempo, mappa la bocca in zone e segnala nel tempo le aree sistematicamente trascurate.
È lo strumento più completo per chi vuole correggere le proprie abitudini con dati reali, ma il suo prezzo potrebbe non essere accessibile per tutti.
Philips Sonicare 7000: protezione adattiva per gengive sensibili
La novità della nuova generazione Philips è la capacità di intervenire, non solo segnalare. In pratica, i sensori rilevano istantaneamente se stai premendo troppo e riducono automaticamente l’ampiezza delle vibrazioni, senza che tu debba fare nulla.
Non si limita ad accendere una luce rossa, ma agisce direttamente, rendendo impossibile danneggiare le gengive anche nei momenti di distrazione. È particolarmente utile per chi soffre di sensibilità o ha uno smalto delicato.
Laifen Wave Pro: la tecnica del dentista
Laifen Wave Pro combina oscillazione a 60 gradi e 66.000 vibrazioni al minuto in modo simultaneo, replicando automaticamente il metodo Bass modified, la tecnica che i dentisti usano durante la pulizia professionale.
Il design è molto originale, con ricarica magnetica e un’autonomia di 70 giorni, caratteristica difficile da trovare su altri dispositivi.
L’app permette tre profili personalizzati e 10 livelli di intensità. Ideale per chi trova i modelli sonici “troppo deboli” e quelli rotanti “troppo aggressivi”.
Emmi-dent: ultrasuoni puri, senza sfregamento
Lo spazzolino Emmi-dent non usa movimenti meccanici ma genera veri ultrasuoni che producono micro-bolle d’acqua nel cavo orale, le quali implodono distruggendo i batteri anche sotto il bordo gengivale. Non gratta la placca, ma la dissolve.
È adatto a chi ha impianti, ponti fissi, apparecchi ortodontici o gengiviti croniche, perché pulisce in profondità senza nessun contatto meccanico abrasivo.
SURI 2.0: sostenibilità e zero compromessi
Lo spazzolino Suri propone un corpo in alluminio riparabile, testine in bioplastica riciclabili e supporto magnetico da specchio. Le prestazioni sono solide (33.000 vibrazioni al minuto) e il giusto tocco di tecnologia lo rendono perfetto per chi non vuole compromessi etici ma cerca comunque un oggetto di design per il proprio bagno.
Come scegliere: la guida rapida per esigenza
Non esiste lo spazzolino smart perfetto in assoluto, ma esiste quello giusto per i tuoi denti e la tua sensibilità, motivo per cui è fondamentale capire cosa desideri migliorare della tua salute orale.
Se il tuo obiettivo è correggere la tecnica di spazzolamento basandoti su dati reali, l’Oral-B iO Series 10 rappresenta la scelta ideale, grazie alla sua base iO Sense che guida visivamente ogni sessione senza l’obbligo di consultare un’app.
Per chi invece deve fare i conti con gengive sensibili o recessione gengivale, il Philips Sonicare 7000 è il compagno più affidabile, poiché sfrutta una tecnologia adattiva capace di ridurre la potenza automaticamente non appena viene esercitata troppa pressione.
Se invece cerchi un mix di potenza pura e design tecnologico supportato da un’app avanzata, il Laifen Wave Pro offre un’oscillazione a 60° e ben 66.000 vibrazioni che replicano la tecnica professionale, garantendo inoltre un’autonomia record di 70 giorni.
Le esigenze specifiche di chi porta impianti, ponti o apparecchi fissi trovano risposta nell’Emmi-dent a ultrasuoni, l’unico sistema in grado di pulire in profondità senza alcun contatto meccanico abrasivo.
Infine, per chi non vuole rinunciare all’innovazione ma ha a cuore l’ambiente, il SURI 2.0 propone un corpo riparabile in alluminio e testine in bioplastica, il tutto racchiuso in un design minimalista che ottimizza gli spazi in bagno.