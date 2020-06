Meghan Markle, le prime parole di Archie e il rapporto con papà Harry

editato in: da

Meghan Markle, mamma normale con Archie

Circa un mese fa il piccolo Archie ha spento la prima candelina e adesso sembrerebbe che abbia già imparato a pronunciare le sue prime parole.

Secondo una fonte vicina a Us Weekly, il figlio di Meghan Markle e del Principe Harry avrebbe iniziato a parlare e, nello specifico, ci sarebbero quattro termini che non smetterebbe mai di pronunciare. Secondo queste indiscrezioni, le prime parole che i Duchi del Sussex avrebbero sentito pronunciare dalla bocca del loro bambino sono “Dada”, “Mamma”, “Libro” e “Cane”.

Una fonte vicino alla coppia aveva già predetto che la prima parola sarebbe stata “Dada” (storpiatura di “Dad”, ossia papà), proprio per il rapporto unico che il piccolo Archie avrebbe con il padre, al quale, tra l’altro, somiglia moltissimo: “Quando Harry entra nella stanza, Archie è così felice, apre le braccia, che è il suo modo per dire: Prendimi in braccio!”.

Non è la prima volta che viene alla luce il legame speciale tra papà e figlio. Recentemente il Principe Harry, durante una videoconferenza, aveva raccontato come stava trascorrendo il periodo di quarantena insieme al suo bambino, giocando con lui e “rotolando sul pavimento in preda all’allegria”, ammettendo di essere grato per questi momenti particolari con il figlio.

Archie, oltre a pronunciare le sue prime parole, farebbe divertire i suoi genitori giocando a nascondino e sperimentando le sue abilità motorie con le costruzioni: è un bambino che cresce in fretta e che rallegra le giornate di mamma Meghan e papà Harry.

“È un bambino felice che piange raramente”, ha aggiunto la fonte. “Ha un vivo interesse per ciò che lo circonda e si sta già impegnando a interagire con gli altri. È molto allegro quando è circondato dalle persone e ama essere intrattenuto”.

L’ultima apparizione di Archie risale a un mese fa, in occasione del suo primo compleanno, attraverso un video molto tenero pubblicato sui social.

Nelle immagini il piccolo, che indossava un body bianco e si intratteneva con un libro di favole, è apparso visibilmente cresciuto, rubando la scena a Meghan: il video ritraeva una scena molto intima dove la Markle si è mostrata come una mamma qualsiasi, dolce e orgogliosa del proprio piccolino che sta diventando grande.