Maurizio Mannoni, chi è l’ex volto storico di Linea Notte

Fonte: MORANDI/ IPA Maurizio Mannoni

Il suo nome è Maurizio Mannoni, ed è uno dei volti più noti del piccolo schermo. Classe 1957, il giornalista nasce a Migliarina, quartiere della città della Spezia, per poi trasferirsi con la famiglia nella Capitale dove vive tutt’ora. Il suo sembra un destino già scritto: suo padre Ugo, infatti, è un giornalista.

Segue le sue orme, e dopo gli studi debutta in televisione presso Video Uno, un’emittente televisiva che ai tempi apparteneva al Partito Comunista Italiano. Lanciato da Sandro Curzi, Maurizio Mannoni arriva in Rai, dove consolida la sua carriera da giornalista e da conduttore televisivo facendosi conoscere e apprezzare dal grande pubblico.

Negli anni ha curato e condotto diversi programmi di approfondimento e informazione su Rai3. Tra i più celebri troviamo Ultimo Minuto, Primo Piano, un Giorno per sempre, Tg3 e GT Ragazzi. Nel 2008 è diventato il volto di TG3 Linea Notte, un programma Rai in onda dal lunedì al venerdì in terza serata, dove è rimasto fino al 2023.

Maurizio Mannoni, vita privata

È uno dei protagonisti più importanti del giornalismo italiano, Maurizio Mannoni, nonché conduttore dotato di grande esperienza, come confermano i format di successo che ha condotto durante la sua intera carriera. Tuttavia è un uomo estremamente riservato e particolarmente attento alla privacy, motivo per cui si conosce molto poco del suo privato.

Quello che sappiamo è che è sposato con Laura Perego, anche lei giornalista, e che è padre di tre figli: Marta, Margherita e Michele. La loro vita privata è totalmente estranea ai pettegolezzi e alle luci dello show biz.

Maurizio Mannoni, l’addio alla Rai

Come anticipato, Maurizio Mannoni è uno dei volti storici della Rai, e più precisamente di TG3 Linea Notte che ha condotto per tanti anni, fino all’addio avvenuto nel 2023. Basti pensare che nel 2011, il giornalista ha interpretato se stesso alla conduzione del programma televisivo nel film di Nanni Moretti Habemus Papam.

Lo strappo con il Servizio Pubblico è recente, ma insanabile. Attraverso il suo profilo Twitter, il giornalista ha fatto sapere che dopo 15 anni di conduzione non tornerà in studio per la prossima stagione. “Cari amici, non che la notizia sia di particolare interesse, me ne rendo conto… ma dal momento che molte persone si domandano se tornerò alla conduzione di Linea Notte, ebbene la risposta purtroppo è no” – si legge in un post pubblicato ad agosto – “La Rai non ha trovato il modo di farmi fare un’ultima stagione”.

Il suo addio non è passato inosservato, sopratutto da parte degli spettatori che lo seguivano da anni. Ora che la conduzione di Linea Notte è stata affidata alla collega Monica Giandotti, il giornalista resterà alcuni mesi in ferie forzate prima di raggiungere il pensionamento.

Il suo nome si aggiunge a quello di una lista di conduttori che, con i cambiamenti Rai iniziati con l’arrivo della nuova gestione, hanno lasciato il Servizio Pubblico, tra cui Fabio Fazio e Bianca Berlinguer. In un’intervista rilasciata a Open il giornalista ha dichiarato che “Pur di non rinunciare a fare un’ultima stagione su Rai 3 ho proposto all’azienda di regalarle tutte le mie ferie”, che al momento dell’interruzione del rapporto ammontavano a 200 giorni.

In un’altra dichiarazione, concessa a Repubblica, Maurizio Mannoni ha parlato anche dei grandi cambiamenti che hanno coinvolto la Rai: “Persino nella Rai berlusconiana, pur fra mille difficoltà, era stato conservato uno spazio per un pensiero diverso da quello della maggioranza di governo. Ora noto un appiattimento che, anche a giudicare dai primi dati sugli ascolti, non fa bene al servizio pubblico”.