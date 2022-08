Margherita Panziera, chi è il suo fidanzato (nuotatore) Alessandro Baffi

Fonte: Instagram La nuotatrice Margherita Panziera e il fidanzato Alessandro

Lei è la nuotatrice del momento, Margherita Panziera, l’azzurra che ha vinto il terzo oro consecutivo agli Europei di Nuoto. La nuova stella dello sport italiano, erede di Federica Pellegrini, ha un fidanzato altrettanto noto, il nuotatore Alessandro Baffi. Scopriamo qualche curiosità in più sulla coppia del momento.

Margherita Panziera, chi è la campionessa azzurra

Agli Europei di Nuoto di Roma 2022, l’Italia brilla grazie a Margherita Panziera, che ha vinto per la terza volta l’oro nei 200 dorso, un record raggiunto in passato solo da due colleghe, l’ungherese Krisztina Egerszegi e la tedesca Cornelia Sirch.

La nuova stella dello sport italiano, per molti l’erede di Federica Pellegrini, si sta rifacendo dopo le brutte esperienze alle Olimpiadi, eliminata a due finali di Tokyo. Ora però Margherita non si ferma, anzi, non teme rivali, e rende orgogliosi gli Azzurri, in una delle discipline più amate del nostro Paese.

Ma chi è Margherita Panziera? Classe 1995, la sua specialità è ovviamente il dorso, e fin dalla sua prima apparizione internazionale, ai Giochi del Mediterraneo di Mersin 2013, ha dimostrato il suo valore portando a casa tre medaglie.

Dopo una serie di performance non ottime, si è rifatta ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018, dove ha portato a casa ben quattro medaglie. Il suo rapporto con Olimpiadi e Europei non è sempre stato facile, ma a Roma 2022 ha appena portato a casa un oro da record.

Per Margherita anche lo studio è sempre stato molto importante: la nuotatrice si è laureata in Economia Aziendale con 108/110 con una tesi sulle Olimpiadi. Membro delle Fiamme Oro, in passato ha persino sventato una rapina a Maiorca, slogandosi sfortunatamente un piede nella foga dell’inseguimento.

Alessandro Baffi, il nuotatore al fianco di Margherita Panziera

Quando ci si dedica a una passione a tempo pieno, è inevitabile che ci siano altissime probabilità di trovare l’amore proprio in quell’ambiente. Proprio quello che è accaduto ai nuotatori Margherita Panziera e Alessandro Baffi che, amando il loro sport, hanno finito col condividere anche qualcosa in più.

“Grazie a lui affronto gli allenamenti con il sorriso” aveva dichiarato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 la campionessa, che ha superato importanti sfide, portando grandi risultati a casa. E l’amore non è stata una distrazione, anzi, la chiave per trovare la forza e l’energia per dare sempre di più.

Margherita ha 6 anni in più del suo Alessandro, del quale si sa davvero molto poco. Si dedica a tempo pieno al nuoto da quando aveva 15 anni, e negli anni ha vinto diverse gare, e proprio durante le assidue sessioni di allenamento pare sia scoccata la scintilla tra i due.

La relazione, nata due anni fa, ha visto come scenario il centro sportivo di Montebelluna, la cittadina in provincia di Treviso in cui è nata e cresciuta l’atleta olimpica. Amano condividere dolci scatti di coppia sui social, come tutti i ragazzi della loro età, e appaiono sempre innamoratissimi.

Margherita era stata già fidanzata per due anni con un collega, Simone Ruffini, dal 2016 al 2018. Nell’estate delle coppie scoppiate, loro ci fanno ben sperare.