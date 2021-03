Come funziona il sito di incontri Lovoo

editato in: da

Complici le giornate frenetiche, lo stress quotidiano e – diciamocelo – la cattiva abitudine di condurre una vita sociale filtrata dai Social Media, conoscere dal vivo persone interessanti sta diventando un’impresa sempre più ardua. Che tu stia cercando l’anima gemella, un’appassionante avventura o semplicemente qualcuno con cui condividere un aperitivo il venerdì sera, Lovoo è ciò che fa per te! Cos’è Lovoo? Un’app di incontri completamente gratuita – basata sul funzionamento dell’omonimo sito – che ti consentirà di fare in poco tempo nuove e interessanti conoscenze. Ecco come funziona.

Come molte altre app di dating online, anche Lovoo basa i suoi principi fondamentali di funzionamento sulla regola del “match”! Ciò significa che, quando due utenti dimostrano reciproco interesse, “scatta il match” e questi – solo dopo il “match” – possono iniziare ad interagire tra loro tramite una sezione dedicata alle conversazioni private. Ciò che differenzia Lovoo da molte altre app dedicate agli incontri è la possibilità di accumulare crediti, fondamentali per godere appieno di tutte le funzionalità dell’app. Con i crediti, per esempio, è possibile vedere in anteprima chi ha mostrato apprezzamento nei nostri confronti!

Come installare Lovoo

Seguendo questa guida, l’utilizzo di Lovoo ti sembrerà semplice e immediato, così che tu possa goderti solo il meglio che questa applicazione e le sue funzionalità hanno da offrirti! Per prima cosa, requisito fondamentale per scaricare l’applicazione, è disporre di uno smartphone e di una connessione stabile ad internet. Scaricarla sarà semplice, ti basterà accedere allo store digitale messo a disposizione dal tuo smartphone: se possiedi uno smartphone con sistema iOS dovrai accedere ad Apple Store, se invece possiedi uno smartphone con sistema Android, dovrai accedere al PlayStore.

In entrambi i casi, digita “Lovoo” nella barra di ricerca: sarà sicuramente il primo dei risultati che appariranno e potrai riconoscerlo dalla sua caratteristica icona a forma di cuore colorato su sfondo bianco! Scaricarla e installarla sul tuo smartphone richiede poco tempo e sarà completamente gratuito. L’installazione è avvenuta correttamente? Ottimo, ora puoi iniziare ad espandere la tua rete di conoscenze.

Come registrarsi su Lovoo

Non saranno molti i passaggi da compiere ancora prima che tu possa avere accesso a Lovoo e iniziare a fare nuove conoscenze. Lovoo è pensata per essere user friendly grazie alla sua interfaccia semplice e intuitiva, che ti offrirà una serie di differenti e originali funzionalità. Non appena l’app sarà installata, potrai aprirla. Ciò che vedrai sarà la schermata di benvenuto, tramite la quale potrai procedere ad effettuare la registrazione, passaggio necessario per poter accedere alle funzionalità di lovoo. Per farlo, potrai cliccare su “Registrati”, inserendo poi un indirizzo e-mail valido e una password segreta; oppure potrai beneficiare del servizio di registrazione facilitata grazie agli account Facebook o Google, se già installati sul tuo smartphone.

Una volta scelta e completata la registrazione, premi sul tasto “Avanti”. Scegliendo la registrazione facilitata, il tuo profilo personale sarà già completo di alcuni dati prelevati dall’app Lovoo dal tuo account Facebook o Google, altrimenti dovrai provvedere ad inserire manualmente la foto del profilo e altre informazioni essenziali, come data di nascita e sesso. Completata l’operazione di iscrizione a Lovoo, premi “Fine” e inizia a divertirti!

Creare un profilo su Lovoo

Per assicurarsi una permanenza su Lovoo carica di successo e incontri interessanti, fondamentale sarà la cura del proprio profilo personale. Gli utenti, come è facilmente intuibile, non si conoscono tra di loro, motivo per cui baseranno i loro apprezzamenti soltanto sull’aspetto dell’immagine del profilo e sui dati che metterete loro a disposizione. Di conseguenza, più un profilo personale è curato e dettagliato, più aumenteranno le probabilità di apparire interessanti agli occhi degli altri utenti di Lovoo.

Cura in modo attento il tuo profilo! Cliccando sul simbolo dell’omino in basso a sinistra, accederai al tuo profilo personale dove potrai caricare foto che ti ritraggono, la tua età anagrafica e alcuni dettagli circa le tue passioni, i tuoi hobby e i tuoi interessi personali. Importante sarà anche inserire il luogo in cui ti trovi, servirà alla geolocalizzazione di Lovoo ad individuare altri utenti che si trovano nelle tue vicinanze. Per completare il profilo personale, sarà inoltre necessario eseguire la “Verifica del profilo” tramite la procedura guidata dall’app stessa. In questo modo potrai ottenere la “spunta blu” che dimostrerà agli altri utenti che il tuo profilo è reale e non un fake.

Inizia a conoscere persone su Lovoo

Una volta che il tuo profilo rispecchia la tua personalità, è finalmente arrivato il momento per iniziare a conoscere nuove persone della zona. Farlo è molto semplice, e le modalità proposte sono tutte da scoprire nella barra inferiore dell’applicazione. Prima di avviare il gioco, un ultimo consiglio: personalizza la tua ricerca nella sezione “Vicino a te”. In alto a destra troverai il simbolo di un “Ingranaggio” per attivare alcuni filtri, tra cui il sesso di tuo interesse, il range di età anagrafica e la loro vicinanza. Sempre nella seziona “Vicino a te” potrai attivare il Radar: questo strumento ti mostra una serie di contatti che si trovano nelle tue immediate vicinanze, visualizzando poi la loro scheda personale e avendo accesso ai loro dati.

Ma il divertimento si trova tutto nella sezione “Match”. Qui, l’app di Lovoo – in base a quelle che sono le preferenze salvate in fase di registrazione – ti proporrà delle “carte”, ossia dei profili di persone a te affini. Per approfondire, ti basterà scorrere verso il basso per visualizzare le foto e le informazioni personali del contatto proposto. Per giocare, avrai a disposizione tre pulsanti: il simbolo del “cuore” per esprimere un giudizio positivo e tentare di vincere il match e il simbolo della “X” per esprimere parere negativo e scartare definitivamente la carta. Il terzo pulsante con il simbolo del “Messaggio”, invece, ti consente di utilizzare la funzione “Ice Breaker”, con cui potrai mandare alla persona un messaggio privato per cercare di rompere il ghiaccio in un massimo di 250 caratteri. Hai finalmente realizzato il tuo primo Match? Potrai accorgertene dalla notifica presente nella sezione “Messaggi”, grazie alla quale ti è ora consentito di comunicare liberamente con il contatto in chat privata, senza limiti di tempo o spazio.

Altre funzionalità di Lovoo

Ciò che differenzia principalmente Lovoo dagli altri siti di incontri online è la sezione dedicata ai “Live”. Con dei brevi video registrati in diretta, darai alle persone nelle tue vicinanze la possibilità di conoscerti meglio. I video che sono considerati più utili, divertenti e originali, aumentano a dismisura le probabilità di ricevere il like o l’Ice Breaker, quindi di raggiungere il tanto ambito Match! Per usufruire di questa funzionalità, visualizzando i video dei contatti di Lovoo, basterà accedere alla sezione Live: in “Tendenze” troverai i live video più visti, in “Vicino a te” troverai i live video dei contatti che si trovano nelle vicinanze, mentre in “Preferiti” troverai i live video delle persone con cui è scattato il reciproco interesse. Per farsi conoscere di più dai contatti di Lovoo, realizzare un live video è un’ottima idea: ti basterà toccare il pulsante rosso al centro della sezione Live per registrare e farti conoscere a 360 gradi.

Account premium di Lovoo

Nonostante Lovoo sia un’applicazione di dating completamente gratuita nelle sue funzioni base, la sottoscrizione ad un abbonamento premium ti darà la possibilità di accedere a contenuti e funzionalità esclusive. Grazie a Lovoo a pagamento, avrai la possibilità di annullare i Like in maniera illimitata invece che una sola volta al giorno, potrai vedere in anteprima che ha espresso apprezzamento per il tuo profilo, guardare i like assegnati, e – non per ultimo – ottenere una maggiore visibilità rispetto agli utenti base, il che ti darà maggiori possibilità di incontrare persone interessanti! Per sottoscrivere l’abbonamento premium, ti basterà cliccare sull’icona dell’utente dalla home dell’applicazione, selezionare l’icona con l’ingranaggio e selezionare “Diventa subito membro Premium”.