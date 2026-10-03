Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock I libri da leggere ad ottobre 2026

Ottobre arriva ogni anno come una promessa sussurrata: è il mese della grande transizione, il momento in cui la natura decide di rallentare per regalarci uno spettacolo di straordinaria bellezza. Fuori dalla finestra, il paesaggio si accende di sfumature calde, color ocra, ruggine e rosso cupo, mentre le foglie iniziano a staccarsi dai rami in una danza lenta e ipnotica. È una stagione che porta con sé un’aria frizzante, che sa di pioggia sottile, di terra bagnata e del profumo inconfondibile delle prime castagne arrostite. Se stai cercando la chiave giusta per affrontare questa transizione, ecco una selezione di letture mirate, tra guide pratiche, saggistica civile, grandi ritorni letterari e imperdibili chicche cozy.

”Il Pumpkin Spice Cafè” di Laurie Gilmore

Per iniziare il mese dell’autunno non c’è niente di meglio che infilarsi sotto una coperta, con una tazza di tè fumante e un libro avvolgente. La quintessenza del genere cozy romance è Il Pumpkin Spice Cafè” di Laurie Gilmore. Una storia dolce, ambientata in una piccola cittadina di provincia tra sogni che ricominciano, tazze di cioccolata calda e atmosfere che profumano di cannella e zucca.

Offerta Newton Compton Editori ''Il Pumpkin Spice Cafè'' di Laurie Gilmore

”Finché il caffè è caldo” di Toshikazu Kawaguchi

Un romanzo dal formato intimo e delicato, perfetto per le prime serate fredde. Racconta di un covo misterioso dove, bevendo una tazza di caffè, è possibile viaggiare nel tempo, ma solo finché la bevanda rimane calda. Una riflessione poetica sui rimpianti e sulle occasioni che meritano di essere afferrate.

Offerta Garzanti ''Finché il caffè è caldo'' di Toshikazu Kawaguchi

”Coraline” di Neil Gaiman

Se vuoi entrare gradualmente nel mood di Halloween senza rinunciare a un briciolo di magia gotica e fiabesca, questo romanzo breve è un classico moderno irrinunciabile. Un’avventura sospesa tra realtà e mondi paralleli, perfetta per una notte d’ottobre.

Oscar Mondadori ''Coraline'' di Neil Gaiman

”La nuova te inizia dall’armadio. Liberati dal superfluo, riordina il guardaroba, trova il tuo stile con il metodo RockandFiocc” di Giulia Torelli

Quando le temperature si abbassano e tiriamo fuori i maglioni, ci rendiamo conto di quanto il nostro guardaroba sia spesso lo specchio del nostro caos interiore. Per iniziare con il piede giusto, il libro ideale è La nuova te inizia dall’armadio. Liberati dal superfluo, riordina il guardaroba, trova il tuo stile con il metodo RockandFiocc di Giulia Torelli (nota online come @rocknfiocc).

Offerta TeA ''La nuova te inizia dall'armadio. Liberati dal superfluo, riordina il guardaroba, trova il tuo stile con il metodo RockandFiocc''

Più realista e concreto rispetto ad approcci puramente filosofici, questo metodo parte da un’analisi spietata e liberatoria del nostro armadio (il famigerato decluttering). L’obiettivo non è accumulare o seguire tendenze imposte dal fast fashion, ma capire quali abiti ci rappresentano davvero oggi. Fare spazio tra grucce e cassetti significa, metaforicamente, fare spazio alla versione migliore di noi stesse, pronte ad accogliere la nuova stagione con leggerezza.

Con parole precise. Manuale di autodifesa civile di Gianrico Carofiglio

Dopo aver sistemato gli spazi, è il momento di mettere ordine nel modo in cui comunichiamo e ci confrontiamo con gli altri, specialmente in un periodo storico complesso e rumoroso come quello che stiamo vivendo. A venirci in aiuto è una recente e preziosa pubblicazione: Con parole precise. Manuale di autodifesa civile di Gianrico Carofiglio.

Offerta Feltrinelli ''Con parole precise. Manuale di autodifesa civile'' di Gianfranco Carofiglio

In un’epoca in cui la confusione mediatica e le polarizzazioni rischiano di travolgerci, Carofiglio ci ricorda che le parole non sono mai neutre. Questo saggio-manuale offre gli strumenti pratici ed etici per smontare le trappole linguistiche, riconoscere le manipolazioni, le generalizzazioni e le false notizie, e imparare a tenere il filo del discorso. Un esercizio di democrazia e lucidità mentale indispensabile per dialogare senza subire la confusione del mondo.

”Il diavolo veste Prada”e ”La vendetta veste Prada. Il ritorno del diavolo” di Lauren Weisberger

Se ami collegare la lettura alle tue serie TV e ai film del momento, ottobre è il mese perfetto per recuperare i libri dietro ai grandi successi delle piattaforme di streaming. Sapevi che il celebre film cult con Meryl Streep e Anne Hathaway è tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger? Con l’uscita in piattaforma Disney+ del secondo capitolo, La vendetta veste Prada. Il ritorno del diavolo, puoi riscoprire le origini cartacee della storia di Andy Sachs e Miranda Priestly e proseguire la lettura per scoprire tutti i risvolti inediti che i libri riservano rispetto sul mondo della moda

Pickwik ''Il diavolo veste Prada'' di Lauren Weisberger

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The Shards (Le schegge)

Se hai adocchiato la nuova e attesissima serie thriller/drama firmata da Ryan Murphy e tratta dal bestseller di Bret Easton Ellis (Le schegge), fai attenzione! La prima stagione della serie copre solo una parte della complessa e oscura trama del romanzo ambientato nella Los Angeles degli anni ’80. Se vuoi goderti il libro senza brutte sorprese, leggilo prima di premere “play”, oppure preparati a spoilerare il prosieguo della storia.

Einaudi Le schegge di Bret Easton Ellis

Murdoku. 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica. Il primo libro che unisce crime e sudoku (Vol. 1)

E se il tuo buon proposito di ottobre è proprio quello di scrollare di meno sui social e smetterla con il binge watching di serie tv sul divano, abbiamo trovato un valido aiuto alla tua causa. Siamo parlando di Murdoku. 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica. Il primo libro che unisce crime e sudoku (Vol. 1), un caso editoriale che unisce omicidi, logica e sudoku. La serie bestseller che ha messo alla prova amanti del crime e dell’enigmistica di tutto il mondo. Scommettiamo che alla fermata del bus non vorrai fare altro che risolvere omicidi (per finta, s’intende!). E il 13 ottobre uscirà il vol. II (puoi già pre-ordinarlo su Amazon).

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”Canto del cigno. Diana, mia sorella” di Charles Spencer

Se siete affascinati dalle storie dei reali britannici, dovete sapere che il 22 settembre è uscito uno dei libri più attesi di sempre.

Scritto dal fratello minore della compianta Principessa del Galles, questo libri ci regala il ritratto più onesto, affettuoso e ravvicinato di Diana mai pubblicato. Tra pagine intense, ricordi d’infanzia condivisi e retroscena capaci di far tremare i circoli di corte, Charles Spencer restituisce voce a una figura amatissima e perennemente assediata, regalandoci un’opera biografica di straordinario impatto emotivo ideale per inaugurare le letture d’autunno.



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