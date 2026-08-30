Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

iStock I titoli imperdibili di settembre

Settembre porta con sé il profumo dei nuovi inizi. Mentre le vacanze sono un lontano ricordo e l’estate inizia a rallentare per lasciare spazio all’autunno, ci dividiamo tra il ritorno alla routine quotidiana e i buoni propositi per questo nuovo anno. Tra questi, quello di ritagliarsi del tempo per sé, magari con una coperta addosso, una tazza di tè e una nuova storia tra le mani. Questo, infatti, è il mese perfetto per fare spazio in libreria e aggiornare la propria lista di letture con titoli che fanno sognare, riflettere, emozionare o, più semplicemente, staccare la spina.

E se è vero che settembre è il mese delle novità, e altrettanto vero che in fatto di libri ne abbiamo tantissimi. Best seller pubblicati nelle scorse settimane che attendono solo di essere divorati, saghe attesissime, romance travolgenti e gialli ricchi di suspense. Se non sapete da dove cominciare non è un problema: in questa guida trovate 10 libri da leggere dopo le vacanze per ricominciare nel migliore dei modi.

First Lady per caso di Felicia Kingsley

Nate, candidato repubblicano alla Casa Bianca, e Nicole, deputata democratica e sua nemica storica, sono i protagonisti del romanzo di una delle autrici più vendute in Italia negli ultimi 10 anni: Felicia Kingsley. La storia narra di un patto di sopravvivenza: due nemici, che si ritrovano al di fuori delle carriere politiche, stringono un patto per fingersi innamorati e tentare così di scalare le elezioni politiche. Ma una finta relazione si sa, può trasformarsi in qualcosa di molto pericoloso, o forse più semplicemente in un inizio meraviglioso. È il libro perfetto per portare un po’ di leggerezza estiva nelle prime giornate d’autunno.

First Lady per caso Il romance di settembre per staccare la spina

Il linguaggio segreto delle carezze di Thrity Umrigar

Pubblicato questa estate, e più precisamente a luglio, Il linguaggio segreto delle carezze di Thrity Umrigar è diventato un best seller, assolutamente da recuperare questo settembre. La storia narra il viaggio di Remy che, tornato a Bombay per un’adozione, ritrova la madre Shirin in ospedale, ormai rassegnata e chiusa nel silenzio. Una vecchia fotografia, trovata per caso, farà emergere segreti di famiglia sconvolgenti, costringendolo a riconsiderare tutto il suo passato. Un romanzo intenso e commovente che parla di radici, relazioni familiari e perdono. Da leggere tutto d’un fiato.

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Threshing day di Rebecca Yarros

In uscita il 29 settembre, in contemporanea mondiale, Threshing day di Rebecca Yarros è il libro più atteso dell’autunno e dell’anno, imperdibile per gli amanti del genere e della serie. Si tratta di una novella speciale ambientata nell’universo fantasy de L’Empireo, la saga bestseller iniziata con Fourth Win.

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Liberi tutti di Chiara Gamberale

In uscita il 22 settembre 2026, il nuovo libro di Chiara Gamberale è una carezza per il cuore e per l’anima, non priva di qualche pizzico doloroso. L’autrice di Liberi tutti in questo nuovo romanzo racconta un nuovo inizio tutt’altro che scontato: un evento misterioso, infatti, scuote una prima elementare di Roma coinvolgendo cinque famiglie. Attraverso lo sguardo attento della maestra Titti, la narrazione si sviluppa con il ritmo serrato di un thriller, ma con una sensibilità unica, mettendo a nudo le ferite dell’infanzia e le fragilità degli adulti.

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Felice di Mauro Corona

Un nome, un destino che diventa subito una sfida e tre fratelli troppi piccoli per comprenderla. In questo libro Mauro Corona affronta coraggiosamente il suo passato rievocando la figura del fratello Felice, morto in Germania nel 1968 a soli 18 anni. Ne nasce un dialogo immaginario, ma vivo e profondo, che non fa sconti su ombre e passato, ma che restituisce un racconto intimo, e struggente, sulla memoria, sul dolore e sulla nostalgia per un destino spezzato.

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Tutto inizia quando smetti di aspettare di Riccardo Bertoldi

Pubblicato a inizio estate, e più precisamente a giugno, Tutto inizia quando smetti di aspettare è, ancora oggi, best seller nella sua categoria. L’autore non si limita a narrare storie, ma racconta la sua, in maniera intima e potente, quella della dolorosa perdita del padre e di una vita, prima di allora fatta di certezze, destinata a cambiare per sempre. Il viaggio trasformativo in Oriente diventa così un’autofiction motivazionale che parla di paure e di coraggio, di presente e passato, di tempo e felicità. Un libro che tutti dovremmo leggere.

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Il contratto. The deal di Elle Kennedy

Cambiamo registro per scoprire un altro best seller da mesi nella sua categoria. Un romanzo leggero perfetto per chi, a settembre, vuole ritagliarsi dei momenti di leggerezza pura. A darceli è la storia di Elle Kennedy, una delle autrici più lette in America, con Il contratto. The deal, primo volume della seguitissima serie The Campus. Hannah ha bisogno di far ingelosire il ragazzo per cui ha una cotta, Garrett, stella dell’hockey a rischio bocciatura, ha bisogno di ripetizioni. Il loro accordo di reciproco aiuto sfocerà presto in un’intesa del tutto inaspettata.

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La scala di seta di Marco Malvaldi

Anche gli amanti del crime hanno le loro soddisfazioni a settembre in fatto di libri. Tra i titoli più imperdibili c’è La scala di seta di Marco Malvaldi: un’indagine che intreccia chimica e intuito investigativo. La morte sospetta di una giovane donna, il ritrovamento di un particolare intonaco in un palazzo del Trecento a Pisa e due protagoniste, la chimica Serena e la sovrintendente Corinna, determinate a svelare un enigma legato al passato.

Il fattore gatto di Piergiorgio Pulixi

Restiamo in tema, questa volta per parlare di un altro giallo che porta la firma di Piergiorgio Pulixi. Ne Il fattore gatto, l’autore racconta la storia del libraio Marzio Montecristo che viene ingaggiato per ricreare la sua libreria su un isolotto della Sardegna in occasione di un matrimonio VIP. L’evento viene però sconvolto da un brutale omicidio, spingendo Marzio e i suoi gatti neri a indagare tra le menzogne degli invitati. Risolverà il caso?

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Coprifuoco a mezzanotte. Midnight Curfew di Penelope Douglas

Sullo sfondo di una Florida estiva e opprimente, minacciata da una tempesta imminente, si consuma lo scontro tra Dallas e Callum, appartenenti a fazioni rivali. La forte tensione tra i due esploderà in una passione proibita e impossibile da domare. Coprifuoco a mezzanotte. Midnight Curfew di Penelope Douglas è il dark romance di Penelope Douglas, utrice bestseller di New York Times, USA Today e Wall Street Journal, che promette colpi di scena inaspettati.

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