Fonte: Amazon Lettino da spiaggia, perché avere quello portatile: comodo e versatile

Lunghe giornate in spiaggia, cullati dallo sciabordio delle onde e con la pelle accarezzata da sole. Ancora meglio se c’è una leggera brezza che toglie la calura e rendere l’esperienza praticamente perfetta. Tutto fantastico, certo, ma non sempre stare coricati sulla battigia è così comodo e portare con sé un lettino (o affittarne uno) non è fattibile in tutte le occasioni.

Però c’è un oggetto (irrinunciabile) per trascorrere le vacanze comodamente e senza avere la sensazione di partire per un viaggio ogni volta che si va in spiaggia. Si tratta del lettino da spiaggia pratico e leggero, che puoi portare sempre con te.

Una piccola spesa (ma furbissima) per affrontare i momenti di relax con l’attrezzatura giusta. Su Amazon si trovano diversi modelli, adatti a tutte le tasche ed esigenze e – al tempo stesso – perfetti per vivere un’estate all’insegna della comodità.

Lettino da spiaggia 4 in 1: perché non puoi più farne a meno

Comodo, pratico e a un prezzo davvero piccolo: il lettino da spiaggia da portare sempre con sé è la svolta per tutti coloro che cercano una soluzione comoda per trascorrere le proprie giornate in riva al mare (o al lago) ma senza doversi preoccupare di portare con sé o di affittare oggetti ingombranti, che si andrebbero a sommare a tutte le altre cose che servono come creme solari, costumi e asciugamani.

Su Amazon ci sono diversi modelli ma, tra i più amati, vi è quello di Just be. Le sue caratteristiche? Tante e tutte qualitativamente eccellenti.

Ad esempio, è pieghevole e leggero, questo consente a chiunque di poterlo portare con facilità. Reclinabile e imbottito, si pulisce con semplicità e occupa poco spazio. Inoltre, aspetto non da poco, si può scegliere come metterlo, per selezionare la posizione più comoda per noi e reclinandolo in base alle nostre necessità. Ha anche una tasca con cerniera in cui riporre tutto ciò che si desidera.

Così si può prendere il sole, o riposare, leggere e ascoltare musica in riva al mare e nella posizione più comoda. Pesa solo un chilo e mezzo (circa) ed è il lettino da spiaggia più amato: un vero e proprio bestseller su Amazon. Si può scegliere nei colori e nelle fantasie preferite e poi – molto semplicemente – portarlo con sé per un’estate comoda e rilassante.

Lettino da spiaggia pieghevole Just be, il lettino da portare con te

Lettino portatile, i modelli più validi

Oltre al lettino portatile di Just be vi sono anche altri modelli molto validi di lettini portatili da spiaggia. Ad esempio, quello di Totò Piccinni, compatto e versatile, si può usare ovunque ed è molto resistente. Anche questo modello ha lo schienale regolabile ed è dotato di una tasca porta oggetti in cui conservare le cose più preziose. Le dimensioni sono molto ridotte, così come il peso, e questo permette di portarlo con sé facilmente.

Materasso da spiaggia regolabile Comodo e versatile, è un lettino portatile molto resistente

Il lettino portatile di Bakaji, invece, può essere posizionato in cinque diverse posizioni e questo permette a tutti di trovare l’angolo perfetto per sentirsi a proprio agio e comodi in ogni spiaggia, che sia al mare o al lago. Tra le altre sue caratteristiche il fatto che sia facile da trasportare, impermeabile e che sia dotato di una borsa apposita, oltre a essere il compagno giusto per riposare non solo sulla sabbia ma anche in campeggio.

Lettino da spiaggia e campeggio Bakaji Da portare con sé per avere un lettino comodo, adatto alla spiaggia ma non solo