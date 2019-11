Letizia di Spagna regina in cucina: la dieta da seguire (nessuno escluso)

editato in: da

Moglie di Filippo VI e regina di Spagna, Letizia appare sempre in perfetta forma fisica. Corpo asciutto e pelle luminosa, per lei il tempo sembra proprio non passare mai! Merito solo di madre natura? Assolutamente no. Come ha dimostrato in più occasioni, Letizia è molto attenta al tema dell’alimentazione e il suo interesse verso le differenti proprietà dei cibi l’hanno portata ad essere addirittura nominata ambasciatrice speciale della FAO per la nutrizione.

Certa che l’alimentazione abbia un ruolo chiave nel prevenire l’insorgere di patologie e invecchiamento, Letizia segue i consigli di un pioniere del settore: il nutrizionista Nicholas Perricone. Seguito da numerose celebrità e noto, l’esperto americano è noto soprattutto per la teoria secondo cui l’invecchiamento è causato da uno stato infiammatorio dell’organismo. Scegliere correttamente cosa mettere a tavola, non significa solo mantenersi in forma, ma anche più giovani.

A seguire la dieta di Perricone non è però solo Letizia. Anche Filippo insieme alle figlie Leonor e Sofia, seguono i suggerimenti dati e si affidano totalmente alla regina per la scelta del menù. Insomma, a Palazzo è in atto una vera e propria rivoluzione culinaria!

In che cosa consiste la dieta dei reali di Spagna? Zuccheri, alimenti raffinati (dalla pasta alla farina) e carne sono tra gli alimenti da inserire nella lista nera, per chi vuole rimanere giovane e in salute. Mentre questi cibi sono depennati dai menù, le cucine della Zarzuela lasciano ampio spazio a pesce, frutta e verdura purché di stagione ovviamente.

Se qualcuno pensa che tutto questo non abbia nulla di rivoluzionario è destinato a ricredersi. Infatti, ogni piatto è attentamente pensato sulla base dei nutrienti essenziali contenuti dai differenti cibi. Un mix funzionale, che combina diversi nutrienti in modo strategico e che non lascia nulla al caso.

Insomma, per Letizia in cucina non c’è spazio per l’improvvisazione e ogni piatto è pensato e studiato in base alle necessità dell’intera famiglia. E mentre non è dato sapere se le piccole di casa, Leonor e Sofia, siano contente dei menù proposti, certo è che a vedere i reali la dieta scelta dalla regina sembra proprio funzionare.

Cibo non solo come sfizio o peccato di gola, ma soprattutto come grande alleato per il benessere, la salute e la longevità: questa è la rivoluzione (e il segreto) di Letizia.