Letizia osa in bianco e nero: look da working girl per l’incontro istituzionale

Nuovo impegno istituzionale per la Regina Letizia di Spagna, il primo dopo la scomparsa di Infanta Pilar, sorella maggiore di Juan Carlos e zia di Felipe, morta a 83 anni dopo una lunga malattia.

Letizia Ortiz, composta, elegante e sorridente, nonostante la recente perdita, è impeccabile come sempre: ha partecipato ad un incontro di lavoro con la Federazione spagnola delle malattie rare, per capire le sfide e le opportunità del 2020, undici anni dopo essere stata coinvolta per la prima volta nella causa.

Anche in questa occasione Letizia mostra di essere una grande amante del mix bianco e nero e ha puntato su uno dei look scelti per il suo ultimo viaggio ufficiale a Cuba, avvenuto a novembre, con un outfit ideale per il lavoro.

Ha indossato una maxi giacca bianca con stampa pied de poule bianca e nera di Uterqüe risalente alla scorsa stagione (confermando la scelta di pezzi low cost nei suoi outfit) con grandi bottoni a forma di fiori, abbinata ad un look total black, con dolcevita, pantaloni, borsa e tacchi dello stesso colore.

Letizia ha osato vestendo dei leggins di pelle, che danno un tocco audace al suo look, ma mantenendo la sua innata eleganza, che ormai contraddistingue il suo stile acclamato e imitato dal mondo intero.

Ha completato il suo outfit con le sue decollete Magrit nere e una borsa a forma di valigetta di Hugo Boss. Come gioielli ha optato per piccoli diamanti ai lobi – da cui pendono solitamente delle perle australiane – e il suo inseparabile anello Karen Hallam.

Un trucco essenziale, per esaltare la sua bellezza naturale e i suoi occhi verdi, capelli sciolti e lisci per mantenere un’aria senza eccessi: la Regina di Spagna, come al solito in ottima forma, dà ancora una volta una lezione di stile, senza bisogno di indossare capi che costino un patrimonio e dimostrando che la semplicità è la sua forza.

Un mix and match vincente quello pensato da Letizia Ortiz, che ancora una volta si professa un’amante delle stampe, mantenendosi sobria ed elegante indossando un dolcevita nero: non possiamo che lasciarci ispirare dagli ottimi spunti che ci regala la Regina.