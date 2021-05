Letizia di Spagna trasforma l’abito a fiori in must have, effetto slim

editato in: da

Letizia di Spagna, dall’abito persiano alla tunica arancio

Letizia di Spagna apre la sua agenda settimanale con la consegna dei National Research Awards 2020 a Palazzo Reale. E per l’incontro con le eminenti personalità del mondo scientifico, sceglie un abito a fiori, ovviamente riciclato, che trasforma in tendenza di stagione.

Dunque, Donna Letizia continua con lo stile austero e anti-spreco che l’ha contraddistinta negli ultimi mesi, arrivando a indossare l’abito in tweed di 15 anni fa. Ultimamente le new entry nel suo guardaroba sono state davvero rare, la più recente è il top bianco con maxi maniche che abbinò ai pantaloni culotte rossi a fine aprile.

Anche per i prestigiosi premi alla ricerca, che Sua Maestà ha consegnato insieme a Re Felipe, la Regina ha preferito sfoggiare un look già consolidato e di sicuro successo. Per la precisione Letizia ha indossato un abito a fiori, di Hugo Boss, che fa parte del suo armadio dal 2019. Questa è la quarta volta che lo indossa in un evento pubblico. Ma nonostante ciò, è riuscita a trasformarlo nel must have di questa primavera.

Letizia ama molto le stampe floreali, recentemente ha riproposto anche l’abito con le rose di Zara, ma per questo evento più formale ha optato per uno dei pezzi forti del suo armadio, il vestito di Hugo Boss a fiori rossi e arancio. Uno chemisier chiaro, accollato, cintura di stoffa in vita, con orlo asimmetrico e maniche lunghe che la Regina porta arrotolate quasi fino ai gomiti.

Abito a fiori Puoi comprare online una versione alternativa allo chemisier di Letizia di Spagna

Il modello per il particolare taglio in vita e la gonna morbida e ampia ha un potente effetto snellente che Letizia amplifica scegliendo delle décolletée a punta, bordeaux, di Magrit. Al solito i gioielli sono ridotti al minimo, orecchini a lobo di Golden & Roses e l’anello, regalo delle figlie, Leonor e Sofia.

Letizia debuttò con questo outfit il 19 novembre 2019, in occasione della visita a El Rastrillo dove era accompagnata da sua suocera, la Regina Sofia. Per proteggersi dalle temperature autunnali, abbinò all’abito una giacca in pelle color cuoio.

Lo indossò nuovamente nel febbraio del 2020 durante un’udienza a Palazzo e poi lo rispolverò il 15 luglio dello scorso anno e in quell’occasione lo abbinò a un paio di espadrillas.