Letizia di Spagna in nero stupisce con le piume e cede il rosso a Leonor

Letizia di Spagna in smoking con le piume, Leonor in rosso

Agenda piena per Letizia di Spagna e specialmente per sua figlia Leonor a Barcellona per la consegna dei premi Princesa de Girona.

Dopo il primo appuntamento dove la Sovrana ha sfoggiato un tailleur rosso, firmato Roberto Torretta, è obbligatorio il cambio d’abito per la serata di gala. Per quest’occasione Letizia cede il suo colore preferito, il rosso appunto, alla primogenita e si presenta di nuovo in giacca e pantaloni ma questa volta neri.

L’outfit della Regina, minimal come è il suo stile, stupisce la folla per un dettaglio che non passa inosservato: le maniche del blazer sono ornate con delle sottili piume. Lo smoking ultra chic, che Letizia indossa con top nero, è firmato Pertegaz. La mise è completata da décolletée di Prada, clutch di Magrit e da scintillanti orecchini a bottone, messi in evidenza dai capelli raccolti in un morbido messy bun.

Dunque, Letizia sceglie un look poco appariscente, se non fosse per le piume, totalmente differente da quello dello scorso anno quando incantò tutti con un abito color del fuoco che lasciava nude le spalle. Una decisione probabilmente voluta per dare maggior risalto alla figlia Leonor, che smesso l’abito bon ton in tweed, propone un altro outfit classico, realizzato per lei, ma questa volta rosso, con ballerine coordinate di Eli1957 e orecchini d’oro a piccoli cerchi.

La 14enne, accompagnata sul palco da papà Felipe, tiene il suo primo discorso nell’ambito di questo importante evento. Ma ormai è abituata e affronta con sicurezza il suo impegno. Leonor è incantevole coi suoi lunghi capelli biondi sulle spalle e gli occhi azzurri, esaltati dal rosso del completo, certamente rigoroso, ma in fondo lei sarà Regina.

Sua sorella Sofia, come mamma Letizia, Regina consorte, può osare di più. Così per la serata sfoggia un delizioso abito bianco, confezionato su misura, con fiocco sul lato e ballerine d’oro.

Letizia e le sue figlie sono state impeccabili, nonostante le proteste con cui sono state accolte a causa della delicata situazione politica. La Regina non ha mai perso il sorriso e la sua compostezza sobria che la contraddistingue anche nelle situazioni più complicate.